SAN SALVADOR DE JUJUY.- Se formalizó el ingreso de un nuevo jugador al mapa aerocomercial argentino cuando despegó de Aeroparque el vuelo comercial inaugural de Joy Airline. El Bombardier CRJ-200LR voló con rumbo a la capital de Jujuy, lugar de su hub estratégico. La propuesta se trata de un contraste respecto del modelo low cost, al operar jets de 50 pasajeros en rutas regionales.

“No vamos a competir con JetSmart o Aerolíneas Argentinas; vamos a volar donde ellos no llegan o abandonaron rutas. Es una estrategia de ‘océanos azules’: nadar donde no tenés competencia”, dijo Eduardo Loioco, presidente y accionista mayoritario de la empresa, a LA NACION.

Joy ya cuenta con el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) emitido por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que le permite prestar servicios regulares de pasajeros y carga. Al respecto, Loioco aseguró: “Somos la primera empresa del rubro certificada en la era Milei. Cumplimos con todos los requisitos y hemos tenido un trato colaborativo por parte del Gobierno y de la ANAC”.

El Bombardier CRJ-200LR, el modelo mayoritario en la flota de Joy Gentileza

De todos modos, la propia línea aérea advirtió una “omisión administrativa” en la ANAC para la autorización de vuelos no regulares. Se aclaró que la corrección ya está en proceso ante la autoridad aeronáutica para convalidar ese segmento, donde la compañía ya comenzó a volar.

La aerolínea debutó con un tarifario promocional acordado con la gobernación jujeña que va de $165.000 por tramo entre Jujuy y Buenos Aires, y a partir $130.000 para la ruta a Córdoba. La propuesta se divide en tres categorías (GO, Classic y Full), todas con servicio a bordo y selección de asiento incluida, que varían según el equipaje.

“Intentamos dar un servicio diferencial, no competir por la tarifa. Nuestra tripulación fue entrenada en Alemania y su atención y el catering son mejores que en las aerolíneas grandes”, remarcó el titular de Joy. No obstante, se prorrogó la promoción hasta fin de año, a costa de no cubrir todos los gastos de operaciones. “Es el costo para que la empresa sea conocida e instalar la marca”, planteó.

La flota de los dos Bombardier CRJ-200LR prevé expandirse con otras dos unidades. La línea aérea también concretó en San Pablo Paulo un acuerdo de wet lease con Avion Express Brasil para incorporar un Airbus A320 de 180 asientos. “En el dry leasing vos te ocupás de todo, el operador sos vos; el wet leasing es cuando querés tener el avión por un ratito”, explicó Loioco su estrategia.

Eduardo Loioco (izquierda) en la firma del wet lease con Avion Express Brasil Gentileza

Así, Joy planea capturar el mercado de chárteres —como un traslado que ya realizaron para Platense a Salta por la semifinal de la Copa Argentina— y paquetes turísticos de temporada para luego avanzar en rutas hacia el resto del norte argentino, de Chile, Paraguay y Bolivia. “El objetivo es hacer un hub regional y que Jujuy no sea una periferia de la Argentina, sino que sea el centro de una región”, afirmó su presidente.

El despegue llegó luego de una demora en septiembre, cuando la empresa suspendió la venta online de pasajes a días de habilitarla. Consultada sobre el hecho, en Joy se explicó que se trató de un malentendido con la ANAC. Fue así que debieron dar de baja la plataforma y solucionar las reservas ya emitidas.

El titular de Joy se asoció con Juan Maggio, expresidente de Southern Winds (SW). Aquella línea aérea introdujo un modelo similar en los 90, al fijar su hub en Córdoba y conectar ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires con jets de 50 plazas. La crisis de 2001 debilitó a la firma y un escándalo por “narcovalijas” en 2004 canceló la asistencia del Estado, lo cual devino en su cese de operaciones en 2005.

“Maggio no es accionista, es chairman y asesor estratégico de Joy; es un creativo”, subrayó Loioco sobre su socio. Al directorio lo integran también Horacio Darré (CEO, con pasado en SW y Flybondi), Oscar Segura (exdirectivo comercial de Aerolíneas Argentinas) y el asegurador británico Jonathan Woodrow, con experiencia en el mercado de riesgo aeronáutico (Lloyd’s of London).

Jujuy, base regional

En el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán pernoctarán los aviones y sus tripulaciones en la capital provincial. Es por eso que la compañía acordó que la administración local, a través de su gobernador Carlos Sadir y el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, garantice el 76% de ocupación de los vuelos: alrededor de 38 asientos asegurados por tramo.

Por otra parte, Joy realizó un convenio con YPF mediante el cual abona el combustible de manera anticipada.

El Aeropuerto Gobernador Horacio Guzmán, hacia donde Joy volará con Aerolíneas Argentinas y Jetsmart Gobierno de Jujuy

El diferencial de la aerolínea consiste en que los pasajeros puedan partir hacia su destino en la mañana y regresar por la noche, al permitir viajes en el día y evitar una estadía en un hotel. El esquema contempla 12 frecuencias semanales hacia Buenos Aires y siete hacia Córdoba, el segundo de los destinos ya activos.

El objetivo inmediato es conectar Jujuy con Mendoza, San Juan y El Calafate. “La provincia se está agrandando y queremos crecer de la mano de los gobiernos provinciales en la medida en que lo necesiten”, sostuvo Loioco al confirmar que está en negociaciones con otras varias provincias interesadas en replicar proyectos similares para atender corredores vinculados a la minería y la actividad petrolera.

Nueva marca, misma sociedad

La operación de Joy se da bajo Buenos Aires International Airlines S.A. (BAIA), fundada por Loioco, que había irrumpido en 2017 durante la apertura aerocomercial del gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, solicitó 178 rutas y proyectó una inversión de US$136 millones que nunca llegó a concretarse.

Tras años en pausa, la sociedad fue reactivada bajo el régimen de Cielos Abiertos y requirió una inversión inicial de US$20 millones, monto aportado por un consorcio de socios.

“Joy Airline es una marca comercial, está patentada a mi nombre”, explicó su presidente. El nombre viene del inglés “alegría” y coincidió temporalmente con el cierre en 2025 de la aerolínea china Joy Air, momento en el que el abogado registró el sello en el país.

Loioco es abogado, piloto privado civil y tiene un pasado en competencias de motonáutica. Tras realizar posgrados en derecho aeronáutico para encabezar su emprendimiento, hoy asegura buscar “previsibilidad y seguridad jurídica”, ya que describe un rubro históricamente volátil producto de las variaciones en el tipo de cambio.