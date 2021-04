Carlos Melconian, sobre el coronavirus: “La Argentina berreta se prende fuego”

En una nueva emisión de La noche de Mirtha, por Canal 13, el economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, analizó las nuevas restricciones a la circulación decretadas por el Poder Ejecutivo Nacional y, respecto a esto, sentenció: “La Argentina es berreta, desde la calidad del fútbol, hasta la vacuna, el transporte público, la macroeconomía. En un proceso de decadencia acumulativo. Hoy, se prende fuego”.

Melconian sostuvo que hoy en día hay una “politización del coronavirus” y se mostró molesto. “Hay que despolitizar; salir del quilombo. Tengamos cuidado. La primera cuestión nacional debe ser matar al bicho. Con mayores o menores libertades”, agregó.

En esta línea, sobre la coyuntura económica actual, observó: “Ahora, hay un conjunto de medidas de neto corte electoralista. Quieren reprimir la inflación para mostrar que se baja; van a devaluar un poco menos la moneda, porque eso puede generar efecto inflacionario. Van a seguir destruyendo los servicios públicos vinculados a energía, gas, sin generar incentivos para la inversión. Y todo eso para poner cara linda, y pedir el voto”.

“Con este bicho -continuó Melconian- si no me cuido, no me cuida nadie. Están haciendo todo mal, pero mi réplica no es ‘yo salgo y me expongo’. Distingamos. Hicieron un lío bárbaro, y no los voy a votar, pero me cuido porque hay que parar el bicho. Tengamos cuidado con la politización del tema. Como ciudadano, quiero salir de esto”.

Y expresó: “Sueño con ciudadanos maduros, educados, que entiendan que los están queriendo joder. Dando debate a la pobre gente que movilizan para ‘manguear’. Yo me crié en un barrio peronista, y no se ‘mangueaba’, se pedía trabajo”.

Así, el economista se manifestó en una línea similar a las declaraciones que expuso durante la presentación del libro de Mauricio Macri, donde -al ser consultado por este tema- dijo: “Fijate en la tristeza de la Argentina. Vamos con el concepto neoliberal: pensá que estamos en un país donde los gobiernos se tienen que dedicar a la salud (anotá vacunas), a la seguridad, a la educación (no sé ni por dónde arrancar), a la Justicia (gran quilombo). Es un desastre total. Intervienen la economía, las importaciones, el tipo de cambio, las reservas. Estamos a años luz, no salimos más de berratalandia”.

Y concluyó: “Una cosa es que entre el bicho donde el PBI es de 40.000 euros per cápita, y otra es que entre acá, donde se pasan la fila de la vacuna, los ministro de Seguridad se putean, el ministro de Economía no maneja nada, tuviste a los pibes sin ir a la escuela, limpian las causas de la Justicia. Yo he sido de los primeros que advirtió que no boludeen con el tema: ¡y en su momento me dijeron albertista!”.

LA NACION