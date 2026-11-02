Cavallo pidió levantar el cepo y emitir pesos para comprar reservas ante los riesgos de una crisis en 2027

Domingo Cavallo reclamó eliminar por completo el cepo cambiario y acelerar la acumulación de reservas para enfrentar los riesgos económicos y políticos de 2027. El exministro de Economía propuso que el Banco Central (BCRA) compre al menos US$15.000 millones en los próximos doce meses, a un ritmo diario preanunciado y con emisión monetaria.

Según planteó Cavallo, el temor a que esas compras impulsen la inflación no debería postergar la construcción de un respaldo para afrontar una eventual crisis.

En una columna publicada en su blog, el economista sostuvo que la discusión pública se concentra en el boom exportador, como argumento optimista, y en el bajo nivel del consumo y la inversión, como señal pesimista. A su juicio, debería prestarse más atención al escenario internacional hasta las elecciones del año próximo.

El exministro identificó dos amenazas principales: una posible crisis fiscal y financiera en Estados Unidos y Europa, y una depreciación del real acompañada por una recesión en Brasil. En ese sentido, advirtió que este último escenario, combinado con la agresividad exportadora china, podría afectar especialmente a la industria argentina.

“Estas circunstancias externas, sumadas a la forma que está tomando la contienda electoral interna, pueden provocar un clima de crisis para cuyo manejo no sea suficiente el optimismo inversor y exportador basado en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, escribió.

Para Cavallo, mantener las restricciones cambiarias a las empresas y la intervención del BCRA sobre el dólar comercial acentúa esa vulnerabilidad. Su argumento es que ese esquema dificulta la acumulación de reservas suficientes y mantiene elevados tanto el riesgo país como las tasas de interés en pesos.

El exministro distinguió entre emitir para fortalecer las reservas y hacerlo para financiar los pagos de deuda del Tesoro. En su propuesta, el Gobierno debería comprar en el mercado los dólares que necesita para sus compromisos, con recursos fiscales o nuevo endeudamiento. La autoridad monetaria, en cambio, adquiriría divisas para aumentar su propio respaldo.

Domingo Cavallo pidió eliminar completamente el cepo y organizar un mercado cambiario libre Captura

“En un momento como este, que el BCRA compre dólares con emisión para luego entregárselos al Tesoro sería un error, pero no acumular reservas por temor al aumento de la inflación puede resultar un error más grave”, señaló.

El planteo supone modificar las prioridades frente a los riesgos de la estabilización. Según Cavallo, una eventual crisis cambiaria antes de completar la baja de la inflación sería más peligrosa que el efecto de emitir pesos para comprar reservas. Afirmó que, si se explica adecuadamente el objetivo de esa decisión, su impacto inflacionario sería mínimo.

La otra pieza de su propuesta es extender a todas las empresas los beneficios cambiarios que ofrece el RIGI. El economista consideró que, aunque no es posible generalizar de inmediato sus ventajas impositivas, sí podrían ampliarse las facilidades para disponer de las divisas y realizar pagos al exterior.

Para eso, pidió eliminar completamente el cepo y organizar un mercado cambiario libre. Allí, el BCRA intervendría para adquirir reservas y, una vez que cuente con suficiente poder de fuego, para estabilizar el mercado ante shocks externos considerados transitorios. Según su análisis, esa combinación permitiría reducir las tasas en pesos y dólares, bajar el riesgo país y expandir el crédito bancario.

Cavallo también reclamó cuidar el vínculo con Brasil. Advirtió que el país vecino podría atravesar un proceso de estanflación por sus problemas fiscales y políticos, agravados por una crisis global y la competencia china. En ese contexto, consideró posible que profundice su integración con los BRICS.

“Sería un crimen que, por diferencias ideológicas, la cooperación y el comercio entre Argentina y Brasil se transformen en antagonismo y trabas políticas y comerciales”, sostuvo.

Aunque Cavallo respaldó el propósito del Gobierno de Javier Milei de avanzar hacia una economía libre y abierta, advirtió que una secuencia inadecuada de reformas y la falta de consensos podrían generar insatisfacción social y comprometer su continuidad. Incluso alertó sobre un posible traspié electoral en 2027 si el oficialismo mantiene su política económica y exterior sin reconocer los problemas: “Hay cambios que se pueden producir sin arriesgar los logros en materia de reducción de la inflación”.