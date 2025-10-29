Causa YPF: Argentina y los demandantes expondrán ante la Cámara de Apelaciones

NUEVA YORK (Reuters).- Un tribunal de apelaciones estadounidense estudiará este miércoles si la Argentina deberá pagar a los inversores US$16.100 millones tras hacerse con el control de la petrolera estatal YPF hace más de una década.

La Corte de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos, con sede en Manhattan, revisará la sentencia dictada en septiembre de 2023 por la jueza de distrito Loretta Preska en favor de dos accionistas minoritarios de YPF. Burford Capital financió gran parte del litigio y podría recibir miles de millones de dólares si los inversores ganan. Es probable que la Argentina apele una derrota ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El resultado es importante para la Argentina y el presidente Javier Milei, que obtuvo el domingo una victoria decisiva en las elecciones legislativas nacionales.

La jueza de Nueva York Loretta Preska LA NACION

La Argentina había advertido que una sentencia importante podría paralizar su economía, sobrecargada desde hace tiempo por la deuda y una inflación de tres dígitos.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció a Milei un posible rescate de US$40.000 millones que incluye un canje de divisas de US$20.000 millones y un mecanismo de inversión en deuda de US$20.000 millones.

Accionistas de YPF impugnaron la expropiación del 2012

El recurso se refiere a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner en 2012 de expropiar el 51% de las acciones de YPF a la española Repsol por unos US$5000 millones de dólares, sin hacer una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management.

La entonces presidenta dijo que YPF, privatizada en 1993, debía volver a nacionalizarse porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.

Petersen y Eton Park, segundo y tercer inversores de YPF respectivamente, alegaron que las acciones de Argentina les habían causado daños por valor de miles de millones de dólares. Preska consideró que Argentina había incumplido sus obligaciones y le ordenó pagar US$14.390 millones a Petersen y US$1710 millones a Eton Park. Esas sumas reflejaban US$8430 millones de daños y perjuicios, más US$7670 millones de intereses de demora a una tasa del 8%.

YPF (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

En su apelación, la Argentina dijo que el caso no correspondía a un tribunal estadounidense, que no había renunciado a su inmunidad soberana y que las indemnizaciones estaban exageradamente infladas, ya que US$16.100 millones representaban el 45% de su presupuesto global para 2024. El país también dijo que Preska aplicó erróneamente la legislación argentina y que los principios de cortesía internacional, o el respeto que los países se conceden mutuamente limitando el alcance de sus leyes, justificaban una desestimación.

Petersen y Eton Park rebatieron que el flagrante incumplimiento del contrato por parte de la Argentina podía abordarse en Estados Unidos, y acusaron a Argentina de años de retrasos para evitar las consecuencias.

La Argentina apela por separado la orden de restitución de YPF

La Corte de apelaciones suele tardar al menos unos meses en pronunciarse sobre casos complejos. La Argentina también recurrió la orden dictada por Preska el 30 de junio por la que se le ordenaba entregar las acciones de YPF para satisfacer parcialmente la sentencia de US$16.100 millones.

La Argentina apela por separado la orden de restitución de YPF gentileza YPF

En agosto, el 2º Circuito dejó en suspenso esa orden para permitir a Argentina apelar. El gobierno estadounidense no se pronunció sobre la apelación del miércoles pero se opuso a exigir a la Argentina que entregue sus acciones de YPF, alegando que podría interferir en la política exterior y exponer a Estados Unidos a un trato similar en los tribunales de otros países.