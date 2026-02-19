Cómo es la foto de los impuestos detrás de la crisis de Fate

El conflicto por el cierre de la planta de Fate comenzó a generar algunas preguntas. ¿Por qué una empresa de capital nacional, con 80 años de historia en el país, decide bajar las persianas? ¿Puede competir con neumáticos importados, sobre todo chinos, que deben atravesar 20.000 kilómetros para llegar a la Argentina y aún así logran mejorar el precio local?

La causas de la decisión que terminó tomando Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, pero entre ellas indudablemente están los impuestos.

El tributarista César Litvin, CEO de Lisicki Litvin & Abelovich, recalcó que el sistema tributario de Argentina está basado en un federalismo fiscal, lo que significa que Nación, provincias y municipios tienen potestades para crear impuestos y existe la superposición de tributos.

“El gobierno nacional ha bajado impuestos, entre ellos el Impuesto PAIS, que no fue prorrogado, y Bienes Personales. La reforma laboral, con media sanción, también propone disminuciones importantes de impuestos a nivel nacional, pero no logró más cambios porque los tributos coparticipados son defendidos por los gobernadores, que no quieren perder ingresos”.

El especialista agregó que “la gran negociación con las provincias fue la baja del impuesto a las ganancias para las empresas, que actualmente es del 35% en su escala mayor. Aun así, el promedio en la región estaría cerca del 25%, teniendo en cuenta que Paraguay cobra el 10%”.

Sin embargo, Litvin dijo que “a nivel provincial y municipal se hizo todo lo contrario en este tiempo de gestión. En lugar de bajar los impuestos han aumentado o han creado nuevos tributos, básicamente, en el conurbano, que tienen la particularidad de no basarse en el costo prestacional del servicio. Esto repercute directamente en el consumidor”.

Detalló que a nivel provincial, Ingresos Brutos, “es el impuesto más distorsivo, más nocivo, más tóxico de la actividad económica porque tiene un efecto acumulativo y en cascada en cada una de las etapas del proceso económico. No existe en el mundo un impuesto de estas características". Mientras, a nivel municipal, se refiere, como ejemplo, a la tasa de “seguridad e higiene”, cuando mayormente no hay ninguna de las dos cosas.

En el Vademécum tributario argentino 2025, realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), se identifican 155 diferentes tributos entre los niveles de gobierno nacional, provincial y municipal. De cada $100 recaudados durante 2025, el Tesoro Nacional recibiría $25,7; la Anses $28,1; provincias y CABA $33,7 y los municipios $12,5. Una pyme paga, según la organización, cerca de 45 impuestos.

Impuestos nacionales, provinciales y municipales

Nadin Argañaraz, al frente de Iaraf, dijo que, como ejemplo, la carga tributaria legal argentina sobre un alimento se ubica entre el 42% y 43% del precio final. “No es una cifra marginal, sino que es un aumento significativo sobre el precio que paga un consumidor en la Argentina”, sostuvo.

“Cuando se importa un bien, solamente se abona lo correspondiente a la última etapa, es decir, la comercialización a partir de la Aduana”, explicó. No se le suma el efecto cascada de tributos que se pagan varias veces según la etapa de producción local, como el impuesto al cheque.

Para Argañaraz es necesario bajar el gasto público. “Nación lo bajó pero las provincias no. Así no hay forma de que descienda la presión tributaria”, dijo.

Es cierto que, en el caso de Fate, las razones por las cuales el negocio no cierra son múltiples. La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió, por caso en su comunicado, "un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible, infraestructura eficiente y un marco laboral moderno.”

Un acuerdo de coordinación fiscal

Desde Idesa, Jorge Colina afirmó que, más allá de las propuestas en la reforma laboral, sería importante un gran acuerdo de coordinación fiscal con las provincias. Cree que sería clave incluir Ingresos Brutos y las tasas municipales correspondientes a la producción dentro del IVA, porque “no impacta a la producción, ya que el IVA es un impuesto al consumo final. Así se compite de igual a igual con los productos importados”, recomendó.

Dijo que, aunque aumente el IVA al 28%, “puede ser devuelto a los jubilados, entre otros grupos vulnerables. Es más transparente porque es un impuesto a la venta final”. En cambio, , dijo el especialista, los otros impuestos están incrustados en las diferentes etapas de la cadena productiva. ”Brasil e India siguieron este camino”, argumenta Colina.

Durante el gobierno anterior estaban prácticamente cerradas las importaciones de neumáticos y los precios de los neumáticos eran muy superiores a los de los países vecinos. Hoy la situación es otra. Fuentes del sector confirman que, en el caso de los neumáticos, el mercado está sobresaturado de las importaciones de 2025, por eso los precios actuales son bajos en relación al promedio histórico. Hubo una proliferación de nuevas empresas que importan neumáticos, especialmente desde China.

Las empresas -sobre todo las nuevas que ingresaron el año pasado- están empezando a rematar parte de ese sobrestock porque no se pueden sostener financieramente. Eso explica otra parte de la oferta a bajo precio.