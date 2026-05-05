Asignación Universal por Hijo: cuándo se cobra la AUH de mayo 2026

Los titulares de la AUH que cobran mensualmente la prestación a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden consultar la fecha exacta de pago de mayo 2026.

Todas las fechas de pago de mayo para los titulares de AUH Pixabay

En mayo se aplica una suba del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. De esta manera, las AUH del quinto mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.

Esta actualización abarca a los titulares de la AUH, prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.

Cuándo cobro la AUH en mayo 2026

El organismo previsional ha dado a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en mayo, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario. Las fechas de cobro son las siguientes:

<b>Terminación de DNI</b> Fecha de pago 0 11 de mayo 1 12 de mayo 2 13 de mayo 3 14 de mayo 4 15 de mayo 5 18 de mayo 6 19 de mayo 7 20 de mayo 8 21 de mayo 9 22 de mayo

El cronograma de pagos de la AUH del mes

De cuánto es la AUH en mayo 2026

Los titulares percibirán los siguientes importes en mayo:

Tipo de asignación Monto Asignación Universal por Hijo $113.127,92 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad $368.034,76 Asignación por Embarazo $113.127,92

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Pasos para presentar la Libreta AUH