Cómo inscribirse al bono de la Anses de $45.540 para víctimas de violencia de género

El Programa Acompañar es un bono que está dirigido a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país para fortalecer su independencia económica.

Este consiste en un apoyo económico que el Gobierno paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de $45.540 por 6 meses consecutivos. Además, hace un acompañamiento integral y permite el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Para inscribirse en el Programa Acompañar no hace falta realizar una denuncia por violencia de género

Pueden aplicar al Programa Acompañar mujeres y personas de la comunidad LGBTI+ desde los 18 hasta los 65 años que hayan sufrido violencia de género. No hace falta presentar una denuncia para inscribirse.

Las prestaciones sociales que son compatibles con el bono son: Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignación por Hijo con discapacidad, Monotributo Social y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Sin embargo, no es compatible con ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social), y subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional. Tampoco pueden recibir Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo; Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y la Prestación por desempleo.

¿Cómo anotarse?

Se puede acceder a través de las Unidades de Acompañamiento y en los Operativos Territoriales que están recorriendo el país.

Para más información, puede ingresar en la página de Unidades de Acompañamiento o comunicarse con la Línea 144. También puede escribir por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.

Datos del Programa Acompañar

Desde noviembre de 2020 al 31 de mayo de 2022, 175.068 recibieron el bono que asigna la Anses. En ese período, predomina la violencia doméstica (98%), mientras que en el resto de los casos sufrieron la modalidad institucional (2%) y laboral (1%). Para el total de los casos, el 84 por ciento atravesó violencia física, 85 por ciento psicológica, 58 por ciento económica y patrimonial, 35 por ciento simbólica, 33 por ciento ambiental y 31 por ciento sexual.

En relación a la edad de las personas destinatarias de esta asistencia, el 42% tiene entre 18 y 29 años, el 43% tiene entre 30 y 44 años, mientras que el 14% tienen entre 45 y 64 años.

Con respecto a su identidad de género, el 97 por ciento de las personas destinatarias son mujeres, mientras que 1 por ciento son travestis, trans, intersex, no binaries, entre otras identidades.

Sobre las personas agresoras, 96 por ciento son varones, de los cuales el 17 por ciento tiene acceso a armas de fuego y el 23 por ciento registró la violación de medidas de restricción. En cuanto al vínculo de las personas destinatarias del programa con la persona agresora, en un 84 por ciento de los casos es la expareja, en un 8 por ciento es la pareja actual y el resto es otro familiar, familiar de pareja o expareja y/u otros (allegados, superiores jerárquicos, entre otros).