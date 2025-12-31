Apagón nocturno en el AMBA: quedan más de 7 mil usuarios sin luz

Un apagón de gran magnitud alteró la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires y en zonas del conurbano bonaerense, donde barrios completos quedaron sin luz desde la noche del martes. El corte se inició pasadas las 23 y se extendió durante varias horas, con impacto tanto en la red de media tensión como de baja tensión. Con el correr de la mañana, el servicio se normalizó en gran parte del área afectada, aunque aún quedan 7.844 usuarios sin suministro, según información oficial

Amplias zonas del AMBA fueron afectadas por cortes de luz de la noche de este martes

Las primeras imágenes comenzaron a circular poco después del inicio del corte y dieron cuenta de la dimensión del problema. Calles apenas iluminadas por el paso de los autos, avenidas sin alumbrado público y sectores céntricos completamente a oscuras marcaron la escena nocturna. En las inmediaciones del Obelisco, la postal fue elocuente: el monumento apareció rodeado de penumbras, mientras que, a pocas cuadras, el Congreso Nacional se mantuvo iluminado, aislado en medio de un entorno apagado.

De acuerdo con los registros del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), en el primer pico del evento se contabilizaron 38.682 usuarios sin servicio cerca de las 23. Luego, el sistema de consultas dejó de actualizarse durante algunas horas y recién alrededor de las 4 de la mañana volvió a reflejar datos oficiales, con un salto abrupto: más de 920.000 puntos sin suministro. Minutos después, la cifra descendió a 250.000 y, cerca de las 5, se ubicó en torno a los 40.000.

El Obelisco con toda la ciudad a oscuras a su alrededor

Según la información más reciente brindada por Edesur, durante las primeras horas de la mañana 7.844 usuarios se encuentran sin luz, mientras que 2.669.454 clientes ya recuperaron el servicio. La empresa señaló que el apagón se originó en interrupciones no programadas del servicio de media tensión, que afectaron de manera simultánea a sectores de la Capital Federal y del sur del conurbano.

Entre las zonas alcanzadas por fallas en media tensión se encuentran los partidos de Avellaneda, Berazategui, Lanús, Bernal y Quilmes, además de barrios porteños como Almagro, Balvanera, Barracas, Flores y San Nicolás.

En paralelo, los cortes de baja tensión impactaron en una extensa nómina de distritos: Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Boedo, Floresta, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, San Cristóbal, Vélez Sarsfield, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa General Mitre y Villa Lugano, 9 de abril, y Montegrande.

La zona de Congreso no cuenta con luz en la madrugada de este miércoles

La interrupción también alcanzó a localidades del conurbano sur como Florencio Varela, Monte Chingolo, Remedios de Escalada, Valentín Alsina, Banfield, Llavallol, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Villa Centenario y Villa Fiorito, además de Bernal, Ezpeleta y Quilmes, donde los reclamos se multiplicaron durante la madrugada.

En el detalle por zonas, Almagro figuró entre los barrios más afectados dentro de la Ciudad, con 6.118 usuarios sin suministro a raíz de una falla en la red de media tensión. En Avellaneda se reportaron 3.926 clientes damnificados, mientras que en Parque Patricios la cifra alcanzó los 1.912. También se registraron cortes en Constitución (608 usuarios), Flores (572) y Parque Avellaneda (467).

Amplias zonas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se encuentran afectadas por cortes de luz

En el sur del conurbano, el mayor impacto se concentró en Alejandro Korn, partido de San Vicente, donde 6.330 usuarios permanecieron sin servicio durante varias horas. Ingeniero Allan, en Florencio Varela, sumó 3.143 afectados, y El Pato, en Berazategui, registró 2.516.

En tanto, Edenor informó 2.303 usuarios sin suministro dentro de su área de concesión. En este caso, los cortes aparecieron de forma más dispersa y estuvieron mayormente vinculados a interrupciones de baja tensión. Los principales focos se ubicaron en Villa Ortúzar, Palermo y Agronomía, además de partidos del conurbano norte y oeste como Escobar, Ituzaingó, La Matanza, Merlo y San Isidro.

Muchas calles de Buenos Aires solo cuentan con la iluminación de los vehículos que circulan

Dentro de la red de Edenor, el evento más significativo correspondió a una interrupción programada por tareas de mantenimiento en Merlo, que alcanzó a 373 usuarios y se normalizó cerca de la una de la madrugada. También se reportó un corte de media tensión en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, con 306 usuarios afectados, además de episodios menores en Escobar, Ituzaingó y Villa Madero.

Amplias zonas del AMBA fueron afectadas por cortes de luz de la noche de este martes

Poco antes de las 2, Edesur comunicó a través de la red social X que detectó una falla en la subestación Bosques, lo que generó impacto en otras subestaciones de la Ciudad y el conurbano. La empresa informó que sus equipos técnicos trabajaban en el lugar y que el restablecimiento se realizaría de manera escalonada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE‼️



Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.



Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona.



El suministro será restablecido en etapas. — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

Más tarde, cerca de las 4, la distribuidora precisó: “Más del 50% de los clientes afectados por la falla que se inició en la Subestación Bosques ya recuperaron el suministro. Nuestros equipos técnicos continúan trabajando para normalizar la totalidad del servicio. El restablecimiento se realiza en etapas”.