LA NACION

La inflación en abril cayó al 2,5% en la Ciudad y acumula 11,6% en los primeros cuatro meses del año

En abril se había acelerado al 3%; la interanual se ubica en el 32,4%; el jueves se conocerá el número nacional del Indec

  • icono tiempo de lectura4 minutos de lectura'
Esteban Lafuente
LA NACIONEsteban Lafuente
La inflación en la ciudad de Buenos Aires cayó al 2,5% en abril
La inflación en la ciudad de Buenos Aires cayó al 2,5% en abrilStock en canva

La inflación de abril en la ciudad frenó su racha de aceleración y retrocedió al 2,5% mensual. La cifra está nuevamente en línea con lo que estimaron las consultoras privadas (entre 2,4% y 2,6%) y se explica centralmente por ajustes en los precios de la nafta, las tarifas (boleto de colectivo y agua) y los alimentos.

El dato marca una caída de 0,5 puntos porcentuales frente al 3% de marzo, que había estado condicionado por el aumento de los combustibles y los servicios educativos, además de la aceleración en alimentos.

De esta manera, el alza del costo de vida acumulado en el primer cuatrimestre del año es del 11,6%, mientras que la interanual llega al 32,4%.

El jueves de esta semana se conocerá el dato nacional del Indec, que de acuerdo con las estimaciones privadas replicará la tendencia a la baja del IPC porteño. En marzo, el IPC marcó una suba del 3,4% (9,4% en el primer trimestre).

El aumento de la nafta impactó en la inflación porteña en abril
El aumento de la nafta impactó en la inflación porteña en abrilFabián Marelli

En el mes, hubo una tendencia similar entre bienes y servicios: ambos tuvieron un ajuste promedio del 2,5%. En una tendencia más extensa, los números muestran que en el alza del costo de vida tiene mayor peso el encarecimiento de los servicios (12,6% en el cuatrimestre, 36% interanual) que los bienes (9,9% en el cuatrimestre; 26% interanual).

Por otra parte, en abril se registró un aumento del 1,8% en los precios estacionales, que revirtieron la baja del 4,5% del mes anterior.

En tanto, se desaceleraron los precios regulados, del 6,5% de marzo al 3,3% en abril. En este sentido, el informe destaca la baja en las tarifas residenciales de gas, que compensó los ajustes en agua, cuotas de medicina prepaga, y el boleto de colectivo.

El aumento del colectivo también impactó en la inflación de abril.
El aumento del colectivo también impactó en la inflación de abril.Hernan Zenteno - La Nacion

Sin considerar regulados y estacionales, la inflación núcleo en abril fue del 2,3% con una baja de 0,4 puntos porcentuales frente al 2,7% de marzo. En términos interanuales, se ubica en el 32,1%.

En el análisis por categorías, los aumentos más relevantes se dieron en el segmento transporte, que tuvo un ajuste del 5,4% (45,2% interanual) y explicó 0,6 puntos de la inflación del mes.

Según explicó el informe oficial del Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), esto se explica por los aumentos de los combustibles y los pasajes aéreos, además del ajuste en el boleto de colectivo urbano.

En tanto, la categoría Vivienda y servicios, que comprende a las tarifas de servicios públicos, registró en abril una suba del 2,2% (37,3% interanual), con una desaceleración de 1 punto porcentual con respecto al 3,2% de marzo.

Así, explicó 0,45 puntos de la inflación de abril, afectada centralmente por aumentos en los valores de los alquileres, las expensas y las tarifas del servicio de agua y cloacas. En el informe oficial destacaron que hubo en abril una baja de las tarifas de gas residenciales, que restaron presión a esta categoría.

La carne se frenó en abril y aumentó 0,3% en la ciudad.
La carne se frenó en abril y aumentó 0,3% en la ciudad.[e]MARTIN ZABALA - XinHua

El segmento de alimentos estuvo por debajo del promedio del mes, y se desaceleró al 1,4% en abril (28,1% interanual), luego del 2,6% de marzo.

Esta categoría, la de mayor ponderación dentro de la canasta que se usa para medir la inflación, tuvo sus principales subas en lácteos y huevos (2,5%) y panificados y cereales (2%), mientras que las frutas cayeron un 4,3% (acumulan una baja del 3,2% en lo que va del año).

La carne, en tanto, se frenó (0,3% de suba en el mes), aunque encabeza los ajustes de esta categoría con un alza del 44,2% interanual.

En el rubro restaurantes y hoteles, la suba del mes fue del 2,1% (32,1% interanual), y explicó 0,23 puntos de la inflación del mes, por efecto de “las subas en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas”.

Otros segmentos con subas significativas fueron salud, que tuvo un ajuste del 2,5% en el mes (31,7% interanual) y el de prendas de vestir y calzado, que se incrementó un 2,8% (12,4% interanual).

También estuvieron por encima del promedio rubros de menor relevancia en la conformación del índice de inflación como información y comunicación (3,4% en el mes, 27,6% interanual), equipamiento y mantenimiento del hogar (2,6% mensual, 22% interanual) y cuidado personal y protección social (3,3% en abril, 35,5% interanual).

Por Esteban Lafuente
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Economía
  1. Siguen frenadas las exportaciones de carne ovina a Brasil
    1

    “Es urgente descomprimir”: siguen frenadas las exportaciones de carne ovina a Brasil

  2. Fue sensación en Siberia y su llegada a la Patagonia cambió una historia
    2

    “Se nos ocurrió probar”: fue sensación en Siberia y su llegada a la Patagonia cambió una historia

  3. El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 y amplió en $500.000 millones el fondo para pagar juicios previsionales
    3

    El Gobierno modificó el Presupuesto 2026 y amplió en $500.000 millones el fondo para pagar juicios previsionales

  4. Quiénes cobran prestaciones de Anses este lunes 11 de mayo
    4

    Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este lunes 11 de mayo