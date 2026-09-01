China Eastern duplicará los vuelos entre Shanghái y Buenos Aires desde diciembre

La conexión aérea entre China y la Argentina tendrá un fuerte incremento de frecuencias. China Eastern Airlines anunció que, desde el 5 de diciembre, duplicará los vuelos entre Shanghái y Buenos Aires, vía Auckland, y pasará de dos a cuatro servicios semanales.

La decisión representa una nueva apuesta de la aerolínea china por una ruta que comenzó a operar en diciembre de 2025 y que conecta, en un mismo servicio, tres ciudades ubicadas en extremos del planeta: Shanghái, Auckland y Buenos Aires.

Según informó China Eastern, el vuelo de ida desde Shanghái incorporará nuevas frecuencias los miércoles y sábados, además de las que ya operaba los lunes y jueves. En el sentido inverso, desde Ezeiza, los vuelos pasarán a salir los martes, jueves, viernes y domingos.

✈️Starting December 5, #CEAir will boost the #BuenosAires – #Auckland – #Shanghai service from 2 to 4 round-trip flights per week, offering travelers greater flexibility and choice.✨

Book now at https://t.co/Uyeq7Jz78p pic.twitter.com/zpY3dotrlN — China Eastern Airlines (@CEAirglobal) August 28, 2026

La ruta tiene una particularidad: aunque realiza una escala técnica en Auckland, los pasajeros permanecen en el mismo avión. El trayecto completo ronda los 20.000 kilómetros y demanda unas 25 horas en el sentido Shanghái-Buenos Aires. En el regreso, el viaje puede extenderse hasta unas 29 horas.

El servicio es operado con aviones Boeing 777-300ER y se convirtió en una pieza estratégica para mejorar la conectividad entre China y América del Sur. Hasta su inauguración, los pasajeros que viajaban entre la Argentina y China debían recurrir, en general, a conexiones en Europa, Estados Unidos u otros puntos de Asia.

La ampliación llega después de varios meses de operación en los que la ruta mostró una demanda creciente. El aeropuerto de Auckland, uno de los socios de la conexión, informó que tanto el tráfico de pasajeros como el movimiento de carga habían tenido un desempeño positivo desde el lanzamiento del servicio.

La apuesta también tiene una dimensión turística. La llegada de vuelos directos desde China había sido señalada por el sector como una condición clave para aumentar la cantidad de visitantes chinos que llegan a la Argentina. Se trata de uno de los mercados emisores de turistas más grandes del mundo y de un público especialmente relevante para el turismo de larga distancia.

En ese contexto, el aumento de frecuencias amplía de manera significativa la cantidad de asientos disponibles y facilita la llegada de viajeros desde Shanghái, uno de los principales centros económicos y financieros de China.

La nueva conexión también fue presentada desde su lanzamiento como parte de una estrategia más amplia de acercamiento entre China y la Argentina. Además del turismo, la ruta busca favorecer los viajes de negocios, el intercambio comercial y el transporte de productos entre ambos países.

La escala en Auckland agrega además una dimensión regional. La ruta permite conectar a China con la Argentina a través del Pacífico Sur y fortalece el vínculo aéreo entre los tres países.