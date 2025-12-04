Llegó el primer vuelo de China Eastern Airlines proveniente de Shanghái

A las 16.55 de hoy llegó el vuelo MU745, operado por China Eastern Airlines, proveniente del Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong con 282 pasajeros a bordo. El Boeing 777 fue recibido con el clásico bautismo de agua luego de volar durante 25 horas. El regreso será mañana y tendrá una duración de 29 horas desde Buenos Aires a la ciudad china.

En un acto realizado en el salón Malvinas Argentinas del aeropuerto de Ezeiza, Daniel Ketchibachian, CEO de Aeropuertos Argentina, agradeció a la compañía y contó que el vuelo venía negociándose desde hacía cuatro años. “Son dos rutas con las que no teníamos conexión —el vuelo hace una parada técnica en Auckland— y ahora, en un solo viaje, obtenemos toda esta conectividad”, señaló.

Por su parte, el presidente de China Eastern, Gao Fei, dijo que espera que la nueva ruta acerque aún más a los pueblos chino y argentino, “para que se conviertan en hermanos cercanos y amigos”.

“En el Martín Fierro hay una frase célebre que dice que los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Y eso describe la relación entre la Argentina y China, que ya suma más de medio siglo de vínculos diplomáticos. El presidente Xi Jinping señaló que debemos profundizar los intercambios y que la amistad nazca en el corazón”, agregó.

Por último, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, destacó la confianza de la compañía en el gobierno de Javier Milei y su apuesta al turismo y a la política de cielos abiertos. “Este vuelo genera las condiciones para que haya más chinos visitando la Argentina y más argentinos viajando a China. Y no se trata solo de turismo: también tendrá impacto en el intercambio comercial”, afirmó.

En un comunicado, la compañía explicó que esta nueva ruta de 20.000 kilómetros cubre el vacío de conectividad aérea directa entre Shanghái y las principales ciudades de Sudamérica. Además, inaugura un corredor sur que une continentes a través del océano y redefine los viajes aéreos entre los tres continentes.

El vuelo de ida MU745 parte del Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong todos los lunes y jueves a las 2. Tras una escala de 2 horas y 25 minutos en Auckland, llega a Buenos Aires a las 16.55 hora local. El regreso opera los martes y viernes bajo el número MU746, partiendo de Buenos Aires a las 2. Luego de una escala de 2 horas en Auckland, arriba a Shanghái a las 18 del día siguiente.

Esta nueva ruta representa una optimización respecto de las tradicionales “rutas del norte”, que pasan por Europa o Norteamérica, reduciendo el tiempo total de viaje de casi 30 horas a alrededor de 25.

Pero, además de pasajeros, la ruta servirá para transportar carga. En este sentido, DHL Global Forwarding Argentina comunicó hoy que sumará a sus servicios estos vuelos regulares, que permitirán reducir significativamente el tiempo de tránsito de carga de siete días a menos de 30 horas.

“Esta nueva ruta permitirá agilizar el transporte de carga, con un impacto positivo para el intercambio internacional, sobre todo para aquellas organizaciones que quieran aprovechar el vuelo que parte desde Shanghái y que está conectado con puntos estratégicos importantes dentro de China, como lo es Shenzhen”, afirmó Eduardo Rodrigues, gerente general de la compañía.

DGF moverá bajo este servicio cargas de alta demanda de empresas de los sectores de bienes de consumo y retail, electrónica y tecnología como autopartes y producción automotriz (desde artículos tecnológicos, bazar, muestras y repuestos, entre otros).