Cómo pueden sobrevivir las estrellas porno en la era de la inteligencia artificial, según The Economist

En muchos aspectos, la AVN Expo anual es como cualquier otra conferencia. Los asistentes recogen sus cordones identificativos, se apiñan en un hotel muy iluminado y hacen fila en las cafeterías para tomar bebidas tibias. Pero en otros aspectos es muy diferente. El código de vestimenta no especifica si se requieren corbatas y sacos, sino qué partes del cuerpo deben ocultarse. Las siglas que se utilizan en el escenario incluyen AI, pero también BDSM. La noche de clausura incluye una ceremonia de entrega de premios que David Foster Wallace, un escritor que asistió en 1998, describió como los Óscar de la industria del porno.

La reunión anual de la industria del entretenimiento para adultos, valorada en US$100.000 millones, se celebra en Las Vegas desde 1984. Desde entonces, el porno ha experimentado una serie de cambios tecnológicos disruptivos. Primero llegó el auge de Internet; luego, sitios similares a YouTube, como Pornhub; y después, plataformas de suscripción como OnlyFans, que conectan directamente a los espectadores con los artistas. A medida que la industria se ha alejado de las películas de gran presupuesto producidas por los grandes estudios, los asistentes afirman que la exposición ha perdido parte de su vigor, con menos stands, estrellas y fans. “Es una convención que se está reduciendo de forma increíble”, afirma Tommy Gunn, una veterana estrella del porno.

Ahora, la inteligencia artificial amenaza con lo que podría ser la mayor revolución del porno hasta la fecha. La reciente polémica sobre Grok, un bot de xAI, la empresa de Elon Musk, que se utiliza para desnudar digitalmente a personas sin su consentimiento, ha demostrado lo fácil que es utilizar esta tecnología para crear material obsceno. La AVN Expo de este año ha dado pistas sobre cómo se adaptará la industria.

El evento, celebrado del 21 al 24 de enero en los Virgin Hotels (sí, en serio), fue menos una bacanal y más una feria tecnológica. Por cada stand en el que los hombres hacían fila para tomarse fotos con artistas con poca ropa, había otro atendido por empresas emergentes que promocionaban nuevos inventos. Hesen AI, una empresa de robótica, mostró muñecas sexuales con piel de silicona de grado médico, ojos móviles e incluso cierta capacidad de conversación.

Beyond AI, una startup de software, presentó una herramienta que ayuda a las artistas a crear réplicas digitales de sí mismas, que luego pueden producir contenido explícito. Los fabricantes de juguetes para adultos mostraron dispositivos que se emparejan con chatbots, complementando las conversaciones picantes con acciones del mundo real. Gran parte de la charla se centró en si la IA quitaría el trabajo a las artistas.

Algunos están registrando sus nombres artísticos y renegociando sus contratos con los estudios para asegurarse de que sus clips no se utilicen para entrenar modelos de IA sin su consentimiento. Pero otros están acogiendo la tecnología con los brazos abiertos. Muchos la utilizan para editar vídeos y chatear con sus fans en línea. Cherie DeVille, una actriz conocida como “la madrastra de Internet”, está dispuesta a crear un doble digital si encuentra una empresa de IA que le ofrezca condiciones favorables. “Creo que es el futuro”, afirma.

Mucho dependerá de si la gente encuentra atractivas a las chicas de IA o no. Casey Calvert, otra estrella, teme no poder competir con los bots. “La chica de IA siempre está cachonda y siempre disponible”, señala. Incluso cuando los fans quieren interactuar con un humano, el trabajo sexual en línea se ha vuelto más difícil. Roxy Renee, otra creadora de contenido para adultos, dice que sus seguidores esperan que responda inmediatamente a los mensajes y les envíe exactamente los videos que piden, tal y como lo haría un bot. Recientemente, uno le pidió una prueba de que era humana: una foto en la que apareciera con tres dedos y una cuchara.

Las estrellas porno tienen otra forma de distinguirse de sus rivales de IA: aparecer en persona. Jennifer White, ganadora del premio a la intérprete femenina del año en la ceremonia de entrega de premios, pasó gran parte de su tiempo en la conferencia haciéndose selfies con los fans. Una noche se escapó para bailar en Sapphire, considerado el club de striptease más grande del mundo, donde una multitud de hombres acudió para animarla y colmarla de dinero en efectivo. En la era de la IA, las interacciones cercanas pueden ser más importantes que nunca.