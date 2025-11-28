Cepo cambiario: flexibilizan una restricción que rige sobre los inversores extranjeros

El Gobierno dio un paso más en la tarea de desarmar las restricciones cambiarias y normalizar el funcionamiento del mercado financiero. Este viernes por la tarde, la Comisión Nacional de Valores (CNV) flexibilizó las condiciones para que los inversores extranjeros hagan sus negocios en la Argentina, aunque aún mantienen algunas excepciones.

Los inversores no residentes tienen una restricción de límite diario de $200 millones respecto de las transferencias de valores negociables a entidades depositarias fuera del país. Sin embargo, a partir de ahora, este tope dejará de aplicarse cuando se trate de títulos emitidos por el Tesoro Nacional —cualquiera sea la ley de emisión y cualquiera sea el plazo de su amortización— siempre y cuando hayan sido adquiridos como resultado de un proceso de reinversión de cobros de capital o intereses de otros bonos previamente suscriptos.

La letra chica de la regulación establece condiciones precisas para acceder a este beneficio, que busca que se pueda reinvertir el producido de cualquier título público. Para que el inversor extranjero pueda saltar el límite diario al girar sus títulos, los bonos originales que generaron el cobro tuvieron que ser adquiridos en una colocación o licitación primaria, tener pagadero en pesos en el país y contar con un plazo de amortización total o parcial no inferior a los 180 días desde su emisión.

“Continuamos quitando restricciones; es un trabajo que hacemos de manera constante en línea con la política del Gobierno Nacional y los objetivos de nuestra gestión. Hace casi dos años nos propusimos como uno de los objetivos de corto plazo impulsar la normalización del mercado de capitales. Hoy lo seguimos cumpliendo, removiendo trabas innecesarias que obstaculizan la operatoria”, dijo Roberto Silva, presidente de la CNV.

El límite diario de $200 millones para no residentes no aplicará cuando se quiera reinvertir el producido de cualquier título público ARCHIVO

Contexto

La medida fue oficializada a través de la Resolución General N° 1093. El límite de $200 millones diarios ya se había flexibilizado también para los Bopreales, los títulos privados de más de dos años y para títulos públicos de más de 180 días.

En aquel entonces, desde la CNV habían explicado que el Poder Ejecutivo estableció en 2019 un conjunto de disposiciones con la finalidad de “regular con mayor intensidad” el régimen de cambios y, consecuentemente, fortalecer el funcionamiento de la economía, contribuir a una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real.

El 9 de junio pasado, había sido el Banco Central el que le solicitó formalmente a la Comisión Nacional de Valores que adecúe la normativa para incorporar una nueva excepción para que los inversores extranjeros inviertan en la Argentina. “En las reglamentaciones mencionadas, la CNV destacó el carácter extraordinario y transitorio de las mismas, hasta tanto hechos sobrevinientes hagan aconsejable su revisión y/o desaparezcan las causas que determinaron su adopción”, se explicó.