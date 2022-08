A casi 15 días de haber jurado como ministro de Economía, Sergio Massa todavía no definió un integrante clave de su equipo económico, que podría ser nombrado hoy a través de su cuenta de Twitter. Se trata del secretario de Programación Económica, que a su vez sería el viceministro de Economía, una pieza clave en cualquier gestión, pero sobre todo en la actual, si se tiene en cuenta que Massa es un abogado de trayectoria política sin una formación técnica en Economía.

La demora en anunciar un viceministro debilitó la figura de Massa, que se pensaba que llegaba al cargo con un equipo ya formado. Sin embargo, a la hora de hacer los nombramientos, el expresidente de la Cámara de Diputados encontró dificultades para establecer a los responsables de la Secretaría de Energía y de Programación Económica.

Tal vez el apuro para avanzar con el aumento de tarifas aceleró la designación de Flavia Royón en Energía, que venía de ocupar el mismo cargo en la provincia de Salta, aunque llega sin mucha experiencia en temas de petróleo y gas, y sin un equipo propio: sus subsecretarios de Electricidad e Hidrocarburos son ajenos a ella y también fueron designados por Massa.

En lo que respecta al cargo de viceministro, todavía hay mucha incertidumbre sobre quién podría ocupar el cargo, luego del traspié ocurrido con el nombramiento informal del economista Gabriel Rubinstein.

El viernes 5 de agosto estaba todo preparado para que Massa anunciara al fundador y director de la consultora GRA Consultores, un técnico que había pasado por la gestión pública de la mano del exministro de Economía Roberto Lavagna. Sin embargo, la designación fue suspendida luego de que salieran a la luz declaraciones de Rubinstein criticando al kirchnerismo y, en especial, a la vicepresidenta Cristina Kirchner. En su cuenta de Twitter, por ejemplo, había compartido una imagen de la expresidenta con una pala cavando, en la cual decía que “la jefa estaba consultando su saldo”.

Con Rubinstein en duda, Massa comenzó a dialogar con otros economistas. Entre ellos, con la directora de EcoGo, Marina Dal Poggetto, y con el fundador de Equilibra, Martín Rapetti, socio de Diego Bossio. En ambos casos la respuesta para sumarse al gabinete económico fue negativa.

Massa también ya había tenido poco apoyo del propio Bossio, con quien llegó a compartir su oficina de la Avenida del Libertador, y de Martín Redrado, expresidente del Banco Central, y de Miguel Peirano, exministro de Economía. Todo ellos solían compartir asados con el exdiputado, que luego hacía públicos para mostrar su grupo de asesores.

A la hora de asumir la gestión, sin embargo, los exfuncionarios indicaron que las condiciones políticas no estaban aseguradas como para instrumentar un plan económico que estabilice el mercado cambiario y baje la inflación. Para ello, en concreto, señalaban que hacían falta una reducción del gasto fiscal y reformas estructurales, medidas con las que creen que el kirchnerismo no comulga. “No me invitaron al cumpleaños y ahora me quieren invitar al funeral”, dijo uno de los exasesores de Massa que declinaron ser parte del Gobierno. Y agregó: “Una cosa es ser el 10 de la selección y otra es ser Maradona”.

En este contexto es que se generó tanta expectativa por la designación del viceministro, que debería tener una visión macroeconómica integral, para coordinar todo el resto de las secretarías, incluidas las de Energía, Agricultura, Producción, Comercio, Finanzas y Hacienda. Si bien en los últimos días Massa logró una “sensación de estabilidad”, como dijo la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, esa “tranquilidad” se percibe únicamente en la disminución de la volatilidad de los dólares paralelos. Mientras tanto, el Banco Central perdió más de US$800 millones solo en agosto por intervenciones cambiarias y más de US$2000 desde julio.

El nivel crítico de reservas deja al descubierto que el Gobierno tiene cada vez menos poder de fuego para sostener el tipo de cambio oficial, que el viernes cerró a $134,6. Esto implica una brecha de más de 100% con respecto a los $279 que cotizó el tipo de cambio MEP, y explica la falta de incentivos que tienen los exportadores para aumentar sus ventas al exterior, ya que creen que en un futuro no tan lejano podrían recibir más pesos por su ingreso de divisas.

La incertidumbre respecto a una futura de devaluación, a su vez, le mete presión a la inflación. Para este mes, las principales consultoras privadas ya estiman una suba de precios en torno al 6%, no muy lejos del 7,4% de julio.

Además de la designación de viceministro, esta semana se espera que Massa finalmente dé detalles del proceso de aumento de tarifas, que es el corazón del ajuste fiscal que llevará adelante el ministro para cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).