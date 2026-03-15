Cómo usan hoy la tecnología los argentinos y qué aplicaciones son las preferidas

La Argentina se ubica en el promedio de la región en la adopción de tecnología, al considerar al universo de la población que siente que las herramientas tecnológicas mejoran su calidad de vida, y lidera en el uso de aplicaciones de servicios financieros y en el acceso a la información frente a México, Brasil y Colombia.

El dato es una de las conclusiones de la tercera edición del Índice de Innovación Regional, que elabora el Hub de Innovación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). El estudio, publicado en exclusiva por LA NACION, compara la adopción de tecnología entre los países y menciona cuáles son las apps más usadas por la gente para comunicación, entretenimiento, educación, compras y otros servicios. Como uno de los datos destacados, el relevamiento correspondiente a 2025 refleja el avance arrollador de la inteligencia artificial.

Según la tercera edición del índice, la Argentina registra una adopción general de tecnología del 26,22%, por detrás de México (27,16%) y de Colombia (26,82%) y por delante de Brasil (24,07%). El promedio regional es 26,07%.

El informe se hizo a partir de encuestas diseñadas por un grupo de profesores y estudiantes del ITBA y aplicadas por la agencia Voices Consultancy. El relevamiento abarcó 4000 personas en la región (1000 por cada país), en un muestreo representativo por género, edad y nivel socioeconómico.

A diferencia de la primera edición del indicador, que midió el porcentaje de adopción de tecnología en la población, esta vez el Hub de Innovación del ITBA sólo tomó en cuenta el uso que le dan a las apps quienes dicen que la tecnología genera un impacto positivo en sus vidas. Dentro de ese universo, el país está levemente por encima del promedio regional y encabeza el ranking en el empleo de aplicaciones de servicios financieros, con un 37%. Ahí, Mercado Pago –la app de Mercado Libre- aparece al tope.

Porcentaje de adopción de tecnología

“Antes, el índice se medía en función del porcentaje de la población que quería y tenía acceso a herramientas tecnológicas. Este año, eso cambió para incluir que las personas, además de quererlas y tener acceso, están de acuerdo en que esas herramientas tecnológicas les resuelven una necesidad. No basta con ofrecer herramientas; estas deben resolver problemas reales”, señala a LA NACION Fernando Fabre, director del Hub de Innovación del ITBA.

La Argentina lidera en la región en el uso de herramientas digitales de servicios financieros

Bajo esa mirada, la región anota un índice de innovación del 26% en promedio, con áreas de la vida cotidiana con guarismos superiores al 60%, como comunicación, entretenimiento y educación. Un índice del 100% significa que la población tiene acceso a herramientas de tecnología en todas sus actividades cotidianas, con un impacto positivo generalizado, explica el informe. México aparece en el primer puesto de la comparación, con un índice de innovación del 27%, y la Argentina en el tercero, con 26,2%.

Satisfacción con las apps

El estudio divide las áreas de la vida cotidiana en las que la gente utiliza la tecnología en tres prioridades. En el primer caso, incluyó las de mayor relevancia en cuanto a una calidad de vida digna y básica: educación, salud, empleabilidad, servicios financieros y seguridad. Todas, “áreas prioritarias para cualquier ciudadano y para los gobiernos a través de políticas públicas”, resaltó.

En el segundo grupo de prioridad, ubica aquellas herramientas que facilitan las actividades relevantes y que toda persona aspira a obtener, como tecnologías en Comunicación, Entretenimiento, Productividad, Transporte, Acceso a la Información y Trámites con Gobierno. Por último, las áreas de prioridad tres, que mejoran la calidad de vida al proporcionar comodidad sin ser absolutamente necesarias para vivir con dignidad, incluyen aplicaciones para la compra de bienes (delivery de comida, supermercado, durables), seguros, automatización de tareas en el hogar y otras tecnologías ligadas con lo social, como apps de citas. Respecto de las necesidades de prioridad uno, la región tiene un índice de innovación del 30% con una diferencia mínima entre los países, según el informe. Para las áreas de prioridad 2 y 3, el índice es del 39% y 9%, respectivamente.

Fernando Fabre, director del Hub de Innovación del ITBA

Dentro de las áreas de mayor prioridad, la región sorprende con el uso de tecnología, destaca el estudio. En particular, de Youtube (la aplicación más empleada), ChatGPT y Google Classroom. El 60% de la población emplea tecnología en educación y está de acuerdo en su efecto beneficioso.

En cuanto a las actividades de segunda prioridad, como la comunicación y el entretenimiento, los índices de adopción son los más altos de todas las áreas estudiadas, con 79% y 67%, respectivamente. WhatsApp, Gmail, Instagram, Facebook, Youtube y Netflix dominan las preferencias.

“Las herramientas tecnológicas tocan vidas de todas las edades y estratos sociales en la región. Sorprende mucho la habilidad que tiene la gente para encontrar herramientas para problemas específicos con los que se encuentra en el día a día. Los ejemplos más claros son la salud y la educación”, analiza Fabre, y completa: “Hoy, el “Dr. ChatGPT” es más popular que los doctores reales en Colombia, mientras que YouTube se ha convertido en la escuela más grande del continente. También sorprende que la mayoría de la población está de acuerdo en que la tecnología mejora su calidad de vida. Sirve como un buen “buffer” ante tanto discurso que asegura que las apps y los teléfonos celulares son un problema. Si le preguntas a la gente en la calle, no son un problema; son una gran herramienta”.

El uso de la Inteligencia Artificial

El país frente a la región

Como se mencionó, la Argentina figura en primer lugar en el uso de tecnología en servicios financieros, con un 36,6%. Es el área donde existe la mayor brecha en la comparación regional con el peor ubicado, en este caso México, con 22,5%. El país también está al frente en el acceso a la información (40,1% de la población utiliza tecnología para informarse, incluida en ese caso Google y ChatGPT) y en el empleo de aplicaciones vinculadas con gestiones gubernamentales, como Mi Argentina (20,3% de los consultados recurre a ellas).

Como contracara, se ubica por detrás del promedio regional en el uso de aplicaciones de compra de comida (11,1% frente a un 14,4%), supermercados (8,8% contra 9,7%) y tecnología para el hogar (internet de las cosas, con 6,4% versus 7,6%). Asimismo, muestra un leve retraso en el uso de aplicaciones para la búsqueda de trabajo en el contraste con la región (las emplea el 6,4% de la población contra un promedio del 7,8%).

En educación, el 55,1% de los argentinos apela a la tecnología, por debajo del uso que les dan otros países a aplicaciones como Youtube o ChatGPT (Colombia llega casi al 64% y México araña el 65%). También ocurre lo mismo en el caso de la tecnología ligada con la seguridad, donde México (21,4% de uso) y Colombia (17,4%) se ubican por delante de la Argentina (15,1%).

En el resto de las áreas (salud, transporte, comunicación, entretenimiento, compra de bienes durables), los argentinos que tienen una visión favorable a la tecnología están en línea con el promedio regional.

“En términos generales, las diferencias entre países son muy escasas, lo que nos lleva a creer que el índice es una medida de adopción general”, refuerza Fabre.

Avanza la IA

La irrupción de la inteligencia artificial hace poco más de tres años –con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022- está transformando todas las esferas a pasos agigantados. Y su importancia en ascenso no resulta indiferente para los usuarios. De ahí que uno de los datos salientes del estudio fueron los comportamientos ligados con la IA.

Para el 84% de la población de la región, las herramientas tecnológicas tienen un impacto positivo y, dentro de ese grupo, casi la mitad ya conoce y utiliza aplicaciones de IA, destaca el informe. En el caso de la Argentina, el 64% dice estar mucho o bastante informado sobre aplicaciones tecnológicas en general, y el 38,5% afirma conocer herramientas de IA (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y otras).

El cambio queda plasmado en un número: el 51% de los que emplean aplicaciones de IA en la región dijo que al empezar a usar esas herramientas disminuyó el uso de otras. En la Argentina, el 49% de los usuarios de IA dice haber reducido el uso de otras aplicaciones.

Un ejemplo claro de cómo la IA gana terreno en la región es el área de la salud, según el reporte. ChatGPT se posiciona como la app en salud más utilizada, impulsada principalmente por su uso en Colombia (donde la emplea el 20% de los consultados para temas médicos). Otra área con disrupción es la educación, donde la creación de OpenAI se encuentra en segundo lugar entre las aplicaciones más utilizadas, después de YouTube. Al respecto, el 60% del total de la población indica que utiliza YouTube para fines educativos; el 30%, ChatGPT, y el 24%, Duolingo.

¿Y en la Argentina? ¿Dónde se utiliza? El 21% de la población emplea IA en el trabajo, mismo porcentaje para la escuela y la universidad. A la hora de buscar información personal, el 45% de los argentinos que recurren a la tecnología acude hoy a la IA.

Hay, sin embargo, brechas importantes entre los distintos segmentos de la población, aclara el estudio. La franja de mayor nivel socioeconómico y mayor nivel de educación utiliza la IA en mayor proporción que la de menor nivel en la región. Esto se nota aún más en el uso de la IA para el trabajo, donde la diferencia en el uso de herramientas de IA es del 39% frente al 22% entre el nivel socioeconómico ABC y el nivel D, y del 43% vs 19% entre aquellos con educación superior completa versus solo educación primaria.

Fabre destaca el uso combinado de aplicaciones. “Por un lado, las herramientas de IA para resolver dudas o realizar tareas; por otro, el uso de YouTube para aprender temas nuevos. La herramienta más utilizada por los jóvenes de la región para la educación es YouTube y, en segundo lugar, ChatGPT”, dice. “Creemos que esa combinación es lo realmente poderoso: se puede aprender en YouTube cómo escribir prompts más claros y obtener mejores respuestas con IA”, agrega.

Las apps más usadas

Entre los argentinos de 16 a 29 años, las apps más utilizadas son:

• Educación: YouTube

• Salud: ChatGPT

• Servicios financieros: Mercado Pago

• Empleabilidad: Linkedin

• Comunicación: WhatsApp

• Entretenimiento: YouTube

La segunda app más usada en cada caso, también para ese grupo etario, corresponde a:

• Educación: ChatGPT

• Salud: app de fitness

• Servicios financieros: otras billeteras digitales

• Empleabilidad: Computrabajo

• Comunicación: Instagram

• Entretenimiento: Instagram

Las cosas son diferentes cuando se posa la mirada sobre los mayores de 65 años. En contraste con los más jóvenes, ChatGPT no aparece como primera ni como segunda opción. En educación, lo más usado es Youtube y Zoom; en salud, el portal del sanatorio y de la prepaga (un reflejo de la etapa de la vida); en servicios financieros, Mercado Pago y la app del banco; en empleabilidad, Computrabajo y Linkedin; y en entretenimiento, Facebook y Netflix. En comunicación, primero es WhatsApp, pero segundo, también Facebook.

El informe destaca que “la mayoría de la población en la región utiliza plataformas de Meta (Facebook, Instagram, y WhatsApp) más que ninguna otra. Es posible que las personas utilicen Facebook como plataforma de entretenimiento, comunicación, acceso a la información, citas, compras, y aunque no domine en ninguna categoría, la suma de veces que un usuario accede a esa plataforma la coloca en los primeros lugares”.

Añade que “la plataforma de Alphabet le sigue de cerca. Lo interesante es la suma de Google (buscador) con Gemini suma 5,8%, que es el mismo porcentaje de uso que ChatGPT. Al mismo tiempo, la suma de uso de ChatGPT, Gemini, Copilot y Deepseek es de 12,3%. Es decir, si estas herramientas pertenecieran a una sola plataforma, sería ya la tercera plataforma detrás de Meta y Alphabet”.

Dónde mejorar

El análisis no se limitó a quienes están satisfechos con la tecnología y la usan. Al enfocarse en la falta de accesibilidad –el porcentaje de la población que no tiene acceso a la tecnología, pero querría tenerlo-, el trabajo indica que esa carencia puede deberse a falta de conocimiento, una cuestión de precio o falta de calidad en la oferta. “Desde una perspectiva de política pública, o bien para un emprendedor, las oportunidades más claras están en que más del 40% de la población solicita accesibilidad a tecnologías para seguridad, empleabilidad, productividad, trámites con gobierno, acceso a seguros, automatización de tareas en el hogar y algunas compras. Le siguen en prioridad la demanda no cubierta de tecnologías para servicios financieros, transporte y movilidad, acceso a la información y algunas compras. Las áreas de comunicación y entretenimiento están plenamente cubiertas”, consigna.

Entre los argentinos, un 31% no tiene acceso a aplicaciones de servicios financieros y le interesaría tenerlo y un 41% vería con buenos ojos herramientas ligadas a la seguridad.