Cepo: las pymes volverán a poder adelantar pagos de importaciones por hasta US$50.000

escuchar

Si bien no dejó de despotricar contra algunos empresarios que “se aprovecharon” de la brecha cambiaria e hicieron un “festival de importaciones que demolió las reservas de argentina”, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que mañana el Banco Central permitirá que las pymes que tengan pedidos con estado de salida en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) paguen compras al exterior, incluso por adelantado, por hasta US$50.000.

Caber recordar que, en el anterior Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), las pymes tenían esta posibilidad que luego se dio de baja con el SIRA.

Además, el ministro dijo que -como se venía adelantando- quienes necesiten importar bienes suntuarios o terminados y usen sus propios dólares también van a estar autorizados y que el objetivo del nuevo sistema es “defender las reservas”.

“Tuvimos un festival de importaciones que demolió las reservas de Argentina porque los regímenes de licencias no estaban adecuados a algo productivo, sino a quién podía acceder o no. El país tuvo récord de importación de máquinas para minar cripto, una renovación del parque de máquinas tragamonedas e importaciones textiles como para reponer los próximos siete años”, describió Massa durante el encuentro “La economía real muestra el panorama productivo federal”, que se realizó en el CCK.

Por otro lado, dijo que el SIRA despejó US$2600 millones en cautelares que consideraban que ingresar un Maserati o US$20 millones en toallas era urgente mientras que, lo único que hizo esto, es “complicarle el camino a las empresas que producen”.

El encuentro contó con la participación del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y de autoridades de Industria y Producción de todas las provincias con el fin de difundir el panorama productivo federal.

Según datos de la Secretaría, el sector productivo presenta una recuperación económica respecto de la prepandemia del 8% si se compara agosto de este año contra diciembre de 2019; la inversión creció 46,5% este año respecto de 2019 y, desde 2020, veintidós de 24 provincias crearon empleo privado formal en el rubro con un total general de 230.000 puestos de trabajo.

De acuerdo con esto, los representantes de las distintas provincias hablaron de los planes productivos que tienen en marcha y también reclamaron mejoras en infraestructura y acceso a financiamiento, entre otras cosas.

Sin embargo, hubo un pedido puntual que llamó la atención de todos los presentes realizado por el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazan, que habló de los problemas que tiene la planta de Puma porque no le aprueban “las SIRA”. “No sé los otros colegas, pero creo que el tema del SIRA no puede estar escindido de las políticas industriales porque es uno de los factores claves si hablamos de bienes de capital e insumos. Se están dando situaciones con empresas como Puma que hoy tiene 1000 empleados y tiene tres o cuatro días de insumos para producir. Necesitamos sentarnos y encontrarle una solución porque la producción no se puede detener, entendiendo por supuesto la situación de la macro”, apuntó.

A su turno, De Mendiguren dijo que no ignoran que el cambio de sistema trajo problemas, pero que tuvieron que “ordenar la situación porque el SIMI tenía poca visibilidad” y que, en materia de divisas, al país le “chocaron los planetas” por la guerra de Ucrania y los US$5000 millones que hubo que gastar en importaciones de energía.

“El gobierno nacional decidió no parar la producción y pagar cash la energía porque eso no se financia. En Europa, mientras tanto, aconsejan bañarse juntos o juntar leña para pasar el invierno. Esperamos que el SIRA funcione bien y que sea transparente. La instrucción es que no se pare el nivel de actividad”, cerró.

Temas Comunidad de Negocios