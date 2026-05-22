Crearon agentes de IA para cobranzas y levantaron US$1,5 millones para expandirse en América Latina

Ed Escobar supo tener todo para ser un tenista profesional: comenzó a practicar a los tres años y, con el tiempo, los éxitos no tardaron en llegar. Ocupó el octavo puesto en Venezuela —su país— y el 30° en la región. También jugó Challengers y Orange Bowls, y representó a una universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.

Pero mientras crecía, otra pasión se cruzó en su camino: la tecnología. Fue en su adolescencia, cuando su padre le regaló una laptop. “Me cambió la vida”, comenta Escobar a LA NACION desde su nuevo hogar en Ciudad de México.

A los 16 aprendió a programar y encontró la forma de descargar un paquete de juegos a la calculadora científica Texas Instruments. El hallazgo despertó la atención de sus compañeros, quienes le pagaban US$30 por la instalación de los juegos.

En la universidad, emprendió varios proyectos, como Blanket, donde —previo a ChatGPT— ya trabajaba con un tipo de inteligencia artificial (IA) para generar leads para vendedores. Fue allí cuando se mudó a San Francisco y conoció a Juan Martín Pagella, su actual socio, oriundo de Junín, provincia de Buenos Aires.

Pagella estudió economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y más tarde construyó una cadena de carnicerías en la provincia, donde llegó a tener 20 locales. También impulsó emprendimientos tecnológicos ligados a la ganadería.

Juan Martín Pagella, oriundo de Junín, estudió economía en la UBA y construyó una cadena de carnicerías en la provincia

Juntos fundaron Sidetool, una empresa de software que utiliza IA para desarrollar diferentes proyectos. La gran oportunidad llegó cuando diseñaron una solución de cobranzas para la empresa guatemalteca Vana, que tenía una amplia rotación de personal y dificultades para las cobranzas en sus call centers. Lograron reducir el 30% los costos y recuperar un 3% más de dinero.

De la desconexión a la personalización

Al ver la robustez del sistema que habían creado y la amplitud del mercado, en 2025 idearon Kleva, una startup especializada en agentes de IA de cobranzas que hablan y se adaptan según las necesidades de cada compañía, zona y país.

“Hay mucha gente con mucha deuda en Latinoamérica. Lo que nos dimos cuenta es que las fintechs y los bancos están aumentando el nivel crediticio en Latinoamérica a una velocidad que los call centers humanos no pueden aguantar. La IA sigue mejorando y está haciendo que se pueda manejar mejor todas estas deudas", explica Escobar, quien se desempeña como CEO de la firma.

Y continúa: “Los préstamos hoy en día están muy desconectados. Te descargas una aplicación, le decís ‘quiero un crédito’ y no hablaste con nadie. Lo mismo pasa con los call centers. Nosotros queremos revertir todo eso y volverlo lo más personalizado posible”.

Ed Escobar, cofundador y CEO de Kleva

En detalle, el sistema de Kleva habla con voz humana, usa acento local para cada lugar y hasta utiliza los mismos silencios y errores que cometemos al hablar para darle mayor verosimilitud. El agente también integra mensajes, WhatsApp y mails.

“Un joven de 22 años de Buenos Aires probablemente no nos va a atender el teléfono. Entonces, se lo comunicamos por WhatsApp y con un tono en el que pueda entender la conversación, que se pueda llevar con el agente de IA que lo está ayudando a pagar la deuda”, ilustra el CEO de Kleva.

Gracias a estas características, el modelo logra reducir hasta siete veces los costos de call centers y amplía el porcentaje de deudas recuperadas.

Hoy, Kleva está presente en la Argentina, Chile, México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Perú, Paraguay y Ecuador, y cuenta con una facturación anual de US$750.000. Entre sus principales clientes, se destacan Direct TV, On City, el Banco de Guayaquil y Vana.

A fines de abril, la startup cerró su primera ronda de inversión por un total de US$1.550.000, con el aporte de reconocidos fondos de capital como Wollef, Nascent, Kuiper y Lerer Hippeau.

Desafíos

Pero emprender Kleva no fue un camino sencillo. En palabras de Escobar, el principal desafío fue lograr alianzas con empresas de telefonía. “Las líneas de teléfono son la plomería de nuestro sistema y, al principio, teníamos que trabajar con líneas malas o not-clean. Cuando conseguimos el volumen suficiente de clientes, las compañías de teléfono comenzaron a prestarnos atención. Eso nos llevó un par de meses", recuerda.

Un obstáculo con el que lidian diariamente es la actualización de los sistemas de IA. “Cada vez que OpenAI, Anthropic o alguna de estas compañías cambia un modelo, prácticamente tenemos que rehacer muchas cosas. Cada modelo es diferente y los prompts que vamos creando para trabajar con un modelo se vuelven casi obsoletos”, profundiza.

Además, reconoce que su sistema aún no tiene la capacidad de manejar el 100% de la cartera de un cliente. “Hay situaciones complejas que todavía la IA no maneja, pero muchas otras que sí. Apostamos a que la tecnología va a mejorar”, dice. En ese sentido, remarca que el trabajo es dividido entre los equipos humanos y la IA.

Por último, destaca la concurrencia de las líneas de teléfono: “Las líneas de teléfono fueron hechas para humanos y tienen una concurrencia de más de 100 llamadas en un segundo. Nosotros empujamos 100.000 en un segundo. Entonces, ¿cómo adaptas esa infraestructura para los agentes?“.

Próximos pasos

Con la nueva inversión, el equipo de Kleva busca optimizar su producto, mantener el capital de trabajo (actualmente 17 personas forman parte de la firma) y poner en marcha un plan de expansión por toda la región.

“Estamos en una etapa [de la IA] donde tenemos que ser muy creativos y donde se abre la oportunidad de emprender para mucha gente. Emprender con ideas nuevas que hace cinco años no podíamos imaginar”, cierra Escobar.