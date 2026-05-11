La inflación en abril cayó al 2,5% en la Ciudad y acumula 11,6% en los primeros cuatro meses del año

La inflación de abril en la ciudad frenó su racha de aceleración y retrocedió al 2,5% mensual. La cifra está nuevamente en línea con lo que estimaron las consultoras privadas (entre 2,4% y 2,6%) y se explica centralmente por ajustes en los precios de la nafta, las tarifas (boleto de colectivo y agua) y los alimentos.

El dato marca una caída de 0,5 puntos porcentuales frente al 3% de marzo, que había estado condicionado por el aumento de los combustibles y los servicios educativos, además de la aceleración en alimentos.

De esta manera, el alza del costo de vida acumulado en el primer cuatrimestre del año es del 11,6%, mientras que la interanual llega al 32,4%.

El jueves de esta semana se conocerá el dato nacional del Indec, que de acuerdo con las estimaciones privadas replicará la tendencia a la baja del IPC porteño. En marzo, el IPC marcó una suba del 3,4% (9,4% en el primer trimestre).

El aumento de la nafta impactó en la inflación porteña en abril Fabián Marelli

En el mes, hubo una tendencia similar entre bienes y servicios: ambos tuvieron un ajuste promedio del 2,5%. En una tendencia más extensa, los números muestran que en el alza del costo de vida tiene mayor peso el encarecimiento de los servicios (12,6% en el cuatrimestre, 36% interanual) que los bienes (9,9% en el cuatrimestre; 26% interanual).

Por otra parte, en abril se registró un aumento del 1,8% en los precios estacionales, que revirtieron la baja del 4,5% del mes anterior.

En tanto, se desaceleraron los precios regulados, del 6,5% de marzo al 3,3% en abril. En este sentido, el informe destaca la baja en las tarifas residenciales de gas, que compensó los ajustes en agua, cuotas de medicina prepaga, y el boleto de colectivo.

El aumento del colectivo también impactó en la inflación de abril. Hernan Zenteno - La Nacion

Sin considerar regulados y estacionales, la inflación núcleo en abril fue del 2,3% con una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,7% de marzo. En términos interanuales, se ubica en el 32,1%.

En el análisis por categorías, los aumentos más relevantes se dieron en el segmento transporte, que tuvo un ajuste del 5,4% (45,2% interanual) y explicó 0,6 puntos de la inflación del mes.

Según explicó el informe oficial del Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), esto se explica por los aumentos de los combustibles y los pasajes aéreos, además del ajuste en el boleto de colectivo urbano.

En tanto, la categoría Vivienda y servicios, que comprende a las tarifas de servicios públicos, registró en abril una suba del 2,2% (37,3% interanual), con una desaceleración de 1 punto porcentual con respecto al 3,2% de marzo.

Así, explicó 0,45 puntos de la inflación de abril, afectada centralmente por aumentos en los valores de los alquileres, las expensas y las tarifas del servicio de agua y cloacas. En el informe oficial destacaron que hubo en abril una baja de las tarifas de gas residenciales, que restaron presión a esta categoría.

La carne se frenó en abril y aumentó 0,3% en la ciudad. [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El segmento de alimentos estuvo por debajo del promedio del mes, y se desaceleró al 1,4% en abril (28,1% interanual), luego del 2,6% de marzo.

Esta categoría, la de mayor ponderación dentro de la canasta que se usa para medir la inflación, tuvo sus principales subas en lácteos y huevos (2,5%) y panificados y cereales (2%), mientras que las frutas cayeron un 4,3% (acumulan una baja del 3,2% en lo que va del año).

La carne, en tanto, se frenó (0,3% de suba en el mes), aunque encabeza los ajustes de esta categoría con un alza del 44,2% interanual.

En el rubro restaurantes y hoteles, la suba del mes fue del 2,1% (32,1% interanual), y explicó 0,23 puntos de la inflación del mes, por efecto de “las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas”.

Otros segmentos con subas significativas fueron salud, que tuvo un ajuste del 2,5% en el mes (31,7% interanual) y el de prendas de vestir y calzado, que se incrementó un 2,8% (12,4% interanual).

También estuvieron por encima del promedio rubros de menor relevancia en la conformación del índice de inflación como información y comunicación (3,4% en el mes, 27,6% interanual), equipamiento y mantenimiento del hogar (2,6% mensual, 22% interanual) y cuidado personal y protección social (3,3% en abril, 35,5% interanual).