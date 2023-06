Un emprendedor tecnológico creó una “pasarela de pagos” que está en Latinoamérica y llegará a Europa y Estados Unidos

escuchar

CÓRDOBA.- Román Sarriá es pampeano pero llegó a Córdoba a estudiar a los 17 años. Hoy tiene 34 y es el fundador de Mobbex, una empresa especialista en cobros que tiene la tecnología para conectar a los comercios a todos los medios de pago. A cinco años de su creación tiene 70.000 clientes y opera en Chile, Uruguay, México y Colombia y está desembarcando en Europa y Estados Unidos.

Sarriá es un emprendedor ciento por ciento tecnológico a punto tal que descansa escribiendo códigos de programación. Empezó a programar a los 10 años y maneja entre 45 y 50 lenguajes de programación. Asegura que le gustaba saber “cómo funcionan las cosas” y por eso se sentaba en la computadora de su abuela apenas se levantaba. Hasta que un día sus papás “haciendo un esfuerzo” le compraron una y, a la semana, los convenció para ir de su pueblo Eduardo Castex a Santa Rosa de La Pampa a una librería que tenía libros de programación y así empezó.

Recuerda que hace unos 12 años generó una “pequeña” propuesta con tecnología QR que, en aquel momento, no tuvo la expansión esperada. Hace unos ocho, se dedicaba a producir software y empezó a construir una solución de cobro para su propia empresa. “Era bueno haciendo pero no me daba tiempo para cobrar, así que me dediqué a generar una solución para cobrar de manera automatizada. Ese es el origen de lo que hoy es Mobbex”, cuenta.

Muchos de los clientes que tenía en aquel entonces eran empresas de comercio electrónico y le pedían el servicio de cobro. “En aquellos años eran difíciles las soluciones, eran muy básicas, así que por la demanda transformé la plataforma en una pasarela de pagos y fui sumando clientes”, dice. Formalmente la empresa nació en el 2015 en Córdoba y fue creciendo con el “de boca en boca” porque, admite Sarría, él todavía tenía “una actitud de desarrollador de software, no de comercial”.

De esa manera su emprendimiento se transformó en una fintech especializada en soporte para pagos físicos y online. Le sumaron las marcas Suga, con lo que ampliaron la capacidad de la infraestructura de pagos y proveen software como servicio para que otras empresas construyan sus soluciones (fintech, QR, billetera prepaga, etc).

El empresario indica que “gran parte” del crecimiento fue durante la pandemia del Covid-19: “En esa situación estábamos en el momento justo en el lugar adecuado; fuimos pioneros en la pasarela de cobros y la pandemia nos aceleró mucho, tenía el producto adecuado para lo que buscaba el mercado. En dos meses saltamos 1500%. Pasamos de ser cuatro personas a más de 20″. El año pasado registraron “otro avance fuerte” con la decisión de expandir la compañía a otros países.

Los primeros destinos en los que empezaron a trabajar fueron Chile, Uruguay y México; después sumaron Colombia y ahora se preparan para entrar a Europa a través de España y a Estados Unidos. Incorporaron colaboradores externos y triplicaron la facturación en el 2022. Este año, solo en la Argentina, facturarán 5 millones de dólares.

Sarriá argumenta que a la expansión también la alimentó el hecho de incorporar dos áreas servicio de valor agregado. “Nos vinieron a buscar de otros países; fue un crecimiento orgánico y casi natural -detalle-. La solución tiene el potencial de ayudar a vender más, de poder incorporar cuotas u ofrecer promociones de manera inteligente o cobro recurrente por suscripciones. “La oferta fue generando la expansión”, añade.

El año pasado nació Suga, que ofrece infraestructura de pagos. “En ese sector había un nicho importante, los clientes son bancos, fintech, financieras en reconversión; la misma experiencia que ya teníamos la fuimos aplicando para permitirle a otros darles servicios a sus comercios de manera sencilla. La necesidad de enfocarnos en estrategias paralelas surge naturalmente como parte del crecimiento”, detalla.

La solución de checkout split de Mobbex es la más usada en los marketplace para automatizar la distribución de los pagos de forma eficiente y la expectativa es que la industria seguirá evolucionando a “ritmo acelerado”.

Sarriá está persuadido de que el actual es el “mejor momento” de la industria de medios de pago para “la innovación, el rediseño y la construcción de una tecnología modular, encastrable y de rápida implementación que le permita a las empresas integrar soluciones financieras en su core de negocio y lanzar cualquier producto fintech en ocho semanas”.

En el caso de Suga, entiende la necesidad de las empresas para contar con una nueva tecnología para procesar pagos, que sea “flexible, real-time y de omnicanalidad, que impulse y facilite el uso de los medios de pagos digitales a nivel mundial”. Sus principales clientes son bancos, empresas y startups que necesitan lanzar su propia solución de cobro (agrupador de pago PSP); su billetera virtual, emitir tarjetas prepagas; contar con un QR interoperable o su “compre ahora y pague después” (BNPL) para cuotificar pagos en el mundo online.

Define a Mobbex como una “aliada del sector bancario” ya que trabajan con los bancos. Sarriá apunta que el mundo online se fusiona cada vez más con la economía física. Ya es la hora de los pagos 4X, un “mundo financiero en 360 grados, un ecosistema de soluciones que incluye pagos, open banking (soluciones financieras con códigos abiertos), inversiones y finanzas embebidas”.