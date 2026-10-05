Choque generacional: el cruce entre Zuchovicki y Sbdar por cómo cambió la forma de ahorrar

“Yo le hablo al geriátrico”. La frase de Claudio Zuchovicki provocó risas durante una charla sobre el futuro del mercado de capitales, pero detrás de la broma había una discusión de fondo con Ariel Sbdar: cuánto pesa el trauma de las crisis argentinas en las decisiones de ahorro y cuánto cambió la relación con el sistema financiero entre las nuevas generaciones.

Para Zuchovicki, presidente de Bolsas y Mercados Argentinos, la Argentina no tiene un problema de educación financiera. “El taxista me pregunta por los pasivos remunerados del Banco Central”, ironizó. Sin embargo, señaló que durante décadas el ahorrista argentino aprendió que mantener el dinero dentro del sistema implica quedar expuesto a cambios regulatorios, restricciones y manotazos del Estado.

“Los argentinos ahorran en dólares y mandan la plata afuera por todas las experiencias que vivieron en la Argentina durante los últimos 70 años. Les acorralaron el dinero; el que estaba dentro del sistema siempre perdió y el que estaba afuera siempre ganó. A los que estábamos acá adentro nos tenían excesivamente regulados, a cada paso, mientras que el que estaba afuera podía hacer otra cosa. Y eso provocó que el 80% de los ahorros de los argentinos esté fuera del país”, remarcó.

Por esa razón, sostuvo que el ahorro en dólares es cultural, mientras que la pregunta que queda hacia adelante es qué seguridad se le da al inversor de que su plata estará protegida en igualdad de condiciones. Y recurrió a una frase del economista Juan Carlos de Pablo para resumir la percepción del ahorrista: “Cuando tenés la plata en Estados Unidos, sabés que es tuya; cuando estás en la Argentina, es nuestra. Ahí todo el mundo opina de cuánto hay que pagar de impuestos, qué hay que hacer con ella”.

Claudio Zuchovicki (presidente de Byma), Ariel Sbdar (Cocos Capital), Sonia Salvatierra (vicepresidente de la CNV) y María Paula Arregui (Mercado Pago), durante el evento de la CNV

La discusión cambió de tono cuando tomó la palabra Sbdar. El fundador de Cocos, que comenzó a invertir en 2011, puso el foco en las nuevas generaciones, que crecieron con las plataformas digitales, las billeteras virtuales y el acceso inmediato a productos financieros. “Nosotros no estamos viciados como tu generación. No conocí el quilombo de 2001/2002, siempre me sentí seguro en la Argentina”, le dijo a Zuchovicki.

Según contó, la edad promedio de los usuarios de Cocos ronda los 35 o 37 años y muchos de ellos no tienen como primera reacción sacar el dinero del país. Al contrario: no quieren “productos offshore” ni quieren “saber nada con llevarse la plata afuera”, como ofrecen muchas otras aplicaciones y sociedades de bolsa. En su visión, las nuevas generaciones usan hasta siete billeteras digitales y priorizan la innovación y la rapidez para operar digitalmente en el mercado local.

“¿Qué pasa con alguien de 35 o 40 años? No tiene ese miedo. Uno mira y está la cosa de los padres, que te dicen ‘sacalo del banco’, pero mi generación encuentra tan fácil operar en la Argentina y se siente tan segura porque las instituciones, en mi generación, funcionaron muy bien. Durante el quilombo [sic] de 2002 tenía diez años; no me acuerdo, no sé qué pasó. Somos gente que no lo vivimos. Nosotros nos encargamos de construir sobre lo positivo, no sobre lo negativo. Los entiendo: la Argentina te peluqueó más de una vez; ojalá que nunca más pase", reflexionó.

En el intercambio de opiniones durante el Día Mundial del Inversor, que organizó la Comisión Nacional de Valores (CNV), había risas y algún que otro cruce de miradas entre los asistentes. El momento se volvió más tenso —aunque siempre en tono de broma— cuando Sbdar relativizó el impacto del reperfilamiento de deuda. “Nadie manoteó nada”, dijo. Zuchovicki respondió con una carcajada: “Tuve que salir a explicar cómo perdieron 30% del patrimonio en un día. Pero yo le hablo al geriátrico”.

El evento fue durante el Día Mundial del Inversor, organizado por la CNV

El punto en el que ambas generaciones encontraron coincidencias fue en el futuro del mercado de capitales. Zuchovicki sostuvo que deberá ofrecer algo más que alternativas de inversión. También tendrá que garantizar que quienes ingresan no terminen pagando el costo de productos que no entienden o de compañías que no cumplen con las expectativas.

“En la Bolsa argentina hubo 600 empresas cotizantes en los años 60. Hubo una ley maravillosa, mal implementada, que permitía desgravar de Ganancias de cuarta categoría si comprabas capital de trabajo de compañías. Entonces las empresas salían a la Bolsa porque decían: ‘¿Para qué voy a pagar impuestos?’. De las 600, 500 eran galpones vacíos. Por eso los de arriba [las generaciones más viejas] decían que la Bolsa era timba; eran todas empresas falopa. Pero nosotros somos responsables de que la próxima generación no sea empomada, desde el punto de vista de lo que está comprando [sic]. No podemos defraudar nunca la confianza de la gente cuyo patrimonio estamos cuidando“, sumó.

Sbdar coincidió en el objetivo final: “La Bolsa es divertida y el objetivo es financiar la economía real”. Y se mostró optimista respecto de la aparición de nuevos productos y de una generación que se acerca al mercado de capitales de una manera más natural. Sin embargo, lanzó como advertencia que habrá que seguir de cerca a los nuevos inversores que buscan “timba”.

“Es importante pensar en las nuevas generaciones, que nacen con una hoja en blanco. Cuando hablamos de educación financiera, también hablamos de inteligencia artificial: cualquier asistente puede ayudarte, en función de tu perfil de riesgo y de cuánto necesitás los fondos, a aconsejarte y guiarte en estas decisiones complejas. Mucho del trabajo de educación financiera tiene que ver con que las compañías se sumen a esta cruzada”, añadió María Paula Arregui, COO de Mercado Pago, quien también protagonizó el panel.

Sin embargo, para ir hacia un “mundo idílico de opciones” y de mayor integración, explicó que tienen que deshacerse de algunas trabas que hoy complican la operatoria. “Me imagino a la nueva camada de inversores como protagonistas que van a marcar las nuevas tendencias sobre cómo se invierte y se ahorra. Cuanto más trabajemos entre los reguladores y los miembros de la industria para construir opciones de confianza, seguras y en la Argentina, es donde tendremos las próximas charlas”, cerró.