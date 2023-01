Misteriosa visita del emir de Qatar a la Argentina

escuchar

El emir Tamim bin Hamad Al Thani, anfitrión de la última Copa del Mundo en Qatar (no exenta de polémicas) y cuya imagen recorrió el planeta cuando le colocó al campeón Lionel Messi la bisht, una túnica tradicional árabe reservada para grandes personalidades (solo hombres), llegó a la Argentina en una visita inesperada, absolutamente hermética y no oficial.

El jefe de Messi en el Paris Saint-Germain, el club francés donde juega el ídolo y capitán de la selección argentina, fue recibido por personal de la embajada de Qatar en la Argentina, fuera del radar de la Cancillería.

El emir qatarí se trasladó desde Punta del Este, donde pasó las fiestas de fin de año, al país a bordo del Aquarius, un lujoso yate alquilado en Brasil. También lo acompañó otra embarcación similar rentada para agentes de seguridad y funcionarios de su país: el Alpha. Están valuadas en US$200 millones cada una.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires, el Aquarius y el Alpha fondearon en las afueras del Puerto La Plata, desde donde Tamim bin Hamad Al Thani fue trasladado en “una lancha” a tierra firme, según contaron fuentes oficiales a la nacion.

Esta visita no oficial está organizada con absoluta reserva, y la embajada qatarí en la Argentina no respondió a las consultas de la nacion, aunque personal diplomático lo estaba aguardando en el puerto.

Tampoco había habido información sobre su visita a Uruguay, donde, entre otras actividades, compartió un almuerzo en el restaurante y parador La Huella, en Punta del Este, junto al extenista argentino Gastón Gaudio, con quien compartiría algunos negocios.

Según fuentes portuarias, podría quedarse en la Argentina hasta el domingo próximo, para luego tomar un avión hacia otro destino.

El emir llegó al trono en 2013, a los 33 años. Hoy, con solo 43 años, tiene un patrimonio personal de entre 2000 y 2500 millones de dólares, según la revista Forbes.

Informa la BBC que el gobierno qatarí es también uno de los 12 mayores propietarios de inmuebles británicos. Su imperio inmobiliario incluye lugares emblemáticos de Londres como el rascacielos Shard, los grandes almacenes de lujo Harrods y el hotel de cinco estrellas Claridge. También tiene participación en el banco Barclays y en el concesionario del aeropuerto de Heathrow.

De España a Vaca Muerta

España es otro de los países que recibió inversiones multimillonarias de Qatar. El emir anunció en mayo del año pasado que la inyección de dinero aumentaría allí en 5000 millones de euros.

En la Argentina, la petrolera estadounidense ExxonMobil Corporation, a través de su filial en el país, firmó un acuerdo en diciembre de 2018 con Qatar Energy. La firma controlada por el Estado asiático adquirió el 30% de las operaciones de hidrocarburos no convencionales en la Argentina. Se trata de un joint venture para las operaciones en megaformación vaca Muerta. No se difundió el monto de la inversión y es la primera operación no convencional en la que hace pie Qatar Energy. Por su parte, Exxon Corporation también tiene operaciones en Qatar. La filial argentina tiene presencia en vaca Muerta desde 2011 y declara que está obteniendo “excelentes resultados en términos de productividad”. Sin embargo, no hay ninguna reunión pautada entre el emir y la compañía en este viaje.

La Argentina tuvo un intercambio comercial con Qatar de solo 164 millones de dólares en 2022, con un déficit para la Argentina de US$96 millones. Se importó, sobre todo, gas natural licuado por US$79 millones y también urea y aceites lubricantes. Se exportó maíz, carne ovina y vinos.