Centrales nucleares: suspenden a dos gerentes designados por Reidel por presuntos sobreprecios en una licitación

En la reunión de directorio de ayer de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal encargada de operar y mantener las tres centrales nucleares del país —Atucha I, Atucha II y Embalse— resolvió iniciar un sumario administrativo contra Hernán Pantuso, gerente de Coordinación Administrativa designado por el presidente de la compañía, Demian Reidel. La decisión se tomó tras detectar presuntas irregularidades vinculadas a un sobreprecio en el proceso de licitación del servicio de limpieza. La información surge de documentos internos a los que tuvo acceso LA NACION.

Pantuso fue coordinador ejecutivo para el Desarrollo Sostenible de la Planificación Económica Ambiental y el Desarrollo de Energías Alternativas durante el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, desde su entorno aclararon que su llegada a NASA respondió a su vínculo personal con Reidel y no a una relación con el actual secretario de Turismo.

En la misma reunión de directorio, también se resolvió suspender al gerente general, Marcelo Famá, y restituir en el cargo a su antecesor, Fernando Monserrat.

La situación se desencadenó luego de que se detectara que la conducción administrativa estaba dispuesta a pagar casi el doble por el servicio de limpieza respecto del valor abonado durante el año anterior. El proceso licitatorio se había iniciado en noviembre pasado, cuando se descartaron siete de las nueve ofertas presentadas por no cumplir con los requisitos técnicos. Solo quedaron en evaluación las propuestas de las empresas LX Argentina y La Mantovana.

En diciembre, un correo electrónico interno enviado por la administradora del contrato de limpieza advirtió que los montos ofertados no resultaban “razonables al compararlos con el costo del servicio actual y el monto estimado”. Durante esa etapa de análisis económico apareció un tercer oferente, Limpiolux S.A., cuya inclusión llamó la atención, ya que no había sido evaluado en la instancia previa de análisis técnico.

El viernes 26 de diciembre se publicó un informe técnico elaborado por el gerente de Planta de las centrales Atucha I y II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, en el que se concluyó que “las ofertas presentadas por LX Argentina S.A., La Mantovana Servicios Generales S.A. y Limpiolux S.A. para el Servicio de Limpieza Convencional CNA – Lote 5 reflejan un precio excesivo en referencia a los valores del servicio actual y a la proyección de las readecuaciones de precios calculadas para el importe de la SOLPE”, según consta en documentación a la que accedió LA NACION. Las diferencias de precios entre las ofertas superaban el 130%.

El 5 de enero, un nuevo informe del mismo gerente detalló las irregularidades detectadas a lo largo de todo el proceso licitatorio y expresó una dura advertencia: “Por medio de la presente me permito expresar mi profunda preocupación respecto al proceso licitatorio referenciado, el cual, a mi juicio, se encuentra gravemente viciado. Los hechos previamente señalados vulneran de manera clara y manifiesta los principios de gestión sana, transparente y responsable exigibles en NASA. En virtud de lo anterior, solicito formalmente la intervención inmediata del Comité de Integridad para que se analice el caso en toda su dimensión”.

Desde la compañía explicaron a LA NACION que el endurecimiento de los requisitos para acceder a los servicios de NASA, que dejó afuera a siete de las ofertas presentadas con precios menores, responde a una decisión de exigir mayor solvencia financiera a los proveedores. El motivo es que durante este año dos centrales nucleares permanecerán varios meses fuera de operación, lo que podría generar merma en los ingresos y, por lo tanto, demoras en los pagos.

En el caso de Atucha I, se iniciará el proceso de extensión de vida útil, por lo que la central tendrá una parada programada de dos meses, entre marzo y mayo. La central Embalse, ubicada en Córdoba, también entrará en parada programada en octubre, por un período de siete semanas. “La operación segura de la planta se mantiene como siempre. Hay 2900 personas haciendo su laburo para operar centrales nucleares de manera excelente que no tienen nada que ver con esto”, dijeron fuentes de la compañía.

NASA es presidida desde abril de 2025 por Reidel, ingeniero físico egresado del Instituto Balseiro y con trayectoria en el sector financiero. Hasta su renuncia en julio pasado, Reidel también se desempeñó ad honorem como jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, un comité creado hace más de un año que nunca llegó a consolidarse.

Ayer, Reidel no se refirió a lo ocurrido en la reunión de directorio de NASA, sino que habló sobre el discurso que Milei brindó en el Foro Económico Mundial de Davos, basado en un trabajo académico que escribieron en conjunto, en el que sostienen que “la regulación frena el crecimiento”.

En septiembre pasado, el Gobierno publicó el decreto 695/2025, que puso en marcha la privatización del 44% de las acciones de NASA. El 51% permanecerá en manos del Estado y el 5% será destinado a los trabajadores.

Actualmente, los accionistas de la compañía son la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%), Enarsa (1%) y el Ministerio de Economía (79%). El Tesoro también es el principal deudor de NASA, ya que aún mantiene impagos correspondientes a la electricidad generada entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. En ese mismo período, al resto de los generadores se les cancelaron las acreencias con el bono AE38, que entonces cotizaba a la mitad de su valor de mercado.

La empresa presentó el reclamo en reiteradas oportunidades. Si bien en octubre de 2024 el Gobierno giró el 14,87% de la factura adeudada, aún resta saldar el monto pendiente.

Pantuso no fue el único funcionario con pasado en la gestión bonaerense de Scioli que desembarcó en NASA con la llegada de Reidel. También ingresaron Bruno Alfredo Gabriel Tomaselli (exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales), Sabrina Andrea Lafranconi (exintegrante del gabinete provincial) y Juan Fermín Larrarte (exabogado del gobierno bonaerense). Los cuatro se desempeñan como asesores, bajo la órbita de Pantuso.