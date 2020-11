Carta al FMI: un video de julio pasado contradice a los senadores oficialistas

Fuente: LA NACION

WASHINGTON.- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, indicó en una conferencia virtual en julio último, antes de asumir su cargo, que el gobierno de Mauricio Macri administró mal el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y eso le costó su derrota en la elección del año anterior. Sin embargo, no reconoció que Donald Trump impulsó ese préstamo para que Macri fuera reelecto, como indica una carta que los senadores del Frente de Todos le entregaron al FMI.

En una conferencia virtual con el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales (CCRI), Claver-Carone se refirió al acuerdo por US$57.000 millones que el FMI le otorgó a Macri en 2018 cuando uno de los participantes, Demetrio Infante, sugirió en la ronda de preguntas que el gobierno de Trump carecía de interés en la región. Claver-Carone dijo que discrepaba con esa visión, puso como ejemplo al programa argentino con el Fondo y dijo que la Casa Blanca impulsó a ese acuerdo por "nuestro interés en Latinoamérica".

"Yo mismo estaba en el Fondo Monetario", comenzó a responder Claver-Carone, quien por ese entonces ocupaba la silla de Estados Unidos en el board del organismo. "Y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de la Argentina, y les haya costado una elección es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica peleamos contra los europeos, porque yo era el que tenía a los europeos enfrente de mi, y cuando quisimos impulsar, impulsamos el programa, la resistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina porque no les interesaba el Hemisferio Occidental", afirmó.

En esa misma respuesta, el presidente del BID mencionó después el apoyo de Estados Unidos a Ecuador, que también acordó un programa con el Fondo, el respaldo a Juan Guaidó en Venezuela con una "coalición a favor de la democracia liderada por Estados Unidos", y la iniciativa América Crece, para fomentar la inversión en infraestructura en la región.

También remarcó que las inversiones de Estados Unidos en América latina eran superiores a las de China, y destacó la estrecha relación con Brasil y la importancia del vínculo con México. Esa fue la única mención de Claver-Carone sobre la Argentina durante esa conferencia, según el video del encuentro, que está disponible en YouTube.

La carta del bloque del Frente de Todos afirma que el gobierno de Trump buscaba que Macri "pudiera ser reelecto" y que Claver-Carone "reveló este entramado" durante esa conferencia virtual con el CCRI el 22 de julio, "donde afirmó que el presidente de los EE. UU. solicitó al FMI el otorgamiento de un préstamo por 55.000 millones de dólares a la Argentina, con el fin de que Mauricio Macri ganara las elecciones, ya que lo consideraba un aliado estratégico".

La carta también dice que la entonces directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, trasladó el rechazo de los países europeos a otorgar "esa suma de dinero a un gobierno cuya economía se encontraba en constante deterioro" a la Casa Blanca, y que Claver-Carone se lo transmitió "directamente" a Trump. Lagarde y Claver-Carone integraban el board del FMI -junto con los socios europeos- cuando se aprobó el programa argentino.

La misiva del bloque oficialismo afirma además que Trump "solicitó, según siempre bajo los dichos de este funcionario, que el Fondo arbitre todos los medios necesarios para la autorización del préstamo". Pero en el video de la conferencia Claver-Carone no hace mención alguna de esa solicitud.

