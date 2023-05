“¿Cómo se preparan ante una devaluación brusca?”: la consulta que tuvieron que responder los ejecutivos de YPF ante inversores

escuchar

La expectativa de una brusca devaluación del tipo de cambio oficial –que actualmente se mantiene en $229– se coló en la conferencia con inversores internacionales que tiene YPF al presentar sus resultados financieros trimestrales.

Hoy a la mañana, el CEO, Pablo Iuliano, y el CFO, Alejandro Lew, tuvieron que responder cómo preparan a la petrolera ante un eventual salto de la cotización del dólar. También fueron consultados por la política de suba de precios de los combustibles, los retrasos para cobrar los subsidios del Plan Gas y por la obligatoriedad de tener que liquidar los dólares de las exportaciones al tipo de cambio oficial.

“¿Cómo preparan a la empresa en caso de que haya una devaluación brusca de la moneda? ¿Cómo se ven moviendo los precios [de los combustibles] en ese escenario para que los márgenes se mantengan sostenibles?”, preguntó un analista del banco Morgan Stanley, que luego realiza los informes que reciben cientos de inversores.

Lew, el vocero frente a los inversores, dijo que, si bien “la devaluación tiene efectos significativos, es difícil saber si eso va a suceder y cuándo”, aunque admitió tener hecho los análisis al respecto. “Lo que puedo comentar es que la devaluación de la moneda definitivamente reduce nuestros ingresos, porque impacta en los precios de la nafta. Aproximadamente, entre el 55 y 60% de nuestros ingresos totales vienen de la venta de combustibles en el mercado local, que son precios en pesos. Pero también es justo decir que una gran parte de nuestros costos son denominados en pesos, y en ese caso deberían beneficiarse de una potencial devaluación de la moneda”, contestó el gerente financiero.

“Por supuesto, hay un impacto negativo que la devaluación tendrá en la diferencia entre los ingresos y los costos, pero eso también dependerá de nuestra capacidad de trasladar esa potencial devaluación a los precios de los combustibles de manera rápida. Así que esperamos poder hacerlo de una manera eficiente y rápida. Eso dependerá, por supuesto, del ambiente local que se presentará en ese momento y de nuestra capacidad de hacerlo, para ver el impacto neto que veremos en nuestro de flujo de caja”, agregó Lew.

Entre el 55 y 60% de los ingresos totales de YPF viene de la venta de combustibles en el mercado local, que son precios en pesos

El próximo lunes 15 se espera que YPF y toda la industria vuelva a ajustar los precios de la nafta y el gasoil en torno al 4%, según lo anunciado el mes pasado, tras llegar a un nuevo acuerdo con el Ministerio de Economía. Los combustibles aumentaron en los primeros cuatro meses del año en torno al 17%.

Los analistas financieros también preguntaron si la petrolera podrá sostener el sendero de aumento de precios, o recibirá “presiones” del Gobierno para mantenerlos bajos en el año electoral.

“Hemos conseguido aumentar los precios en varias ocasiones, por lo menos una vez al mes. Estamos tratando de mantener como mínimo la evolución de la moneda y tratando de mantener nuestros precios estables en dólares. Hasta ahora lo hemos conseguido lograr durante el primer trimestre, solo están 3% debajo el promedio del cuarto trimestre de 2022, aunque los precios internacionales bajaron más que eso”, dijo Lew.

“Para los próximos meses, esperamos continuar con esa estrategia de ajustar los precios de forma de compensar la evolución de la moneda al máximo posible. Por supuesto, somos conscientes del ambiente global y local en términos de la realidad macroeconómica y la presión inflacionaria. Pero todavía tratamos de ajustar los precios acordes con la evolución de la moneda y, por supuesto, manteniendo una relación saludable con los precios internacionales”, enfatizó el CFO.

Otras consultas de interés de los analistas especializados en el sector petrolero estuvieron centradas en los retrasos del pago del Estado por la compra de gas y en la obligación de tener que liquidar los dólares al tipo de cambio oficial cuando YPF empiece a exportar petróleo a Chile, a partir de junio.

Iuliano y Lew, en marzo pasado, al presentar los resultados financieros de 2022 frente a los inversores en Wall Street

Al respecto, Lew explicó: “Hemos visto algún deterioro en los cobros, en particular relacionados con el Plan Gas. Sin embargo, desde una perspectiva de capital de trabajo, la variación en el primer trimestre fue positiva. Hacia delante, esperamos y estamos haciendo nuestro mejor trabajo para tratar de cobrar y normalizar los pagos del Plan Gas. En términos de los retrasos del pago de Cammesa [la compañía con control estatal a cargo del despacho de generación eléctrica], no vemos ningún impacto significativo”.

En YPF, sin embargo, buscaron llevar alivio al destacar que la compañía aumentará en los próximos meses la venta y la exportación de petróleo, donde el Estado no tiene injerencia. “Nuestro foco ahora está en la producción de petróleo, que claramente no tiene relación con los cobros del Estado. Mientras avanzamos con la producción exportada, eso también está completamente separado de las realidades de lo que es un problema del gas relacionado con el pago del Gobierno en el programa Plan Gas. Por supuesto que puede tener un efecto en los balances de capital de trabajo futuro, pero no afecta nuestros planes de crecimiento de producción o nuestras decisiones de inversión, ya que tiene menos impacto en YPF que en otras empresas que tienen una mayor proporción de gas en sus negocios”, admitió Lew.

Al respecto de las exportaciones de petróleo, el analista del banco UBS consultó sobre la obligatoriedad de tener que liquidar los dólares de venta al exterior al tipo de cambio oficial. “En términos de la regulación de la moneda, a este punto no esperamos ninguna resolución distinta a la actual, que requiere a los exportadores traer dólares al país y venderlos al tipo de cambio oficial. Aunque, como saben, hay otra regulación que se diseñó el año pasado que ofrece beneficios específicos o acceso al tipo de cambio oficial a las empresas de petróleo y gas que aumentan su producción, pero no está completamente implementada. Eso debería ser una gran herramienta, pero todavía estamos esperando la implementación completa de esa regulación, que todavía es inútil”, concluyó el gerente financiero.