Apagón en el AMBA: miles de usuarios pasaron Año Nuevo a oscuras y más de 12.000 siguen aún sin luz

Tras el apagón de gran magnitud que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que impactó a casi un millón de usuarios la noche del martes, miles de personas recibieron el 2026 sin luz en distintas zonas de la Ciudad y el conurbano mientras las empresas abastecedoras intentan reestablecer el servicio en su totalidad.

Se trató de un desperfecto en el sistema de Edesur y el corte se extendió durante varias horas, con impacto tanto en la red de media tensión como de baja tensión y se prolongó, con menor intensidad hasta este jueves por la mañana.

Las primeras imágenes comenzaron a circular poco después del inicio del corte del martes y dieron cuenta de la dimensión del problema. Calles apenas iluminadas por el paso de los autos, avenidas sin alumbrado público y sectores céntricos completamente a oscuras marcaron la escena nocturna.

El servicio tuvo muchos vaivenes en cuanto al número de interrupciones, pero para la tarde del 31 de diciembre la tarde la cifra de usuarios sin suministro se ubicaba en 41.654, según información oficial. Cerca de las 18, la cifra bajó a 25.736. Los usuarios de Edesur fueron los más afectados y al menos 9000 pasaron el Año Nuevo a oscuras.

La zona de Congreso estuvo sin luz

Ya para este jueves por la mañana, el servicio continúa normalizándose. Respecto a Edesur, 7200 usuarios siguen sin luz en los barrios porteños de Almagro, San Nicolás, Villa del Parque, Balvanera, Barracas, Caballito, Boedo, Flores, Mataderos, Monserrat, Caballito, Parque Patricios, Parque Chacabuco, Versalles, Villa Crespo, Villa Luro, Villa Devoto y Villa Riachuelo. Respecto al conurbano, Lanús, Lomas de Zamora, Solano, Avellaneda y Almirante Brown son las zonas más afectadas.

En paralelo, 4800 usuarios de Edenor en La Matanza, General Las Heras, Ituzaingó, Malvinas Argentinas y General Rodríguez se encuentran sin servicio eléctrico. También están afectados los barrios porteños de Belgrano y Palermo.

Corte de luz en Caballito Nicolás Suarez

A través de su cuenta oficial en X, la distribuidora comunicó la puesta en marcha de un “operativo especial” para atender las fallas asociadas al incremento del consumo eléctrico provocado por la ola de calor que atraviesa el área de concesión.

En ese mensaje, precisó que “cuadrillas, equipos técnicos y personal de atención al cliente trabajarán hoy y mañana para garantizar el normal suministro”, con intervención en distintos puntos de la red.

OPERATIVO ESPECIAL 🔧👷🏼‍♂️



Montamos un operativo especial para atender las fallas relacionadas con la alta demanda por la ola de calor, que afecta nuestra zona de concesión en la previa de Año Nuevo. pic.twitter.com/kQlOus7kIy — Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025

En la misma publicación, la empresa recordó los canales habilitados para los usuarios que necesiten realizar reclamos o consultas, e indicó que se puede contactar a través de WhatsApp (11 6187 6995), la línea de emergencias 0800-333-3787 y el número de atención comercial 0810-222-0200, mientras continúan las tareas de normalización del servicio.