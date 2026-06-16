Cerraron 26.448 empresas en el gobierno de Javier Milei

La cantidad de empleadores o unidades productivas volvió a reducirse en marzo y acumula una caída de 26.448 empresas desde noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei, pasando de 512.357 a 485.909, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que depende de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Un informe del think tank Fundar destacó que en marzo la tendencia volvió a acelerarse: se registraron 2011 empresas menos que en febrero, cuando la disminución había sido de apenas 257.

Según la entidad, la menor caída observada en febrero estuvo asociada a factores estacionales vinculados a la reactivación de la actividad tras el período de vacaciones. Con la normalización de esa dinámica durante marzo, volvió a evidenciarse una retracción significativa en la cantidad de firmas registradas, pese a que el nivel de actividad económica registró un avance del 3,5% respecto del mes anterior.

“Lo que vemos mes a mes es el resultado de una decisión de política económica: hoy a las empresas les resulta muy difícil competir por una combinación de factores, como costos elevados no solo en moneda local, sino aún más en moneda extranjera, un tipo de cambio bajo y una mayor apertura de la economía”, sostuvo Guido Zack, director de Economía de Fundar.

Entre los sectores que más empresas perdieron durante marzo se destacan Comercio (-1042 firmas), Industria (-320), Transporte y almacenamiento (-280) y Alojamiento y restaurantes (-200). En contraste, crecieron los rubros de Servicios de asociaciones y personales (+160 empresas), Actividades administrativas (+71), Construcción (+22) y Salud (+33).

En la comparación interanual, el número de empresas registradas cayó en 14.203 unidades respecto de marzo de 2024, lo que representa una disminución del 2,8%.

La industria perdió 320 firmas Maximiliano Amena

Entre los casos más resonantes de cierres o reducción de operaciones figuran Citroën, que dejó de fabricar vehículos en la Argentina para concentrar su producción regional en Brasil y Uruguay; Leval S.A., histórica fabricante de estructuras metálicas y proveedora de Siderar, Siderca y Acindar, que cerró sus puertas tras más de medio siglo de actividad; y una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos.

A nivel geográfico, 21 de las 24 jurisdicciones registraron una caída mensual en la cantidad de empresas. Las provincias más afectadas fueron Tierra del Fuego (-0,8%, equivalente a 18 empresas), Santiago del Estero (-0,7%, 34 firmas) y San Juan (-0,7%, 43 compañías). Las únicas provincias que mostraron crecimiento fueron Formosa (+0,18%, cuatro empresas), Catamarca (+0,10%, tres) y Jujuy (+0,07%, tres).

La empresa avícola Granja Tres Arroyos anunció recientemente el cierre por tiempo indeterminado de su histórica planta ubicada en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos

La comparación interanual muestra un panorama aún más extendido: 23 de las 24 provincias registraron una disminución en la cantidad de empresas. La única excepción fue Neuquén, que exhibió un incremento de 0,06%. En el otro extremo se ubicaron La Rioja (-10,6%) y Santa Cruz (-6,6%), con las caídas más pronunciadas.

Asimismo, Neuquén fue la única provincia que logró aumentar la cantidad de empresas desde la asunción del actual Gobierno, con un crecimiento de 2%. Por el contrario, las mayores bajas se observaron en La Rioja (-17,5%), Catamarca (-12,7%) y Chaco (-11,6%).

El deterioro no solo se refleja en la cantidad de empresas, sino también en el empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, el número de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo 3,45%, lo que equivale a la pérdida de 339.841 puestos de trabajo, según datos de CEPA en base a la SRT.

La construcción fue el sector más afectado en términos absolutos, con 81.425 empleos menos en el período. Le siguió la industria manufacturera, que perdió 79.263 puestos de trabajo. También se registraron fuertes caídas en la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (-67.312 empleos) y en transporte y almacenamiento (-64.660).

En términos relativos, la construcción también encabezó las pérdidas, con una caída del 17,1% en la cantidad de trabajadores registrados. Detrás se ubicaron los servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales (-12,1%) y el sector de transporte y almacenamiento (-12%).

El empleo registrado en casas particulares tampoco escapó a la tendencia. La cantidad de trabajadores pasó de 629.660 en noviembre de 2023 a 599.014 en marzo de 2026, una disminución de 30.646 personas.

De esta manera, al sumar los trabajadores registrados en unidades productivas y el personal de casas particulares, el empleo privado registrado descendió de 10.486.833 personas en noviembre de 2023 a 10.116.346 en marzo de 2026. En términos netos, se trata de una pérdida de 370.487 puestos de trabajo en poco más de dos años.