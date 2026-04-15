Cómo hacer rendir la plata hoy: del ahorro a la inversión con estrategia y asesoramiento

Todos nos preguntamos cómo hacer para que la plata rinda más. Durante años, la respuesta fue clara: ahorrar. Guardar, ordenar, cuidar lo que ya se tenía. Sin embargo, ese paradigma empezó a cambiar.

“En un contexto donde el dinero pierde valor si no se mueve, ahorrar ya no alcanza. Con el tiempo, el dinero pierde poder de compra”, señala Marcelo Otermin, Responsable de ICBC Investments. En ese escenario, invertir deja de ser una opción para pocos y se convierte en una necesidad concreta. “Invertir es hacer que la plata trabaje, que genere rendimientos y que acompañe nuestros objetivos”, explica.

El cambio no pasa solo por el acceso a instrumentos financieros. De hecho, ese ya no es el principal obstáculo. “El desafío hoy es tomar decisiones en un contexto donde hay sobreinformación, mercados que cambian rápido y volatilidad”, advierte.

El valor del asesoramiento

En ese contexto, el acompañamiento profesional se vuelve un diferencial clave. Según Otermin, el foco suele estar puesto en la rentabilidad, pero el verdadero problema es otro: el riesgo.

“Cuando pensamos en inversiones, muchas veces nos enfocamos en cuánto podemos ganar. Pero la pregunta más importante es qué riesgo estamos dispuestos a asumir”, sostiene.

Ahí es donde aparece el rol del asesor financiero, que —lejos de ser una herramienta automatizada— implica un vínculo personalizado. “Un asesor no es un algoritmo ni una recomendación automática. Es una persona. Alguien que escucha, que entiende tu contexto, tus objetivos, tus tiempos y también tus dudas”, remarca.

Ese proceso implica un conocimiento profundo del inversor. “Un buen asesor se toma el tiempo de conocerte. Te pregunta para qué estás invirtiendo, cuánto tiempo podés dejar ese dinero, qué nivel de riesgo te hace sentir cómodo”, describe.

Evitar errores, ordenar decisiones

En ese sentido, la tarea del asesor no se limita a buscar rendimiento. Su función principal es gestionar riesgos y ordenar la toma de decisiones, ordenar la información, traducirla en una estrategia clara y ayudarte a evitar errores.

Entre esos errores, menciona algunos que se repiten con frecuencia: entrar y salir del mercado sin un plan, buscar resultados inmediatos o vender por miedo en momentos de caída. El asesor está ahí para eso: para ordenar, acompañar y ayudar a sostener una estrategia incluso cuando el contexto cambia.

De la intuición al plan

El cambio de enfoque es claro: invertir ya no se trata de reaccionar al mercado, sino de construir una estrategia. Invertir mejor no es hacer más operaciones. Es tomar mejores decisiones. Y esas decisiones, son más sólidas cuando hay una mirada integral que combina conocimiento del mercado con entendimiento del perfil del inversor “No se trata de adivinar el futuro. Se trata de tener un plan y mantenerlo. La ganancia más inteligente no es la más alta, es la que podés sostener en el tiempo”, concluye Otermin.

_______________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.