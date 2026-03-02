Sin retenciones y con mejores créditos: un informe puso la lupa sobre qué hace falta para la continuidad de las empresas del agro

CÓRDOBA.- La eliminación de las retenciones, la rotación con gramíneas y créditos a largo plazo (base, a seis años) con tasas acordes a la rentabilidad del negocio agrícola son las claves para que los productores agrícolas puedan empezar a saldar deudas que arrastran desde la campaña 2020/21 (y se agravaron en la 2022/23) y “no sigan desapareciendo”. Es la conclusión de un trabajo realizado por un asesor de siete productores de Gualeguay (Entre Ríos), todos socios de la Sociedad Rural de la localidad.

Alesio Quattrochi es el ingeniero agrónomo asesor que tomó siete casos diferentes en escalas, perfiles y aversión al riesgo, aunque tienen en común que hacen agricultura en campo arrendado (como es en el 70% de la Argentina), con un promedio de arrendamiento de 10 quintales (qq) de soja pizarra Rosario.

Cuando el agrónomo empezó a trabajar con ellos, les presentó un cuadro con los rendimientos de cada cultivo en el departamento y los rendimientos de indiferencia para cada uno en función de los precios promedio por tonelada de los granos en las últimas 12 campañas (soja US$304; maíz US$172 y trigo US$223) que cruzados con los de los insumos y tecnología promedio de la zona, daba que la probabilidad de perder dinero en campo alquilado era del 25% en trigo; 42% en soja; 33% para soja de segunda, maíz de primera y maíz de segunda.

En cambio, la producción en campo propio arroja márgenes positivos en la mayoría de los años. La aclaración es que no están cargados los costos de estructura, administración e impuestos que son “muy importantes” como tampoco el de oportunidad por dejar de arrendar.

La probabilidad de perder dinero en campo alquilado era del 25% en trigo Publicado en X

Al analizar el margen bruto de los cultivos en cada campaña, solo el de soja de primera da negativo en US$47/ha. En cambio el doble cultivo trigo y maíz de segunda arroja un margen bruto positivo de US$133 US$/ha y mayor inversión anual (US$1006 por hectárea). Le sigue la combinación trigo/soja de segunda con US$85/ha y maíz de primera con US$53/ha.

Quattrochi admite que los rendimientos para maíz de segunda podrían estar sobreestimados puesto que tomó números de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, que publica en conjunto los de maíz tardío y de segunda. También hay que tener en cuenta que para el maíz de primera la inversión es alta (US$814/ha), por lo que hay pérdidas cuando el año es de “muy bajos” rendimientos (negativo en US$620/ha) como fue la cosecha 2023 y eleva los ingresos cuando hay buenos rendimientos (US$382/ha) como en la pasada.

Al comparar la situación de sus clientes a lo largo de las 12 campañas agrícolas, se desprende que las diferencias en los márgenes brutos en buena medida dependen de las rotaciones en su conjunto: “Los beneficios del cultivo de maíz como antecesor al cultivo de soja bajan el riesgo, por lo cual dan sustentabilidad agronómica y económica. De igual manera, que haya una mejora considerable en el margen bruto del cultivo de soja, es positivo para las rotaciones ya que es lo que más se siembra en este esquema”.

Retenciones

Otro factor sobre el que reporte pone la lupa pasa por las retenciones. Con las alícuotas actuales hay una “mejora considerable” en los márgenes brutos de todos, “donde el cultivo de soja en combinación con las gramíneas, los potencia mayormente.

La baja de retenciones mejoró la ecuación

La situación de granos sin retenciones y créditos a largo plazo a tasas acordes al negocio serían la única solución para que los productores puedan pagar sus deudas y que las mejoras permitan al productor mayor inversión en tecnologías e insumos, lo cual debería traducirse en mayores producciones.

A ese esquema el trabajo suma que esas medidas deberían estar “acompañadas por la provincia de Entre Ríos para fortalecer la agricultura en manos locales”.