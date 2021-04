Management 2030: cómo la pandemia cambió la forma en que se trabaja y cuáles son los desafíos hacia adelante

Con la aparición del Covid 19 un tercio de los trabajadores argentinos se pasó al teletrabajo por necesidad y descubrieron las ventajas y desventajas de ese mundo. ¿Qué se gana y qué se pierde en este esquema? ¿Cómo podría funcionar un modelo híbrido? ¿Qué límites habría que poner hasta que se llegue a un escenario pospandemia?

Sobre esto se habló en el evento Management 2030, capítulo 2, “Un mundo sin límites: los nuevos hábitos de trabajo, la movilidad y conectividad transformaron el mundo organizacional”, organizado por LA NACION y conducido por el secretario general del diario, José del Rio.

“Con el Covid apareció un mundo nuevo. Trabajamos remoto y muchas disciplinas se adaptaron, pero hay que repensar cosas porque la creatividad aparece en los márgenes. Nos transformamos en avatars y no alcanza. Hay que salir del cuadradito del Zoom y abrazar figurativamente a la gente. Uno no construye fidelidad y confianza desde un cuadradito”, dijo en el arranque Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, Chile y Colombia.

José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, y Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, Chile y Colombia.

En este sentido, el CEO de Newmark, Domingo Speranza, aseguró que por este motivo las oficinas no van a desaparecer, sino que se va a avanzar hacia un modelo de trabajo híbrido desde la casa o presencialmente y en horarios distintos; es decir, que no todos se movilizarán para trabajar de 9 a 17.

“Hay que conseguir lo mejor de los dos mundos. Ver qué te da la presencialidad y qué el hecho de trabajar remoto. Ya no somos espectadores, sino que lo estamos haciendo. Hay que tener la conversación de qué es lo mejor del mundo remoto y qué lo mejor de lo presencial”, agregó la periodista especializada en innovación Martina Rua.

Pero las oficinas no son lo único que cambia, sino que, en el mundo de la movilidad, también se vive una transformación, según el presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano. “Además de las restricciones, cambian los modelos de propiedad. Un consumidor puede preferir alquilar un auto o compartirlo antes que comprarlo. Por otro lado, vamos a vehículos interconectados, con lo que la industria automotriz se mete en negocios impensados, como la inteligencia artificial”, aseguró.

El entretenimiento también se reconfiguró con la pandemia y se diversificaron las plataformas en que se consume. “Surgieron nuevas plataformas con lo cual la oferta es cada vez mayor. En este momento, estamos en una época dorada de lo audiovisual. Hay más contenido y más demanda. Tenemos una plataforma gratuita, una paga y también televisión lineal. La televisión está lejos de terminarse y lo que prevalece es el contenido. Si es bueno, atraviesa cualquier plataforma”, afirmó Darío Turovelzky, general manager de ViacomCBS Cono Sur y vicepresidente senior de contenidos globales.

Darío Turovelzky, general manager de ViacomCBS Cono Sur, y Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina

Las posibilidades de lo remoto

La ingeniera argentina Clara O´Farrell actualmente trabaja para la NASA, fue parte del equipo que aterrizó al rover Perseverance sobre la superficie de Marte en febrero del 2021 y también tuvo que trabajar remoto.

“En la NASA estoy desde 2013 y me especializo en aerodinámica. Soy parte del equipo que hizo el paracaídas para aterrizar el rover y lo interesante es que nosotros también vivimos esto. La pandemia empezó cuatro meses antes del lanzamiento de Perseverance y lo hicimos trabajando desde casa vía Zoom. La virtualidad es parte de nuestro trabajo siempre, pero ha sido interesante”, contó vía videollamada.

La pandemia también posibilitó reconectar con gente que hace mucho tiempo no se ve, de acuerdo con Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices! Research & Consultancy.

“Se reconfiguró el mapa de relaciones y hubo un redescubrimiento de gente del pasado. Gente que se empezó a contactar con gente de la primaria. Al principio de la pandemia hubo miedo a la muerte y en estudios cualitativos vimos que hubo un repaso de la propia vida. En este repaso apareció gente que estaba olvidada y el hecho de estar sentado todo el tiempo en la computadora hizo que nos contactemos”, señaló también por videollamada.

Los costos

Sin embargo, más allá de las posibilidades que se habilitaron, también hubo costos en esta transformación que las empresas deberían tener en cuenta.

“Somos eficientes y fuimos productivos. Si se está yendo a un modelo híbrido es que funcionó, pero la pregunta es a qué costo. ¿Cómo está la gente con la que trabajo? ¿Cuáles son los desafíos para la vuelta? Tengamos en cuenta que no vuelvan los mismos perfiles y que todos tengan las mismas posibilidades: los que están en la oficina y los que sigan trabajando desde la casa”, sumó Rua.

Martina Rua, periodista especializada en innovación

En este punto, Speranza aclaró que en realidad ahora no se está haciendo teletrabajo en el sentido estricto de la palabra. “No hacemos teletrabajo. Estamos trabajando así porque estamos en pandemia. Se entiende que en un futuro no van a estar los chicos que estarán en el colegio y vamos a tener más concentración. El teletrabajo será una reunión a la que no podemos llegar tarde o para la que necesitás concentrarte más. Esto nos horizontalizó mucho porque todos mostramos nuestras casas y surgen temas distintos”, apuntó.

Otra participante que dijo presente vía videollamada fue Rebeca Hwang, managing partner de Kalei Ventures y directora senior del Centro para el emprendedurismo global y negocios de familia, quien preguntó cómo tenían previsto incorporar la diversidad en las compañías y cómo pensaban lidiar con eso porque trae conflictos.

En ese sentido, Turovelzky dijo que el 25% del presupuesto de su productora se dirige a construir equipos diversos e inclusivos. Galdeano agregó que es muy habitual que en Ford haya gente de distintas partes del mundo participando.

Y para facilitar esa participación, Patricio Jutard, creó hace 10 años Mural, una plataforma de colaboración visual que explotó con la pandemia. “En un año tuvimos el crecimiento de 5. Fue lindísimo, pero desafiante porque tuvimos que escalar los equipos. Tuvimos 17 veces más nuevos usuarios de un día para otro”, relató vía video.

Domingo Speranza, CEO de Newmark

Otro emprendimiento que despegó en este contexto fue Belo, una billetera digital cripto-fiat, que según su cofundadora Hanna Schiuma, ayuda a la inclusión financiera. “El año pasado la cantidad de billeteras digitales en la Argentina aumentó casi en 3 millones. Es uno de los países con mayor adopción”, acotó.

Por último, Alicia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA), dijo que lo que la obsesiona es que, para enfrentar el mundo que viene, se necesita educación de calidad, algo que también puso de relieve la pandemia.

Según Voices! Research & Consultancy, 6 de cada 10 argentinos universitarios pudieron teletrabajar, mientras que, en la población que solo cuenta con educación primaria, solo 2 de cada 10.