Trastornos y angustia entre los que recibieron el 2026 sin luz: miles continúan sin servicio

No empezaron 2026 de la manera esperada. Aunque muchos le pusieron muchas ganas para que los cortes de luz no empañaran los festejos, otros tuvieron que cancelar planes y padecer el calor de las últimas horas de 2025 sin nada con qué refrescarse, o incluso sin poder usar el ascensor para bajar del edificio. Miles de usuario afectados por la falta de electricidad recibieron el Año Nuevo a oscuras en la Capital y el Gran Buenos Aires. Cerca de las 19.30 de ayer, según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), había 55.330 usuarios sin luz en el área metropolitana. Pasadas las 20.30, el número había trepado a más de 57.000 y minutos antes de la medianoche se congeló en casi 20.000. Aunque para el mediodía de hoy solo quedaban unos 8000 hogares sin servicio, esto habría sido favorecido por el fuerte descenso de temperatura que se produjo justo a la medianoche y ayudó a que descendiera la demanda de energía.

Noelia B., que vive en un edificio en el barrio porteño de Villa Santa Rita, tuvo una noche de Año Nuevo a oscuras y con bastante angustia. “Desde las 18 de ayer estoy sin luz y todavía no volvió. La pasé mal, ahora voy a salir a caminar un rato a ver si mágicamente vuelve. Fue una muy mala noche y desesperante, por momentos”, contó al mediodía, mientras todavía esperaba que volviera el servicio eléctrico. “Apenas se cortó, llamé a Edesur e hice el reclamo. Me dijeron que se reestablecía el servicio a las 21.30. Pero no volvió, seguí llamando y lo mismo. Cuando se hizo esa la hora y nada, volví a llamar y me dijeron que se va a reestablecer a las 13.30 de hoy”, detalló.

“Estoy superangustiada, sin comer desde ayer. Tengo la heladera cerrada, no sé si está aguantando. Todo lo que tengo en el freezer creo que está perdido. Voy a hacer el reclamo en el ENRE a ver si me reconocen algo de lo que se perdió. Hoy, a las 8, llamé de nuevo a Edesur. Finalmente pude hablar con una persona, me dijo que me tomaba el reclamo, pero que todos los reclamos que había hecho antes se habían borrado. Como que ellos no estaban anoticiados de que yo estaba sin luz, eso te da más bronca”, dijo. Y agregó: “No pude dormir nada. Ahora voy a salir a caminar un rato, afuera está más fresco, pero adentro del edificio sigue el calor de ayer. Las gatas están desesperadas, ellas también están sufriendo. Es desesperante, con el calor que hizo anoche y el calor que sigue haciendo, la comida que voy a tener que tirar y, lo que es peor, la incertidumbre de no saber a qué hora va a a volver el servicio”.

Cuadrillas trabajando, ayer, en la zona de las avenidas Rivadavia y La Plata Nicolás Suarez

A Florencia R., que vive en Villa del Parque, el corte le llegó a las 15, justo en el momento de mayor calor. “De pronto se apagó todo y no lo podíamos creer. El calor era desesperante. En un sexto piso, el aire igual parecía que no entraba. Nuestro plan era pasar la noche en la casa de mi hermana, en Banfield, pero aunque decidimos ir igual, era un lío porque teníamos que bajar toda la comida que llevábamos por la escalera. Y también nos dimos cuenta de que no podíamos sacar el auto porque el portón del garaje es eléctrico. Nos preparamos igual y por suerte, volvió un ratito después. Sacamos el auto y se volvió a cortar. Un poco después, volvió y pudimos bajar en ascensor. Nos quedamos a dormir en Banfield y la verdad no sé si cuando regresemos vamos a poder subir. Esperemos que sí”, relató.

Quique Safatle estaba festejando las últimas horas de 2025 cuando los alcanzó el corte: faltaba una hora para que comenzara el nuevo año. Él estaba con su familia en Lanús, con sus hijos y nietos, cuando la luz se fue. Y todavía no volvió.

“Este fue un año dificilísimo. Por suerte, heredé de mi mamá una forma de tomarme las cosas, que me hace sentir muy orgulloso porque cambia la realidad. Cuando a eso de las 23 se cortó la luz, con los chicos empezamos a contar historias, repaso de nuestra infancia, que era tan común quedarnos sin luz. Y les conté que ahí aparecían las luciérnagas. Entonces organizamos juegos, escondidas, como cuando era chico. Algo dentro me quemaba. De pibe nunca tuve unas fiestas, Navidad y Año Nuevo, feas, y eso que no sobraba nada, pero eso fue siempre acción de mi mamá. Y entonces nos tocó ponernos los pantalones largos y hacer algo para que los más chicos también la pasen bien, aunque fuera con velas y linternas del celular. Vivimos una fiesta distinta. Tratamos de que no hubiera quejas, o reclamos, ni críticas. Que los últimos pensamientos del año sean felices, y lo conseguimos. Pero bueno, cuando los chicos se fueron a dormir un poco de angustia hubo. Y la luz todavía no volvió”, relató.

“Ayer recibimos un mensaje de mi amigo que nos había invitado a festejar en su casa. Nos dijo que buscáramos un plan B porque estaba sin luz y se había ido a dormir a la casa de otro amigo. Si el servicio no se normalizaba, se iba a ir a festejar a lo de su hermana. Empezamos a buscar alternativas, para eso de las 19 ya estábamos organizados, pero al final volvió la luz y pudimos festejar en la terraza de la casa, bastante grande, todos juntos, en Caballito”, contó Carlos Sánchez, vecino de Recoleta.

Los cortes de luz signaron los últimos dos días del año Nicolás Suarez

Usuarios afectados

Los datos que por estas horas manejan las empresas que proveen energía en la Capital y el Gran Buenos Aires indican que al bajar la temperatura, disminuyeron los cortes porque bajó la demanda que el uso masivo de los aires acondicionados exacerba. Por el momento, en total había unos 8000 usuarios sin servicio. El promedio de cortes diarios en un día normal, se explicó en Edenor, ronda los 5000 clientes afectados.

Según se publica en la página de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa), la demanda de energía subió durante el último día del año en el AMBA a 26.489 kw a las 15, cuando había una temperatura de 37,8°C. La demanda de la semana anterior había sido de 16.323 kw y la prevista para ayer era de 19.402 kw.

En tanto, este mediodía el ENRE contabilizaba 2790 usuarios de Edenor sin servicio –si bien la empresa informaba que eran unos 4200– del total de 3.307.420 que tiene la concesionaria. La mayoría se concentraba en Palermo y Recoleta, en la Capital, así como en Villa de Mayo y en distintas localidades de La Matanza, afectados por una caída en la red de media tensión. También había clientes sin servicio por otra caída en la red de baja tensión en los barrios porteños de Belgrano, Palermo y Villa Pueyrredón. Además se registraban problemas con el suministro en distintos puntos de partidos de la zona oeste bonaerense, como Ituzaingó, Ramos Mejía, José C. Paz, Las Heras, General Rodríguez y Laferrere, entre otros.

En Edesur, para el mediodía, todavía había unos 5297 usuarios sin servicio, de los 2.672.001 clientes de la empresa, según datos del ENRE. La mayoría de los cortes se concentraban en Villa del Parque, Almagro, San Nicolás y Retiro, en la Capital, y en Lomas de Zamora y Lanús en provincia, afectados por un desperfecto en la red de media tensión. También había usuarios afectados por una caída del servicio en la red de baja tensión en Caballito, Mataderos, Parque Chacabuco, San Telmo, Barracas, Balvanera, Parque de los Patricios, Boedo, Almagro, Versalles, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa Crespo, entre otros. En provincia, las zonas más afectadas por interrupciones del suministro en la red de baja tensión fueron Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y Berazategui.

La zona de Congreso, a oscuras por un apagón masivo en la madrugada del miércoles

Ya anteanoche un apagón masivo había abarcado a hogares de la ciudad y el conurbano bonaerense, así como el alumbrado público, dejando zonas enteras a oscuras hasta las primeras horas de la mañana de ayer. Cerca de las 23 del martes se contabilizaron 38.682 usuarios sin servicio. El sistema del ENRE recién alrededor de las 4 del miércoles volvió a mostrar datos oficiales: más de 920.000 clientes sin suministro. Minutos después, la cifra descendió a 250.000 y, cerca de las 5, se ubicó en torno a los 40.000. Para las 7, descendió a 7000, pero a las 10 de la mañana sumaban 12.353 los usuarios sin suministro.

En la ciudad, los cortes por media tensión alcanzaron anteayer barrios como Almagro, Balvanera, Barracas, Flores y San Nicolás, mientras que en el conurbano se reportaron fallas en Avellaneda, Berazategui, Lanús, Bernal y Quilmes. En paralelo, las interrupciones de baja tensión afectaron una extensa nómina de distritos porteños y bonaerenses, entre ellos, Boedo, Floresta, Liniers, Mataderos, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco, San Cristóbal, Villa Crespo, Villa Devoto, Villa Lugano y Villa General Mitre, además de Almirante Brown, Cañuelas, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Temperley, Banfield, Valentín Alsina y Monte Chingolo.