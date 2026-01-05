CES 2026: Así es CLOiD, el robot que cocina, carga el lavavajillas y dobla la ropa

LG ha presentado oficialmente CLOiD, un robot doméstico desarrollado para hacer tareas cotidianas como cocinar y doblar la ropa, gracias a sus tecnologías inteligentes y su vinculación con los electrodomésticos del hogar conectado.

CLOiD es un robot dotado de navegación autónoma que utiliza sensores, inteligencia artificial y tecnología basada en visión para vincularse con los electrodomésticos del hogar conectado, comunicarse con las personas y aprender sus patrones.

LG presentó a CLOiD, un robot que ayuda con las tareas hogareñas

Esta unidad robótica, que consta de una cabeza, un torso, unos brazos articulados y una base con ruedas, se integra en el ecosistema inteligente ThinQ de LG para facilitar el día a día a las personas en el hogar y ahorrarles tiempo.

En concreto, CLOiD está diseñado para hacer tareas cotidianas, como coger alimentos de la heladera, utilizar el horno, iniciar el lavarropas y recoger, doblar y apilar la ropa cuando ha finalizado y está seca.

En el centro de este robot doméstico se encuentra el actuador LG AXIUM, “uno de los componentes más críticos y costosos” como ha expuesto la compañía en CES 2026, donde lo ha presentado, como recoge en una nota de prensa.

Según ha explicado, el actuador “funciona como la articulación de un robot, integrando un motor que genera fuerza rotacional, un variador que controla señales eléctricas y un reductor que regula la velocidad y el par de fuerzas”.

LG ha diseñado esta tecnología para que sea modular y abra la puerta a la fabricación personalizada de robots avanzados, en tanto que se trata de una “tecnología estratégica de vanguardia en la era emergente de la IA física”.