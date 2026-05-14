Los analistas estiman que la inflación de abril será hasta un punto menor que la de marzo

Tras el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, que marcó un 3,4%, las proyecciones de distintas consultoras privadas anticipan una desaceleración para abril, con una inflación que podría bajar hasta cerca del 2% mensual.

Entre los factores que explican esta moderación se destacan una desaceleración en el segmento de alimentos y bebidas, mientras que el rubro transporte habría seguido presionando al alza por el incremento de los combustibles. Hoy se conocerá el dato oficial del Indec a las 16.

Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, remarcó que dos de los tres shocks que impulsaron la inflación en marzo no tendrían impacto en abril. “Desde la primera o segunda semana de marzo, la carne se estabilizó e incluso el precio mayorista bajó, por lo que no habrá arrastre. Algo similar ocurre con educación, ya que los aumentos se concentraron en febrero y marzo. Esos dos factores desaparecen. El tema nafta, en cambio, seguirá presente”, explicó. La proyección de Equilibra es una inflación mensual del 2,4%.

La inflación en abril se desaceleró frente al dato de marzo Stock en canva

Según el economista, este escenario, sumado a una moderación en los precios regulados, contribuiría a una mayor estabilidad. “Quizás más adelante haya que ajustar tarifas de transporte por el impacto del combustible, pero la sensación es que dos de los tres shocks se diluyen y eso ayuda a desacelerar en abril”, afirmó.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, coincidió en que los aumentos de marzo fueron en gran medida transitorios. Según su relevamiento online de precios, el rubro de alimentos y bebidas subió 1% en promedio en abril, bien por debajo del 3,4% de marzo. El dato es positivo aunque con matices: en la últimas dos semanas del mes la subas fueron más marcadas, lo que puede dejar algo de arrastre para mayo. De acuerdo con Econviews, el número de alimentos empujará el índice general a la baja y los llevó a bajar su estimación a 2,6%.

“La inflación de abril debería estar bastante cerca de 2%”, estimó Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. Según su relevamiento de precios minoristas para la región GBA se ubicó exactamente en 2,4%, un punto porcentual menos que el dato de marzo del Indec a nivel nacional y para la región. Con esta tasa mensual, la inflación de 12 meses del Indec bajaría de 32,6% a 32,1%.

Para la consultora en la baja de la inflación uno de los factores fundamentales fue el fin del pico de educación. Para el Indec, ese mes el rubro subió 12% mientras que para abril C&T estima una suba cercana al 5%.

En la ciudad, la inflación en abril fue del 2,5% Stock en canva

En cuanto a alimentos y bebidas, después de dos meses de incrementos superiores al 3%, el relevamiento de la consultora muestra un alza cercana al 1% en abril. La carne fue determinante, aumentando 2%, el menor ritmo desde septiembre del año pasado. Se sumaron bajas en frutas y verduras.

Los servicios públicos también colaboraron, con menores subas en gas y electricidad fundamentalmente, lo que contuvo al rubro de vivienda.

Por otro lado, el rubro transporte volvió a subir en torno al 4% con gran influencia de los combustibles, reflejando el alza del precio internacional del petróleo. De todos modos gran parte de la suba se debió al arrastre que quedó de marzo ya que a partir de la segunda semana de abril comenzaron a estabilizarse.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, indicó que el relevamiento de la consultora durante la cuarta semana de abril mostró una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados de todo el país. De esta forma, el promedio de cuatro semanas fue de 1,3%. Para el nivel general de precios proyectan una suba mensual del 2,8% durante abril.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó que el número de abril va a ser “sustancialmente más bajo” que el de marzo y consideró que el IPC dará entre 2,5% y 2,8%.

Según la última edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el mercado espera que la inflación haya caído a entre 2,7% y 2,6% en abril y se comprima a un nivel de entre 2,4% y 2,3% durante mayo, antes de continuar con leves bajas mensuales —solo interrumpidas por factores estacionales en julio— que la ubicarían en torno del 1,8% o 2% mensual hacia octubre.

Con ese recorrido, la medición para todo el año cerraría en torno del 30,5%, apenas un punto por debajo de lo acumulado a lo largo de 2025.