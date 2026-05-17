Desde la llegada de Milei hay 24.437 empresas menos y la caída ya supera a la de la pandemia

El cierre de empresas con empleados registrados se profundizó en el inicio del año. El deterioro acumulado durante el gobierno de Javier Milei ya supera tanto al registrado durante el peor momento de la pandemia de Covid-19, como al observado en los primeros 27 meses de las últimas gestiones presidenciales. La única provincia que por ahora muestra un saldo positivo es Neuquén, impulsada por la actividad vinculada a Vaca Muerta.

La comparación entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 arroja que en la fecha más reciente había 24.437 empleadores o unidades productivas menos, lo cual equivale a una caída de 4,8% del total, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Un informe del think tank Fundar destacó que se trata de una pérdida superior a la observada entre febrero de 2020 y septiembre de 2021, el período más crítico de la pandemia para el entramado productivo. En aquel lapso, el sistema pasó de 508.187 a 486.782 empleadores, una baja de 21.405 empresas.

En febrero pasado, el total de empleadores fue de 487.920, con una reducción mensual de 257 firmas. De esta manera, el indicador acumuló 17 meses consecutivos de retroceso. En la comparación interanual, la caída alcanza las 13.163 empresas, equivalente al 2,6% del total.

La cantidad de empleadores registrados cayó por debajo de los niveles observados durante la pandemia y acumuló una baja de 24.437 empresas desde noviembre de 2023, según datos de la SRT analizados por Fundar

En paralelo, la cantidad de trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo pasó de 9,86 millones en noviembre de 2023 a 9,53 millones en febrero de este año, una reducción de 327.813 personas. Lo cierto es que esa pérdida fue más que compensada por el incremento de cuentapropistas, en su mayoría no registrados.

El informe de Fundar muestra además que el deterioro se concentra en sectores particularmente sensibles al nivel de actividad y al costo financiero. Desde noviembre de 2023, el rubro de transporte y almacenamiento perdió 15,7% de sus empresas; el de actividades inmobiliarias, casi 12%, y el de la construcción, 9,6%.

La evolución también refleja fuertes diferencias regionales. Neuquén fue la única provincia que incrementó la cantidad de empleadores desde la asunción de Milei, con una mejora de 2,1%, impulsada principalmente por la expansión de Vaca Muerta y la actividad hidrocarburífera. En cambio, La Rioja, Catamarca y Chaco registraron las caídas más pronunciadas, por su asociación con sectores industriales y de la construcción.

Más allá de los cierres de empresas, especialistas y documentos oficiales advierten sobre otro fenómeno: la desaceleración en la creación de nuevas firmas. Según informes de la Secretaría de Trabajo, la reducción del stock de empleadores no responde únicamente a un aumento de bajas, sino también a una menor “natalidad empresarial”, es decir, aperturas insuficientes para compensar la salida habitual de empleadores del sistema.

La comparación histórica elaborada por Fundar muestra que el actual gobierno registra el peor desempeño en cantidad de empresas para los primeros 27 meses de mandato desde que existen registros comparables. Tomando como base 100 el mes previo a cada asunción presidencial, la gestión de Milei exhibe una caída acumulada de 4,8%, por encima de la baja observada durante la presidencia de Alberto Fernández (-2,9%) y de Mauricio Macri (-0,5%), mientras que durante los gobiernos de Cristina Kirchner el número de empleadores se mantuvo estable o mostró crecimiento.

Desde el Gobierno relativizan la lectura homogénea del fenómeno y sostienen que el cierre de empresas convive con sectores en expansión. En una respuesta enviada al Congreso dentro del último informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Ministerio de Economía señaló que la dinámica actual refleja una “reasignación de recursos” propia de un proceso de cambio económico.

Tomando como base 100 el mes previo a cada asunción presidencial, la gestión de Javier Milei muestra la mayor caída en cantidad de empresas para los primeros 27 meses de mandato desde que existen registros comparables

Según la explicación oficial, mientras algunas actividades atraviesan procesos de reestructuración, otras muestran señales de crecimiento vinculadas al nuevo esquema macroeconómico. El Gobierno atribuye esa transición al ordenamiento fiscal, la desaceleración de la inflación y la reforma laboral, que —según sostiene— busca incentivar la contratación de empleo formal y generar previsibilidad para nuevas inversiones.

Parte de esa heterogeneidad también empieza a reflejar un cambio en el mapa de inversiones del país. Un informe reciente del Ieral de Fundación Mediterránea estimó que la Patagonia concentra anuncios de inversión por US$12.284 millones, principalmente vinculados al desarrollo de Vaca Muerta y obras de infraestructura energética en Neuquén y Río Negro. Según el estudio, la región, además, lidera las proyecciones de generación de empleo asociado a nuevos proyectos, con más de 35.500 puestos estimados.

El trabajo también detectó fuertes flujos de inversión hacia minería en provincias como San Juan, Salta y Catamarca, mientras que regiones más vinculadas al consumo interno y a actividades tradicionales muestran mayores dificultades para sostener la cantidad de empresas registradas.

En paralelo, la Unión Industrial Argentina (UIA) insiste en la necesidad de avanzar hacia un “RIGI industrial” para sectores manufactureros tradicionales. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, tiene previsto reunirse este martes con el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de los reclamos empresarios por competitividad, apertura comercial y el impacto de las tasas de interés.