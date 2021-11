Cepo a los pasajes: advierten las aerolíneas que podrían recortarse las frecuencias hacia el país

Cuando el cielo parecía comenzar a despejarse para el sector de viajes y turismo después del fin del cupo de pasajeros y la apertura de fronteras a los turistas extranjeros –de la que transcurrió menos de un mes–, la decisión del Banco Central (BCRA) de prohibir la financiación en cuotas de pasajes y demás servicios turísticos en el exterior fue percibida como un cimbronazo que dio fin a la aparente tranquilidad.

Básicamente, de un escenario en el que se suponía que los vuelos al exterior iban a ir aumentando, se pasaría a otro en el que se reducirán las frecuencias desde y hacia la Argentina, advierten en la cámara que agrupa a las compañías aéreas que operan en el país (opinión que no comparte la estatal Aerolíneas Argentinas). Porque, explican, si se reduce la cantidad de pasajeros que vuelan desde el país hacia el exterior, las rutas se volverán deficitarias y las compañías deberán achicar las frecuencias para ser rentables. Y no solo el país perdería conectividad, sino que, con menos vuelos, habría menos posibilidades de atraer a turistas extranjeros y que ingresen más dólares.

“Esto no es Roma, no tenés el Coliseo romano para que venga una cantidad maravillosa de turistas si no salen argentinos. Si hay poco turismo emisivo, hay que ajustar la ecuación para que sea razonable. En este contexto post crisis Covid, las líneas aéreas buscan operar donde es rentable”, explicó en diálogo con LA NACION Felipe Baravalle, director ejecutivo de la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca).

Por otro parte, el directivo dijo que, con el cambio de panorama, resta ver qué harán las aerolíneas que tenían previsto volver a operar desde Buenos Aires en diciembre próximo. Entre las firmas que habían anunciado su retorno están la brasileña Gol (que confirmó el reinicio de sus operaciones para el 19 del mes próximo), Ethiopian Airlines, British Airways y Air Canada.

Consultado por cómo continúa el diálogo con el Gobierno, Baravalle afirmó que la cámara aún no fue contactada para discutir la medida. Lo mismo dijo Andrés Deya, vicepresidente primero de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

Según informaron en el Ministerio de Turismo y Deportes esta semana habrá una mesa de trabajo entre el BCRA y las cámaras para buscar “alternativas que afecten lo menos posible al sector”. Sin embargo, el encuentro aún no tiene fecha.

“Nosotros no nos queremos reunir con [Matías] Lammens porque con él hablamos todos los días. Nosotros nos queremos reunir con el Banco Central. El único tema es que el ministro hoy [por ayer] se va a España por la asamblea de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y vuelve el miércoles, así que dependemos de su regreso”, agregó Deya.

Fuentes de la cartera de Lammens, en tanto, dijeron que este compromiso no implica que no se pueda avanzar en las reuniones. Por otro lado, evitaron referirse a las versiones que circularon sobre una eventual revisión de la medida para habilitar una financiación para la compra/venta de pasajes al exterior con interés.

Consultadas por este diario, fuentes del BCRA tampoco se hicieron cargo de esos trascendidos.

¿Más restricciones?

Con la noticia del jueves, asesores de las principales aerolíneas que operan en el país reportaron a sus casas matrices la nueva norma, no tanto por el impacto inmediato sino por la preocupación de que sea la antesala a restricciones a la repatriación de fondos.

“El cóctel de inflación, aumento de las restricciones al mercado de cambios y un dólar desdoblado provocaron en su momento un éxodo masivo de operadores aéreos en Venezuela”, apuntó una fuente del sector en referencia a la evolución que tuvo el tema en ese país, y agregó que en su momento se fueron casi todas las compañías, con la excepción de Iberia y American Airlines, porque les quedaron US$3000 millones adentro sin cobrar. “Las empresas no se quieren comer el mismo bondi ni acá ni en ningún lado”, sentenció.

Consultado por la posibilidad de que esto suceda en la Argentina, Baravalle dijo que la preocupación existe, que esto ya pasó en el país en 2014, pero que, para que eso no ocurriera en esta oportunidad, se aplicó el 30% del impuesto PAIS, el 35% de la percepción a cuenta de Ganancias, más la tasa de turismo.

“Si pasara lo de las restricciones a la repatriación de fondos, sería el colapso. A las aerolíneas no les va a redituar seguir volando para quedarse en pesos acá. Con eso, no instalan más call centers ni contratan personal y menos en esta situación post pandémica. Si hicieran un cierre así no quisiera imaginarme la reacción de las líneas aéreas”, señaló. Por último, dijo que no se les comunicó nada al respecto, pero que, si se pasa a esa instancia, pensar en que llegue un turista o que alguien traiga dinero “no va en el mismo sentido”.