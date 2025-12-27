LA NACION

“Desprendimiento de asfalto”. Aeroparque tiene vuelos demorados y se desvían servicios a Ezeiza en una tarde marcada por el calor

La interrupción de la operatoria genera múltiples inconvenientes en el país; hay pasajeros abordo de aviones que esperan noticias sobre cuándo llegarán a destino

Camila Súnico Ainchil
La pista del Aeroparque Jorge Newbery presentó un desprendimiento de asfalto mientras un avión despegaba por la cabecera 31 y las operaciones quedaron interrumpidas. El aeropuerto porteño permanece cerrado mientras avanzan las reparaciones y se realizan trabajos de mantenimiento sobre la pista, en una jornada atravesada por el calor, con una temperatura de 35°C y una sensación térmica de 37.7°C, que complica la operatoria y la espera en la terminal.

Dentro de uno de los aviones afectados, un pasajero contó a LA NACION la secuencia de demoras que se fueron encadenando con el correr de las horas. El vuelo desde Mar del Plata con destino a Aeroparque, previsto para las 13.05, fue reprogramado primero para las 14.55 y luego para las 15.30. A las 15.27, los pasajeros ya se encontraban a bordo cuando se les informó que la aeroestación porteña estaba cerrada. Minutos después, a las 15.53, se confirmó que no habría despegue y que permanecerían dentro del avión mientras se realizaban trabajos de mantenimiento informados por Aerolíneas Argentinas.

“Ahora nos dicen que a las 17 reabriría el Aeroparque”, sumó el pasajero, identificado como José, que relató algunas tensiones abordo. “Un joven pidió bajarse del avión y una mujer quería sacar a su perro del canil porque estaba inquieto”, explicó.

En paralelo, numerosos vuelos permanecen a la espera de la reapertura del aeropuerto. Algunos aviones que ya estaban próximos a Aeroparque fueron desviados a Ezeiza. Todas las salidas desde Aeroparque registran demoras. En redes sociales, usuarios advierten la situación mientras ocurre: “Algo pasa en Aeroparque: está sin vuelos hace más de una hora”, escribió uno de ellos, en un contexto de demoras generalizadas y pasajeros afectados por la espera y el calor.

Noticia en desarrollo

Por Camila Súnico Ainchil
