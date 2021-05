Comerciantes y gastronómicos sostienen que no hay margen para más cierres

Falta la confirmación oficial, pero crece con fuerza el trascendido de que la Ciudad de Buenos Aires y Nación apuntan a un confinamiento casi total durante los fines de semana con el objetivo de evitar las aglomeraciones en los espacios públicos.

Los comerciantes y gastronómicos, dos de los sectores más golpeados por la pandemia, sostuvieron que no tienen más margen para sostener los negocios si recrudecen las medidas restrictivas que impactan en su facturación.

Ante la segunda ola de contagios que ayer registró una jornada récord con 494 muertos y 39.652 nuevos casos confirmados, para el sector la propuesta en análisis será un “tiro de gracia” si no se toman decisiones de compensación que les permita subsistir los cierres totales.

“El 60% de la facturación de los gastronómicos es el fin de semana. Si hay un cierre total, ya no le queda resto a nadie. A los shoppings ya le sacaron el total de su facturación y en estos momentos tienen un flujo cero de fondos”, dijo a LA NACION Pablo Peralta Ramos, gerente Comercial de los shoppings Recoleta Mall y El Solar. De acuerdo con el ejecutivo, de avanzar la medida quedará completamente cerrado el paseo gastronómico en Recoleta donde operan Pani, Fridays, Starbucks y Le Pain Quotidien, entre otras marcas reconocidas.

“Las franquicias que solo tenían un local en nuestros shoppings ya no existen. Los que tienen local hacia afuera se están manteniendo en base a lo que opera la calle, pero ahora le van a quitar el 60% de su facturación. No existe empresa, por grande que sea que subsista con un flujo de caja cero”, agregó.

Peralta Ramos sostuvo que están esperando la decisión oficial del Gobierno Nacional y de la Ciudad y que acataran lo que definan. “Necesitamos asistencia. El diálogo con la Ciudad está abierto, pero los resultados no están a la vista. Estamos reclamando más datos porque permanentemente se rompe con lo establecido y se cambian las reglas del juego. Los locales programan, compran mercadería que después se les pudre porque no se llega a vender. Es ridículo”, dijo.

En igual sentido se expresó el empresario gastronómico Marcelo Böer. “Un cierre total sería un tiro de gracia para mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Se van a tener que suspender horarios, horas extra, suspender a trabajadores que no van a poder mantenerse o llegar a comer. Es gente que se va a quedar en la calle en medio del invierno. Sabemos que no hay margen en la situación sanitaria, pero tampoco hay en la gastronómica si no hay una compensación fuerte”, dijo Böer.

Durante los últimos meses los reclamos generales de los gastronómicos a la Ciudad apuntaron al no pago de Ingresos Brutos por un año, créditos a tasa 0% del Banco Ciudad y aportes no reembolsables para poder mantener la infraestructura. Por su lado, al Gobierno Nacional le exigieron asistencia al trabajador equivalente al salario mínimo vital y móvil, que el Repro llegue a todo el sector, exención de impuestos, la reducción del IVA a la mitad y créditos a tasa 0% del Banco Nación.

“El Repro solo cubrió al 30% de la gastronomía. No se entiende una medida que apunta a los que venían haciendo las cosas bien. Compramos calefactores que no se van a poder usar, agregamos filtros e invertimos muchísimo en los protocolos. No hay medida para congelar alquileres y todo depende de la buena voluntad del que te alquila el local. Si van a cerrar que cierren todo, tienen que ser coherentes con las medidas.

Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), aseguraron a LA NACION que el último mes el 60% del total de los locales gastronómicos del país se presentaron a cobrar el Repro y la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por el Gobierno Nacional. Desde la entidad calificaron como crítica la situación que atraviesa el sector.

Sobre los cierres en la Ciudad refirieron que tienen prometido por parte del gobierno porteño una asistencia económica con similitudes al programa ATP, para compensar a los gastronómicos que tendrán que cerrar sus puertas el fin de semana.

Por su parte, luego de los trascendidos la Federación de Comercio e Industria (FECOBA) le planteó hoy a las autoridades del gobierno de la Ciudad que “no hay margen económico que permita a las pymes cerrar los fines de semana”.

“Desde FECOBA somos claros en este sentido, cerrar el comercio los días sábados y domingos es llevarnos otra vez al borde del abismo”, señaló el titular Fabián Castillo, luego de una reunión con el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad, José Luis Giusti, y el subsecretario Pyme porteño, Christian Bauab.

“Venimos cumpliendo todos los protocolos porque somos los primeros que sabemos que hay que cuidar el trabajo y a los clientes”, aseguró Castillo.