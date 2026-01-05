Summit de Turismo y Aviación: LA NACION se prepara para la segunda edición del encuentro más influyente de la industria

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, los ferrocarriles cumplieron un rol fundamental en el desarrollo económico, social y cultural de la República Argentina. Su expansión facilitó la incorporación de terrenos para la explotación de la actividad agrícola y ganadera, además de dinamizar la movilidad y las comunicaciones en un país que se extiende a lo largo de más de 3690 kilómetros: un factor determinante para el traslado de las personas, dando origen a nuevos pueblos y ciudades, e impulsado el avance tecnológico en el proceso.

El mundo moderno, competitivo y globalizado que nos rodea exige agilidad y adaptación constantes, por ello, hoy la desatendida infraestructura ferroviaria –al igual que la vial– resulta insuficiente para responder a las necesidades internas y a aquellas oportunidades que se abren en una región tan rica y vasta como la nuestra.

El desarrollo de la aviación potencia al impulso económico de un país Lynne Sladky - AP

La solución parece estar en los cielos, por eso es importante destacar el rol estratégico que tiene el sector aeronáutico, no solo para el turismo y la carga, también para esas industrias y actividades que impactan de manera positiva en la economía y el bienestar argentino, desde la aviación aeroagrícola hasta la lucha contra incendios, los vuelos sanitarios, el apoyo a la minería y la explotación petrolera, la aviación privada y las escuelas de vuelo.

Para darle visibilidad a cada aspecto de esta industria que muchas veces pasa desapercibida, para destacar su importancia estratégica y su potencial como aliada para el desarrollo económico del país y marcar agenda en un año clave para el sector y su crecimiento, el miércoles 18 de marzo de 2026, LA NACION presentará la segunda edición de Summit de aviación y turismo: un evento pionero y disruptivo que reúne a los actores más influyentes de la aeronáutica civil argentina para analizar sus desafíos y oportunidades.

La aviación como servicio

El sector aeronáutico requiere una conducción con visión integral que articule todas sus áreas

La Argentina es el octavo país más extenso del planeta, por ende, la conectividad es un factor primordial para integrar sus regiones, su gente y sus diferentes actividades económicas.

En este escenario, donde la aviación busca aliados estratégicos y necesita de cambios regulatorios específicos para poder agregar valor competitivo, la industria también quiere demostrar que tiene todo el potencial para recuperar su vieja gloria; esas capacidades que nos llevaron a ser una potencia aeroespacial hasta la década del setenta, gracias a desarrollos pioneros en la fabricación local de aeronaves (tanto en el ámbito civil como en el militar) y el ensamblado de aviones de pequeño porte que hoy todavía se realiza en Mendoza y Santa y Fe, impulsado por emprendedores que apuestan por la economía.

Como quedó señalado en el primer encuentro llevado a cabo en 2025, los referentes más comprometidos con el sector necesitan que la aeronáutica se vea y se analice en su conjunto, bajo la guía de una autoridad con una visión holística que coordine cada rama de la actividad, tan distinta unas de las otras: que se aprecien sus cualidades no como un ‘lujo’, sino como un servicio y, en muchos casos, un verdadero instrumento de trabajo.

Como ejemplo, el sondeo de un campo puede llevar hasta una semana por tierra en camioneta, misma tarea que se cubre en un día con la ayuda de un helicóptero.

Lamentablemente, las entidades bancarias no suelen contar con herramientas de financiación para la aviación, uno de los puntos clave a tratar en el próximo Summit 2026, así como las trabas administrativas (fiscales y aduaneras) relacionadas con la importación de aeronaves, equipos, repuestos e insumos fundamentales para bajar los costos, o la desburocratización de las certificaciones y requisitos que impone la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Un sector con potencial

La aviación argentina va más allá de lo que representa para el segmento aerocomercial, punta de lanza de una industria que comprende una infinidad de actividades que impactan en la economía.

Gracias a la estabilidad macroeconómica, los acuerdos bilaterales de cielos abiertos y el impulso desregulatorio llevado adelante en los últimos años, el tráfico de pasajeros aéreos en la Argentina alcanzó cifras récord, superando los números anteriores a la pandemia. Pero este impulso reciente no siempre se traslada a esos otros sectores de la aeronáutica que pugnan por transformaciones profundas para poder sortear los retos actuales y futuros.

El turismo es clave

El desarrollo del turismo también impulsa a este sector. De hecho, el crecimiento en 2024 y 2025 fue exponencial con fuertes desafíos en la operación y capacidad sobre todo teniendo en cuenta que la Argentina presenta ciertos desafíos, como altos costos de los vuelos a destinos lejanos, lo que limita las posibilidades de mantener ciertas rutas. Sin embargo, la clave está en jugar con las ventajas competitivas, maximizando el uso de tráfico “behind” (pasajeros locales conectando con vuelos internacionales). Este modelo de negocio no solo permite que la Argentina crezca como destino, sino que también favorece las conexiones intercontinentales.

No hay dudas que el futuro de la aviación en Argentina se ve prometedor, pero que se trata de un esfuerzo colectivo,donde todos los actores deben trabajar juntos para hacer que nuevas rutas sean viables. El reto es ofrecer las mejores condiciones para que los viajeros puedan disfrutar de conectividad internacional de calidad.

“La Argentina es un afluente importante fue el turismo hacia el exterior impulsado por varios factores, entre los cuales, por supuesto, está la estabilidad macroeconómica, los acuerdos bilaterales de cielos abiertos que promovieron la conectividad directa –sin pasar por Buenos Aires– de viajeros del interior hacia destinos de interés turístico y el incentivo genuino de conocer y disfrutar experiencias apalancadas por la enorme promoción que, en forma espontánea, se da en el marco de la interacción masiva en redes sociales, que estimulan una variedad de opciones, alternativas, medios y destinos”, asegura Alejandro Magariños, director ejecutivo de FlyNetwork Aviation Management.

“Es importante destacar el rol estratégico que tiene la aviación en general, o sea, el avión como medio de conexión en un país cuya extensión lo coloca en el puesto número ocho del planeta, donde no hay infraestructura vial ni ferroviaria suficientemente necesarias para desplegar todo su potencial económico, integrando sus regiones, sociedad y cultura”, agrega Magariños.

Uno de los paneles del summit del año pasado

Para el CEO es vital contemplar la aviación más allá de lo que representa para el segmento aerocomercial, sino como la punta de una pirámide cuya base comprende actividades muy diversas que impactan en la economía: desde la aviación aeroagrícola –inseparable de la productividad del campo– hasta la lucha contra incendios forestales, los vuelos sanitarios, el apoyo a la minería y explotación petrolera, la aviación privada y las escuelas de vuelo, entre otros

Desafíos de cara a este año

Para sacar el mayor provecho del enorme potencial que tiene la aeronáutica civil, y su impacto en el desarrollo material e integración social, geográfica y cultural de la Argentina, es fundamental abordar sus desafíos con una mirada colaborativa, donde se contemplen todas sus capacidades. Escuchar a los jugadores más influyentes y ‘veteranos’ del sector, y también a los jóvenes emprendedores que buscan revitalizar el ecosistema explotando nuevas aristas. La aviación argentina necesita de programas de incentivos específicos, desarrollo de infraestructura aeroportuaria, modernización de los sistemas de navegación aérea y un rediseño del espacio aéreo.

La aviación agrícola es clave para la producción agroindustrial

Este año será clave para esta industria que necesita de estadísticas confiables: se presentará el primer informe del sector agrícola en cuanto a la utilización de drones y helicópteros, números que, seguramente, seguirán destacando la importancia de la aviación para el campo argentino que, con una flota estimada en 1.000 naves, es una de las más grandes del mundo.

La aeroaplicación (aviones de fumigación) es una verdadera aliada de la actividad agropecuaria, pero la aviación agrícola va más allá, siendo un eslabón fundamental en la producción de alimentos, fibras y biocombustibles, y el impacto positivo que tiene sobre la economía, el medioambiente y la seguridad, generando nuevas oportunidades y empleos. “El año pasado marcó un hito en la modernización del marco regulatorio de la aviación civil argentina. La eliminación de restricciones, la simplificación de procesos y la actualización de normativas clave abrieron un escenario más competitivo y preparado para crecer”, señala Magariños, quien celebra estos avances como fruto de un esfuerzo colectivo entre el sector público, privado e intersectorial.

De todas formas, reconoce que es necesario que los cambios se gestionen con eficiencia, coordinación y consistencia evitando fricciones de interpretación que desvirtúen el propósito original.

De cara a este año, el especialista cree que el reto es profundizar estas transformaciones alineando recursos públicos y privados para seguir construyendo un ecosistema aeronáutico moderno, eficiente y estratégico, capaz de impulsar el desarrollo nacional.

El Summit de turismo y aviación que organiza LA NACION es un evento ideal para poner estos temas en carpeta, reclamar el compromiso y la intervención del sector público e impulsar las inversiones para que la industria aeronáutica y la economía argentina puedan volar alto.