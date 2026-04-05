China está ganando la carrera por el talento de la IA

¿Es posible que Estados Unidos se quede atrás de China? —se preguntó Jensen Huang, director de Nvidia, durante una sesión de preguntas y respuestas sobre inteligencia artificial a finales del año pasado—. La respuesta es un rotundo sí. Esto puede parecer sorprendente: durante gran parte de la última década, Estados Unidos ha estado cómodamente a la cabeza en la carrera de la IA, sede de las empresas más avanzadas que producen modelos de vanguardia. Sus ingenieros tienen acceso a grandes reservas de capital, así como a un suministro constante de los chips de última generación de Nvidia. Pero la preocupación de Huang se relacionaba con un ingrediente igualmente importante para la innovación: el talento humano.

Hasta hace poco, la mayor parte de la investigación de vanguardia en IA era producida por expertos radicados en Occidente. Esto está cambiando. En 2025, por primera vez, más estudios presentados en la principal conferencia mundial sobre IA tuvieron autores principales radicados en China que en América o Europa. Para comprender mejor los flujos y reflujos internacionales del talento en IA, The Economist rastreó los historiales educativos de los investigadores que presentaron trabajos en la edición de diciembre de 2025 de la Conferencia sobre Sistemas de Procesamiento de Información Neuronal (NeurIPS), el encuentro de IA más grande y prestigioso del mundo. Se presentaron más de 21.000 trabajos a NeurIPS, de los cuales aproximadamente una cuarta parte fueron aceptados.

MacroPolo, un centro de estudios ahora cerrado, analizó el cambio en la formación académica de los autores de NeurIPS en 2019 y 2022. Aplicamos su método a una muestra aleatoria de 600 trabajos (escritos por casi 4000 investigadores) de 2025.

Nueve de las diez principales instituciones donde los autores de la conferencia de 2025 obtuvieron sus títulos de pregrado se encontraban en China. Solo los graduados de la Universidad de Tsinghua representaron el 4% de los investigadores en NeurIPS. El MIT, la principal institución estadounidense, aportó el 1%. El análisis también muestra hasta qué punto los esfuerzos de Estados Unidos en IA dependen de investigadores nacidos en China. Entre los autores afiliados a instituciones estadounidenses, aproximadamente el 35% tiene un título de pregrado chino (la misma cantidad que tiene uno estadounidense).

Existen otras medidas para evaluar la importancia de los investigadores chinos para Estados Unidos. Cuando Meta, una empresa tecnológica, anunció en junio la lista de investigadores que integraban su nuevo “laboratorio de superinteligencia”, una lista filtrada reveló que la mitad provenían de China. El análisis de The Economist sobre 483 colaboradores del GPT-5 de OpenAI (que incluye investigadores de IA, así como personal de marketing, diseño y liderazgo) reveló que el 15% tenía al menos un título de una institución china.

China está reteniendo cada vez más a su talento en IA. Según Digital Science, una empresa de análisis de datos, China cuenta ahora con más investigadores de IA activos que Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa juntos, aunque sigue estando por detrás de Occidente en proporción a su población. Además, la generación china es más joven: el 47% son estudiantes, frente al 30% en Occidente. El país también prioriza la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM): alrededor de dos quintas partes de los estudiantes universitarios chinos estudian disciplinas STEM, aproximadamente el doble que en Estados Unidos. No todos estos graduados generarán innovaciones de vanguardia, pero la escala es importante.

Un gran número de investigadores expertos en IA aumenta las probabilidades de avances significativos y acelera la difusión de nuevas tecnologías. “China está creando una fuerza laboral altamente cualificada y con gran dominio de la IA”, afirma Daniel Hook, director de Digital Science. “Esto se traducirá en un gran número de empresas chinas en el futuro”.

Estos cambios reflejan tanto factores de atracción como de expulsión. Las universidades chinas se encuentran cada vez más entre las mejores del mundo. Al mismo tiempo, iniciativas para atraer a investigadores talentosos de vuelta a China, como el Plan Qiming, ofrecen salarios de más de 700.000 yuanes (100.000 dólares), generosas becas de investigación y ayuda con la vivienda. Paralelamente, Estados Unidos se ha convertido en un destino menos atractivo. Los recortes presupuestarios y la incertidumbre en materia de visados ​​han inquietado a los posibles solicitantes, al igual que la creciente desconfianza hacia su lealtad. El año pasado, la Universidad de Purdue retiró las ofertas a más de 100 estudiantes de posgrado, la mayoría chinos, tras la solicitud de los legisladores de documentar los vínculos de los investigadores con instituciones en China. En reuniones estadounidenses sobre inteligencia artificial, algunos investigadores chinos sienten la necesidad de aclarar que no son espías corporativos.

Por lo tanto, cada vez más personas regresan a casa. En 2019, solo el 12% de los investigadores chinos de NeurIPS que habían obtenido títulos de posgrado en el extranjero habían regresado a China. Para 2025, esa proporción se había duplicado con creces, alcanzando el 28%. The Economist entrevistó a investigadores chinos jóvenes que recientemente regresaron a su país desde Estados Unidos o que han alternado su residencia entre ambos países. Algunos aún consideran que Estados Unidos ofrece un entorno de investigación más sólido o se quejan de la feroz competencia y las largas jornadas laborales en las empresas chinas de rápido crecimiento. Sin embargo, afirmaron que, en general, un mercado laboral sólido, oportunidades interesantes y la cercanía a la familia compensan ahora esos inconvenientes.

El atractivo de Estados Unidos no ha desaparecido. Sigue atrayendo más talento internacional que cualquier otro lugar, y la mayoría de los investigadores chinos que completan sus estudios de posgrado en Estados Unidos se quedan a trabajar allí. Tras analizar una muestra de autores de NeurIPS nacidos en China y residentes en Estados Unidos, participantes de la conferencia de 2019, el 87% seguía trabajando allí en 2025. “Las instituciones con larga trayectoria no desaparecen de la noche a la mañana”, afirma Matt Sheehan, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, quien realizó la investigación y colaboró ​​en el análisis original de MacroPolo. Sin embargo, las cifras favorecen cada vez más a China. Tomando como referencia a los autores de los artículos de NeurIPS, alrededor del 37% de los principales investigadores de IA del mundo trabajan actualmente en organizaciones chinas, frente al 32% en organizaciones estadounidenses.

Si la tendencia de la última década continúa, para 2028 los principales investigadores con sede en China podrían superar en número a los estadounidenses en una proporción de dos a uno. Según Huang, para que un país lidere en IA, “captar desarrolladores lo es todo”. La batalla por el talento parece cada vez más desigual.