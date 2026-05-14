Aumentó la nafta: cuál es el precio del litro de combustible en una YPF

YPF implementó este jueves un incremento del 1% en el valor de sus combustibles, como parte del plan del directorio para mitigar la inestabilidad del precio del crudo ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

Con este ajuste, el litro de nafta súper en la Capital Federal promedia ahora los $2034. La versión premium alcanza los $2239, mientras que el gasoil común cuesta $2080 y el grado tres se ubica en $2303. Estos valores marcan el piso del mercado nacional debido a la competencia entre marcas y la menor carga impositiva que tiene la Ciudad.

De acuerdo a estos valores, llenar un tanque de 50 litros con nafta súper cuesta ahora $101.700 en las estaciones de YPF. El 1º de abril, la empresa había decidido abrir una pausa de 45 días en las actualizaciones tras detectar una caída del 10% en las ventas durante el cierre de marzo, pero el plazo de ese congelamiento llegaba a su fin el próximo viernes.

YPF extendió el vencimiento 45 días más

Ante este vencimiento, la petrolera estatal duplicó la duración del mecanismo de amortiguación diseñado para evitar que la volatilidad del barril de Brent impacte en los precios.

Horacio Marín, presidente y CEO de la institución, comunicó la medida a través de sus redes sociales este miércoles. “La compañía busca preservar la demanda y evitar sobresaltos en el surtidor”, señaló.

El ejecutivo también admitió, durante la presentación de resultados del primer trimestre, que el precio registraba un atraso respecto de la paridad de importación. Según el reporte para inversores, el valor de importación se ubicó un 18% por encima de los precios en el mercado local, lo que generó un desfase cercano al 15% en las estaciones de servicio.

Horacio Marín, presidente de YPF, aseguró que buscan estabilizar el precio en los surtidores

La estrategia de la petrolera, que domina el 55% del mercado de despacho, condiciona el comportamiento de sus competidores: Shell, Axion Energy y Puma Energy suelen aguardar los movimientos de la firma líder antes de modificar sus propios tableros.

Los datos oficiales de la Secretaría de Energía indicaron que el consumo promedio diario de combustibles bajó un 3,1% mensual en marzo. El informe de la consultora Politikon Chaco reveló que las ventas totales cayeron un 1,8% interanual en todo el país. El segmento de las naftas sufrió un retroceso del 2,4%, lo que superó la baja del 1,1% registrada en el diésel.

La compañía aclaró que el esquema de amortiguación no incluye a variables como los impuestos, el precio de los biocombustibles, el tipo de cambio oficial o los costos operativos. Estos rubros seguirán con sus ajustes habituales y la empresa mantendrá su sistema de micropricing para definir valores diferenciales según la zona geográfica y el horario de carga.