Carlos Melconian habló en una extensa entrevista sobre su programa económico completo de cara a un eventual gobierno de Patricia Bullrich en el que él ejercería el rol de ministro de Economía. Allí, detalló los tres pilares fundamentales de su propuesta y se emocionó casi hasta las lágrimas cuando se refirió a los problemas que atraviesa la sociedad argentina y la posibilidad de llevar a cabo su plan: “ Me daría bronca tener que tirar todo esto ”.

El economista dialogó con Alejandro Fantino durante más de horas sobre el detalle de las reformas del sector privado y el sector público, así como también sobre la necesidad de estabilización macroeconómica. Señaló que hizo el anuncio en el programa del periodista y conductor de TV por los años de amistad que los unen.

Mientras Fantino daba el cierre al mano a mano, Melconian lo interrumpió. “Hay un tema muy importante. Esto está abierto (sus propuestas). En estos papeles, si viene un tipo que nos dice cosas coherentes ¿vamos a ser tan boludos para echarlo?”, se preguntó el líder Fundación Mediterránea.

Carlos Melconian con Alejandro Fantino. Crédito: Neura

“Esto tiene un punto inicial para arrancar y estamos con mucha confianza”, dijo y reflexionó: “Me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda. Ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y todas esas cosas”.

En ese sentido, explicó: “Estamos trabajando, estamos laburando y nos vamos a romper el orto (sic). Y si tenemos suerte vamos a arrancar con esto y si arreglamos algo después te volvés a tu casa y se terminó”. “Esa es la historia. Tan difícil es esta historia. ¿Tan difícil es este quilombo?”, se preguntó entre lágrimas.

Especuló con que no hay puertas cerradas a ninguna persona que pretenda sumarse con ideas y con una condición. “Si se quieren sumar y meter los garfios acá, vengan a meterlos, pero siempre con equilibrio general y para 44 millones de argentinos. No rompan los huevos ni con presión, ni lobby, ni un carajo”, remarcó exaltado.

De la misma forma, consideró que “esto tiene solución”, y definió que si no creyera que es así no habría aceptado la petición de Bullrich. “ Si no tuviera solución ni en pedo vengo a quemarme acá, me voy a Miami y me dejo de hinchar las pelotas ”.

A las propuestas que explicó en la plataforma Neura, las calificó como “el fin del chamuyo”, y explicó que trabaja con un equipo de 77 especialistas de los cuales 11 tienen dos tareas particulares: “De esos 77, seis trabajan en la bimonetariedad y cinco personas velan por el equilibrio general”.

Evaluó que sus principales reformas se dividen en tres ejes: “Estabilización macroeconómica, reformar el sector público y reformar el sector privado”. Además, ponderó que sería necesario generar cambios en la política fiscal, la deuda pública, reformar del código civil, la bimonetariedad y establecer un nuevo régimen cambiario y un nuevo Banco Central, junto con su carta orgánica. Adelantó, que de todo eso lo más importante es avanzar en “todo lo posible”, pero que eso no significa “arrugar”.

CEPO, riesgo país y subsidios

Durante la entrevista, Melconian definió que en cuanto a materia de subsidios, la idea general es mantener la ayuda del Estado en la energía y la tarifa de transporte público, pero a la larga ir generando una dependencia menor al subsidio. “No va haber subsidio para el dueño del colectivo, se lo vamos a dar al que tiene que subir y lo vamos a meter en una tarjeta con nueva tecnología”.

Sin embargo aclaró: “El que lo necesita lo va a seguir recibiendo, pero el antecedente es que la sociedad argentina hasta 2003, como la paraguaya, la venezolana y la paraguaya, pagaba lo que valía”.

En suma definió que se necesitaría recortar del PIB hasta un punto y medio, “lo antes posible, en un año y medio”. “Tenemos que cortar todo lo que sea cortable”, señaló. “Hay todo un tema de derechos adquiridos. Pero de hoy en adelante la joda se termina”. Para eso, explicó que se harán revisiones en el presupuesto 2024 y área por área.

Carlos Melconian

Por otro lado, criticó la postura del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de dolarizar y especuló con que sería imposible dada la falta de reservas en dólares en el país y la falta de confianza. “Hay que derrumbar el riesgo país y empezar a ser confiables. No hay que tomar más deuda externa para secretarías”.

En cambio, explicó el cambio de régimen cambiario que llegaría con el sistema bimonetario. “Tengo que explicarle a los chicos que pueden usar la moneda que quieren en la convivencia del día a día, va a seguir habiendo una paridad”. argumentó sobre la posibilidad de usar tanto dólares como pesos para transacciones.

“Vamos a arrancar en salita roja y terminar en Harvard”, dijo y sostuvo que desde el día uno la idea será sacar el CEPO. “Lo más limpio y genuino que tiene el mundo que es el tipo de cambio libre y flotante, eso no viene el primer día”, advirtió.

“El cepo se va a levantar. Va a haber una política macro-prudencial. Vamos a un régimen diferente”, profundizó, y se refirió al posible valor del dólar tras la quita del CEPO. “El precio al otro día de sacar el CEPO estará en torno a la brecha del oficial y el blue”.

