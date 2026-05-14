León XIV denunció “la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías”

ROMA.– En vísperas de firmar este viernes su primera encíclica –que versará sobre la Inteligencia Artificial (IA), la paz y los desafíos del mundo de hoy, y se publicará a fin de mes–, el papa León XIV denunció este jueves las inversiones en inteligencia artificial y armamento de alta tecnología que están llevando al mundo a una “espiral de aniquilación” y reiteró un llamado a la paz tanto en Medio Oriente como en Ucrania.

Al visitar la Universidad romana de La Sapienza, la más grande de Europa, el Papa habló del malestar latente en el mundo juvenil, “lamentablemente paralizado por las guerras y las palabras de guerra”.

León XIV se dirige a los alumnos de la Universidad Sapienza de Roma Gregorio Borgia - AP

“Se trata de una contaminación de la razón que, desde el plano geopolítico, invade toda relación social. Por lo tanto, es necesario corregir la simplificación que genera enemigos, especialmente en las universidades, haciendo hincapié en la complejidad y el ejercicio sabio de la memoria. En particular, no debemos olvidar la tragedia del siglo XX. El grito de ‘¡No más guerra!’ de mis predecesores, tan acorde con el rechazo a la guerra consagrado en la Constitución italiana, nos impulsa a una alianza espiritual con el sentido de la justicia que reside en el corazón de los jóvenes, con su vocación de no confinarse a ideologías ni fronteras nacionales”, dijo en un discurso en el Aula Magna del ateneo romano ante autoridades, docentes y alumnos.

El Papa agustino deploró el “enorme” aumento del gasto militar en el mundo, especialmente en Europa: “No llamemos ‘defensa’ a un rearme que incrementa las tensiones y la inseguridad, merma las inversiones en educación y sanidad, traiciona la confianza en la diplomacia y enriquece a élites indiferentes al bien común”, dijo. “Debemos también vigilar el desarrollo y la aplicación de la Inteligencia Artificial, tanto en el ámbito militar como en el civil, para que no exima de responsabilidad a las decisiones humanas ni agrave la tragedia de los conflictos”, añadió.

“Lo que ocurre en Ucrania, Gaza y los territorios palestinos, Líbano e Irán ilustra la evolución inhumana de la relación entre la guerra y las nuevas tecnologías, en una espiral de aniquilación”, denunció. “Que el estudio, la investigación y la inversión se dirijan en la dirección opuesta: ¡Que sean un ‘sí’ radical a la vida! ¡Sí a la vida inocente, sí a la vida joven, sí a la vida de los pueblos que claman por paz y justicia!”, pidió.

Es necesario vigilar el desarrollo y la aplicación de las inteligencias artificiales en el ámbito militar y civil, para que no desresponsabilicen las decisiones humanas y no empeoren la tragedia de los conflictos. Lo que está ocurriendo en Ucrania, en Gaza y en los territorios… — Papa León XIV (@Pontifex_es) May 14, 2026

Se descuenta que estos mismos temas estarán presentes en la primera encíclica de León XIV, que, según trascendió, tendrá como título Magnificas Humanitas (Magnífica Humanidad) y que será firmada este viernes, 15 de mayo, el mismo día en el cual, en 1891 León XIII firmó la encíclica Rerum Novarum, pilar de la doctrina social de la Iglesia.

Como el propio Robert Prevost dijo en diversas ocasiones, decidió llamarse León XIV justamente inspirándose en León XIII (1878-1903). Y así como la Rerum Novarum (Cosas nuevas) marcó la primera respuesta sistemática de la Iglesia a las convulsiones de la Revolución Industrial, abordando los derechos laborales, la propiedad privada y las responsabilidades morales tanto de trabajadores como de empleadores, se espera que este primer gran documento de León XIV haga lo mismo frente a los pavorosos avances tecnológicos de estos tiempos, marcados a fuego por la IA.

Según la agencia católica alemana KNA, en el texto de León XIV –que se conocerá a fin de mes, no este viernes, según pudo saber LA NACION–, se abordarán, entre otras cuestiones, la inteligencia artificial, la paz, la crisis del derecho internacional, así como otras amenazas actuales.

León XIV reza en la capilla en su visita a la Universidad Sapienza de Roma ANDREAS SOLARO - AFP

Las encíclicas sociales que se han publicado en las décadas posteriores a 1891 suelen coincidir con los aniversarios de la encíclica de León XIII. Este año se conmemora el 135º aniversario.

Cuarenta años después de la publicación de Rerum Novarum, el 15 de mayo de 1931 el papa Pío XI firmó Quadragesimo Anno, texto en el que se crítica al capitalismo desordenado y al marxismo, se alza la voz por un salario justo que no dependa solo de la ley de la oferta y la demanda, se reivindica la justicia social y se defiende el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado no debe sustituir a la familia.

El 15 de mayo de 1961, setenta años después de la encíclica de León XIII, Juan XXIII presentó Mater et magistra, documento que subrayó la participación y corresponsabilidad de los trabajadores en las empresas, introdujo el concepto de solidaridad, así como el papel del Estado para corregir desequilibrios económicos y promover el bienestar social.

En su discurso en la universidad más grande de Europa, el Papa llamó a los jóvenes no sólo a estar atentos al desafío de la IA, sino también, de la ecología.

El Papa saluda a la salida de su visita a la Universidad Sapienza, donde dejó un mensaje de aliento a los estudiantes Gregorio Borgia - AP

“Como nos dijo el papa Francisco en la encíclica Laudato Si’, ‘existe un fuerte consenso científico de que estamos presenciando un preocupante calentamiento del sistema climático’. Ha transcurrido más de una década desde entonces, y a pesar de las buenas intenciones y algunos esfuerzos en ese sentido, la situación no parece haber mejorado”, advirtió.

“En este contexto, los animo especialmente, queridos jóvenes, a no ceder a la resignación, sino a transformar su inquietud en profecía. Especialmente quienes creen saben que la historia no cae inexorablemente en manos de la muerte, sino que siempre está custodiada, pase lo que pase, por un Dios que crea la vida de la nada, que da sin quitar, que comparte sin consumir”, dijo.

“Hoy, justamente la implosión de un paradigma posesivo y consumista abre a una nueva visión que ya está emergiendo: ¡estudien, cultiven y cuiden la justicia!”, pidió. “Junto a mí y a tantos hermanos y hermanas, seamos artesanos de una paz verdadera: una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante, trabajando por la concordia entre los pueblos y por el cuidado de la Tierra”, exhortó.