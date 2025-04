Cepo, crédito y restricciones: por qué para los gurúes del mercado “esta vez, es distinto”

Se respiró optimismo en la segunda jornada de ExpoEfi. Con la inflación en camino a la baja, la eliminación del cepo y la consolidación del superávit fiscal, se escuchó a los ejecutivos de finanzas soltar frases como “esta vez, puede ser distinto”, “recuperamos la moneda” y que “el Estado dejó de ser el principal riesgo del sistema bancario”.

Con foco en la importancia del financiamiento al sector privado y la eliminación de las restricciones, quienes están detrás de las operaciones del mercado de capitales y financiero se reunieron para conversar sobre la lograda estabilidad de la macroeconomía, el trabajo que queda por delante y la Argentina que se viene.

“Me toca, en lo personal, un momento en el que no le puedo echar la culpa a nadie. Todo lo que salga mal es culpa nuestra, porque se ordena la macro. Antes nos llamaban para ver si se compraba dollar-linked, CER, simplemente éramos la cobertura de corto plazo, la cual no era nuestra función. Pero si la macroeconomía se ordena, todos ustedes van a tener que pensar en el mediano-largo plazo. Antes ibas a una ALyC y hacía tres operaciones de contado por liquidación al mes y pagaba los gastos de la oficina. Un comerciante vendía dos zapatillas, tres remeras, y con eso ya tenía el costo operacional. Porque el spread era así. Ojalá el Presidente tenga razón y seamos investment grade. Para eso, tenemos que trabajar sobre cantidad. Y para operar en cantidad tengo que apalancar, y para eso se necesita financiamiento. En la Argentina se tiene muy mala prensa la deuda. Pero es justicia social, porque le permite al que menos tiene lograr acceso antes“, arrancó Claudio Zuchovicki, en su nuevo rol como presidente de Byma, para dar inicio a los paneles de mercado de capitales.

Uno de los presentes en el Living de instituciones del mercado fue Paulo Belluschi, presidente de la Cámara de Agentes de Bolsa, quien remarcó que es un momento “clave” para los agentes porque la economía argentina recuperó su moneda.

Aunque agregó que hubo momentos de la historia en los que el peso se encontraba fuerte, como el período entre 2003 y 2008, o 2016 y 2019, explicó que entonces no había superávit fiscal. Y en los “pequeños” momentos que sí lo hubo, fue porque no se estaban pagando los intereses reales. “No existe un mercado de capitales real, genuino, en una economía que no tiene moneda”, insistió.

Zuchovicki interpeló a Diego Fernández, CEO de A3 (la fusión de Mercado Abierto Electrónico y Matba Rofex), con una pregunta: “¿Te imaginabas estar acá cinco años atrás?“. Hubo una pausa, después una respuesta. “No, es una suma de aleatoriedades, de incertidumbres. Hace 27 años que trabajamos por obtener una Argentina completa, como un mercado de capitales que me merezco. En 2019 me preocupé, pensé que se venían 20 años, y que... no que había perdido el tiempo, pero sí mucho sacrificio. Ahora tengo más esperanza”, se sinceró.

Con jerga financiera, Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Byma, afirmó que la Argentina es un "all-in" (todo dentro). Y mencionó algunos números: aunque hace un par de años, la apertura de cuentas comitentes era presencial, hoy la digitalización permitió que haya 17 millones de cuentas en Caja de Valores. De ellas, 9,2 millones son CUITs distintos. Y remarcó que el 45% son creados por gente del interior del país, y también hay un 45% de la torta que son mujeres, lo que remarcó como un “cambio de paradigma”.

“Hay una convicción muy grande por parte de todo el equipo de para qué estamos acá. Hace una semana fui papá de mi tercera hija y estoy convencido de que quiero que se críe y viva en la Argentina, pero para que eso pase necesito otra Argentina de la que me tocó vivir. Una Argentina donde hubo todo tipo de modelos confiscatorios y de atrocidades económicas. Esta vez puede ser distinto. El mercado de capitales tiene la enorme responsabilidad de potenciar el crecimiento de una economía. Ahora que hay estabilidad macro, ahora que hay moneda, y puede haber ahorro. Ese ahorro se convierte en inversión, y esa inversión se convierte en trabajo, en prosperidad, en crecimiento, en menores niveles de pobreza. Pero queda muchísimo por hacer”, completó.

Fernando Luciani, CEO de Grupo Mercado Argentino de Valores (MAV), también sumó cifras. Dijo que en 2013 MAV representaba el 40%-45% del financiamiento del sector privado, mientras que hoy ese número se redujo al 20%. “Pero crecimos en volumen. El Estado dejó de ser el principal riesgo del sistema bancario, y el sistema bancario le empezó a prestar esa plata a la actividad económica. Qué cosa que me pone más contento que hoy MAV represente el 20%, porque la torta creció tremendamente”, completó.

Expo EFI , sistema financiero el rol del financiamiento bancario , hablan Rodrigo García , Ricardo Gerk y Pablo Wende Ricardo Pristupluk

El tema del crédito también se tocó en el panel sobre “El rol del financiamiento bancario”, que reunió a Rodrigo García (del Banco Nación) y Ricardo Gerk (Banco Comafi). Los dos ejecutivos coincidieron en una cosa: aunque las tasas de los préstamos subieron temporalmente por la alta demanda, si la inflación sigue desacelerándose y continúa el horizonte de estabilización de la macro, debería darse un nuevo reacomodamiento de las tasas hacia la baja. Aunque, en el caso del crédito hipotecario, explicaron que también se tendrá que desarrollar el mercado de compradores secundarios para que se retroalimente el sistema.

La salida del cepo cambiario también fue un eje de discusión. “Había plantas paradas porque las empresas no podían importar insumos. Todo lo que implique menos regulación es positivo para los individuos. Que la gente ahorre en la moneda que quiera ahorrar, y hay que fortalecer al peso para que la elijan”, dijo Gerk.

Por su parte, García consideró que la expectativa que tienen es que “esta vez, va a ser distinto” y que las instituciones financieras tendrán que acompañar el desarrollo. El ejecutivo agregó que la Argentina tiene “un montón” para crecer en materia de crédito, pero que el mercado tendrá que mirar mucho la tasa variable, como pasa en el resto del mundo, más que la tasa fija. “Pero todo el sistema financiero tiene la necesidad de apuntalar y hacer crecer la participación del crédito en la Argentina, que está en niveles irrisorios en comparación con el resto de América Latina”, resaltó.

“Cuando empecé con esto me dijeron que hay tres tipos de confianza en la vida, solo tres. La confianza de corto plazo, que es donde pongo la guita. La del mediano plazo, que es donde monto una empresa, porque no voy a echar gente solo porque hay un rumor. Y la de largo plazo, que es donde depositas tu ser, donde vas a vivir. Soy de una generación de vivir con esto acá [se agarra el cuello con la mano], porque tus hijos se iban y porque todos querían irse. Trabajemos para que ellos vuelvan y que nuestros hijos se queden acá. Si no, ¿qué sentido tiene todo esto que estamos haciendo? Que vivan afuera un año, que abran la cabeza, pero que el destino final sea nuestro país. Pongamos el largo plazo acá“, cerró Zuchovicki.