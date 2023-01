El valor de la soja cayó un 2,1% en Chicago tras las lluvias del fin de semana en la Argentina

escuchar

La primera rueda de negocios de 2023 en la Bolsa de Chicago dejó hoy bajas del 2,1% para los precios de la soja. Entre las razones que llevaron a los grandes fondos de inversión a operar como vendedores durante toda la jornada se destacaron las lluvias caídas en zonas agrícolas de la Argentina durante el fin de semana, que llevaron algo de alivio a suelos y cultivos que siguen padeciendo un déficit hídrico que dejará su marca sobre una cosecha que ya se prevé bastante por debajo de las expectativas iniciales.

Al cierre de las operaciones, las pizarras del mercado estadounidense reflejaron quitas de US$11,76 y de 11,67 sobre las posiciones enero y marzo de la soja, cuyos ajustes fueron de 546,47 y de 548,31 dólares por tonelada.

Además de las precipitaciones en la Argentina, durante las primeras horas del nuevo año también hubo lluvias en regiones productoras de Brasil, que más allá de algunos focos con déficit hídrico en zonas de Rio Grande do Sul y de Paraná, sigue encaminado hacia una cosecha récord, en torno de los 150 millones de toneladas. En su informe semanal sobre cultivos, ayer la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) indicó que “en Mato Grosso la cosecha es incipiente y la regularización de las lluvias benefició a los cultivos”.

Un fundamento bajista importante fue el mercado de las monedas y, más específicamente, la devaluación del real frente al dólar, que en lo que va de la semana resulta del 3,7%, al pasar la paridad de 5,2865 a 5,4800 reales por dólar. Esto favorece la competitividad de las exportaciones de Brasil, el principal proveedor mundial de soja, en detrimento de las expectativas de los vendedores de Estados Unidos.

Cabe tener en cuenta que más allá de las bajas vistas hoy en Chicago el mercado seguirá pendiente del clima en Sudamérica, sobre todo en la Argentina, donde los pronósticos no auguran humedad en lo que resta de la semana para las zonas que mantienen la necesidad de recibir agua para no seguir comprometiendo los rindes futuros. En ese sentido, los optimistas ven una cosecha levemente por encima de los 40 millones de toneladas, mientras que otros ya especulan con un volumen apenas arriba de los 35 millones. La única certeza para unos y otros es que los 49,50 millones proyectados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en diciembre ya no son posibles, razón por la cual prevén un importante ajuste en la cifra del organismo en el reporte mensual que se publicará el jueves 12 del actual.

Sin movimiento en el mercado local

Tras la extinción a fines de diciembre de la versión dos del dólar soja, que llevó el valor de la oleaginosa hasta los 100.000 pesos por tonelada, el mercado doméstico quedó prácticamente paralizado, con propuestas de los compradores que se ubicaron a mucha distancia de las exigencias de los vendedores.

“Hoy la oferta abierta de las fábricas fue de 70.000 pesos por tonelada, contra los 72.000 pesos del lunes y los 95.000 pesos del jueves pasado. Sin embargo, si bien se podían conseguir entre 72.000 y 73.000 pesos, los vendedores se mantuvieron parados en 90.000 pesos, una cifra que, de momento, nadie está dispuesto a pagar”, contó a LA NACION una fuente del sector comercial en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el Matba Rofex la posición enero de la soja trepó US$15,70 y cerró con un ajuste de 464,70 dólares por tonelada, mientras que el contrato marzo se mantuvo estable, en 415 dólares, y mayo, que marca el ingreso de la nueva cosecha, bajó US$0,60 y quedó con un valor de 405,40 dólares por tonelada.

Según el reciente balance hecho por la BCR, entre las dos versiones del dólar soja “los productores negociaron aproximadamente 20 millones de toneladas de la oleaginosa; los exportadores vendieron más de 17 millones de toneladas, e ingresaron en el Banco Central más de 10.000 millones de dólares”.