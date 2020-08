Carlos Melconian: "No estamos cerca de la hiperinflación"

El economista, en Somos Nosotros, por LN+ 19:48

El economista Carlos Melconian participó esta noche de Somos nosotros, el programa emitido por LN+, donde analizó la economía argentina, las medidas llevadas adelante por el ministro Guzmán, mientras los economistas discuten cuánto va a afectar el "tsunami de pesos" que hay en el mercado.

"He escuchado funcionarios del Gobierno decir que no hay inflación, un disparate total porque está completamente contenida. En la otra vereda, están los que dicen que nos vamos a la híper. No estamos ni en la esquina de la híper", observó el economista.

Melconian alertó sobre una subestimación por parte del Gobierno en relación a los temas económicos, por lo que sugirió: "No asusten con la híper porque hay que hacer mucho lío para llegar a eso, pero digo, simultáneamente, no subestimen el quilombo que tenemos".

Según metaforizó, la Argentina venía "atada con alambres", cuando aconteció la pandemia. El país recurrió a la emisión monetaria y, a pesar de que Melconian reconoció que el mundo imprimió mucho billete, sostuvo que la diferencia en el país está en que "el argentino no quiere a su moneda".

Y en lo que fue una exhaustiva lectura de la situación económica, agregó: "El país está coqueteando con un régimen inflacionario y con un saltito en la moneda. En los últimos cinco meses de control severo del dólar, está clarito que hay un problema y que no lo resuelve la policía. Hay una subestimación de los temas macroeconómicos de la Argentina, de la libertad de elegir la moneda de la sociedad".