Claves del dólar: preguntas y respuestas para entender cómo cambian las bandas de flotación desde enero de 2026

Desde este viernes entra en vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias, que ajusta el piso y el techo del dólar oficial en función de la inflación pasada. El cambio busca ampliar el margen de flotación y ganar flexibilidad para acumular reservas sin perder el control del tipo de cambio, en un contexto marcado por un calendario financiero exigente para 2026.

¿Qué cambia en el esquema cambiario desde enero de 2026?

Desde el 2 de enero, el Banco Central (BCRA) modifica la forma en que se actualizan las bandas dentro de las cuales flota el dólar oficial. A partir de ahora, el piso y el techo del corredor cambiario se ajustan de manera automática según la inflación pasada.

¿Cómo se actualizan las bandas del dólar?

Las bandas se ajustan diariamente en función del último dato de inflación informado por el Indec, con un rezago de dos meses. De esta forma, dejan de avanzar a un ritmo fijo y pasan a moverse de acuerdo con la evolución de los precios.

Banco Central de la República Argentina, fachada. Soledad Aznarez

¿Cuáles son los valores de las bandas en enero?

Según el sendero oficial del BCRA, durante enero el piso de la banda bajará gradualmente desde $914,78 hasta alrededor de $894, mientras que el techo subirá desde $1529 hasta cerca de $1563. Esto implica una ampliación progresiva del corredor cambiario.

¿Es un cambio de régimen cambiario?

No. Analistas privados coinciden en que no se trata de un cambio de régimen, sino de un ajuste dentro del esquema vigente para darle mayor flexibilidad y extender la vida útil del ancla cambiaria en un contexto de escasez de reservas.

¿Cuál es el objetivo principal de este nuevo esquema?

El objetivo central es acumular reservas sin perder el control del tipo de cambio, que sigue siendo una de las principales anclas del proceso de desinflación, junto con el equilibrio fiscal.

¿Por qué es clave la acumulación de reservas?

Porque la falta de dólares sigue siendo el principal condicionante del programa económico. La sostenibilidad del esquema dependerá de la capacidad de generar oferta de divisas a lo largo del año.

¿De dónde podrían venir esos dólares?

Según los analistas, el ingreso de divisas podría provenir de colocaciones de deuda, inversión extranjera directa, flujos financieros y una mayor demanda de dinero que permita al BCRA comprar dólares sin generar presiones inflacionarias.

¿Qué impacto puede tener el nuevo esquema en el mercado financiero?

El cambio modifica los incentivos financieros. Con el esquema anterior, los instrumentos en pesos a tasa fija tenían una cobertura implícita frente a la volatilidad cambiaria. Ahora, los inversores podrían exigir tasas más altas, especialmente si no ingresan capitales.

¿Puede afectar a la inflación?

En principio, los analistas descartan un impacto directo sobre los precios. Sin embargo, advierten que el tipo de cambio sigue siendo la principal ancla nominal y que su credibilidad es frágil mientras las reservas sigan siendo escasas.

¿Qué postura adoptará el BCRA frente a la inflación?

El Banco Central aseguró que durante 2026 mantendrá un sesgo monetario contractivo mientras la inflación local supere a la internacional, y que la política monetaria se calibrará según la evolución de los precios, la actividad y la demanda de dinero.

¿Cómo influye el acuerdo con el FMI en este esquema?

El FMI ya flexibilizó la meta de acumulación de reservas en la última revisión, pero el Gobierno buscará redefinir los objetivos en febrero. La dinámica cambiaria y la credibilidad del sistema de bandas serán centrales en esa negociación.

ARCHIVO - El edificio del Fondo Monetario Internacional, en Washington Andrew Harnik - AP

¿Qué desafíos financieros enfrenta el Gobierno en el corto plazo?

En enero vencen US$4200 millones con bonistas privados. Además, el BCRA debería acumular hasta US$12.000 millones para cumplir con las metas pactadas con el FMI, cifra que podría ampliarse si se activa un swap con Estados Unidos.

¿Habrá una liberación total del cepo cambiario?

Por ahora, no está en agenda una liberación plena del mercado de cambios. El Gobierno condiciona una mayor flexibilización a avances en el equilibrio cambiario y a un mejor acceso del Tesoro a los mercados internacionales.

¿De qué depende la sostenibilidad del nuevo esquema?

El éxito del esquema dependerá de que la economía logre generar suficientes divisas para sostener la estabilidad cambiaria y avanzar en la acumulación de reservas.