Aerolíneas Argentinas presentó un avión con diseño conmemorativo para el Mundial 2026
La línea de bandera dedicó una aeronave a la Selección; tiene las tres estrellas de los títulos obtenidos y un homenaje a Messi
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Aerolíneas Argentinas presentó este viernes en el Hangar 5 de Ezeiza el #ElAviónMásArgentinodelMundo, un diseño conmemorativo especial inspirado en la Selección Argentina de Fútbol y en su capitán Lionel Messi de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La aeronave luce una intervención que incorpora el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas en la cola del avión, en una representación simbólica del liderazgo y la conducción del equipo dentro del campo de juego, asociado al timón que guía el rumbo de la aeronave.
El diseño también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina en los años 1978, 1986 y 2022.
Homenajes por el Mundial
La iniciativa forma parte de una serie de acciones especiales que la compañía llevará adelante durante el Mundial 2026 para acompañar a miles de argentinos que viajarán para seguir a la Selección Nacional durante la competencia.
Así, Aerolíneas Argentinas informó que contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará los encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo.
La compañía reforzará también su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires que incluyen frecuencias diurnas y nocturnas.
Cuándo empezará a volar
El avión estará en condiciones de operar próximamente en las rutas internacionales de la compañía, “llevando los colores argentinos y el espíritu mundialista a distintos destinos de América y Europa”, destacó la empresa.
Las fechas clave del Mundial
El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es el evento deportivo más importante del año y millones de fanáticos alrededor del planeta organizan su agenda para presenciar o seguir a la distancia cada uno de los 104 partidos que tendrá el certamen, en el que por primera vez incursionarán 48 seleccionados.
El puntapié inicial del campeonato será el 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México con la inauguración y el partido entre el anfitrión y Sudáfrica. El encuentro reeditará el primero de Sudáfrica 2010, jugado en Johannesburgo.
La primera etapa del campeonato concluirá el 27 de junio, después de 72 partidos. Los 16avos de final, instancia que se añadió en el nuevo formato, serán del 28 de junio hasta el 3 de julio y los ganadores de los 16 cruces avanzarán a los octavos, previstos entre el 4 y 7 de julio.
Los cuartos de final, con los ocho mejores del certamen, serán del 9 al 11 de julio y las semifinales, el 14 y 15. El penúltimo encuentro del Mundial 2026 será por el tercer puesto el 18 de julio mientras que un día después tendrá lugar la definición por el título en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
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