Asignación Universal por Hijo: cuándo se cobra la AUH de mayo 2026
La prestación tiene un 3,38% de incremento en el quinto mes del año; cómo está diagramado el esquema de pagos, según el DNI
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Los titulares de la AUH que cobran mensualmente la prestación a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya pueden consultar la fecha exacta de pago de mayo 2026.
En mayo se aplica una suba del 3,38%, en concordancia con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. De esta manera, las AUH del quinto mes del año, al igual que otras prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional, aumentan respecto del valor de referencia del mes anterior.
Esta actualización abarca a los titulares de la AUH, prestación destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores.
Cuándo cobro la AUH en mayo 2026
El organismo previsional ha dado a conocer el cronograma de pagos para la Asignación Universal por Hijo en mayo, organizado según la terminación del número de DNI del beneficiario. Las fechas de cobro son las siguientes:
|<b>Terminación de DNI</b>
|Fecha de pago
0
11 de mayo
1
12 de mayo
2
13 de mayo
3
14 de mayo
4
15 de mayo
5
18 de mayo
6
19 de mayo
7
20 de mayo
8
21 de mayo
9
22 de mayo
De cuánto es la AUH en mayo 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en mayo:
|Tipo de asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$113.127,92
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$368.034,76
Asignación por Embarazo
$113.127,92
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
Pasos para presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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