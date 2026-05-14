Cómo hará Google para que tu Android sea mucho más inteligente con Gemini, agentes y mejoras para creadores

Google presentó este martes varias novedades que llegarán a los smartphones eventualmente, y algunas de ellas resultan sorprendentes por el salto sustancial que dan a una inteligencia artificial realmente integrada dentro del sistema operativo.

The Android Show fue un evento virtual en el que Google, junto con sus ingenieros y en el marco del Google I/O 2026, presentó un batallón de novedades que van a llegar a los smartphones que corren Android, así como también a su inteligencia artificial Gemini.

En plena competencia entre las grandes compañías de IA, como Anthropic, OpenAI y Microsoft, Google quiere que Gemini te solucione las cosas dentro de tu propio ecosistema y no tengas que salir a buscarlas con apps o páginas web. Por esto es que Gemini presentó su “Gemini Intelligence”.

Gemini Intelligence

La idea principal es que deje de ser un chatbot dentro de tu teléfono para pasar a ser un agente, una de las palabras claves del futuro de la tecnología. Esto significa que va a poder operar con todo lo que pasa dentro de tu Android: conversar y ejecutar comandos en apps, entender el contexto y moverse libremente sin que vos tengas que abrir apps o dar instrucciones especiales; esto, claro, con la aclaración de mantener los datos privados y siempre con el usuario bajo el control final. Va a poder reservarte cosas sin que lo pidas (vos lo tenés que confirmar al final del proceso); va a entender que estás buscando productos para comprar y te va a armar listas y darte recomendaciones; y va a interactuar entre apps si es necesario, corriendo en el fondo para anticiparse a tus pedidos. Esa, al menos, es la promesa.

Algunas de las funciones que llegan con Android 17

Uno de los ejemplos que dieron fue bastante impactante: sacaron una foto de un folleto, y le pidieron a la IA que “busque algo similar dentro de las apps del teléfono (como Expedia o Booking) y que te lleve directo a la página de reservas del lugar para la cantidad de personas que vos querés.

Esto estará disponible en los próximos Google Pixel, y según rumores, debutará en la próxima colección de plegables de Samsung.

Dictado inteligente

Dentro de estas novedades también está Rambler, una especie de dictado superinteligente dentro del teclado de Gboard. La idea es que va a entenderte sea como sea (habrá que ver cómo funciona con el español argentino), pero plantea detectar furcios, ideas perdidas, frases largas con muletillas y similares para acomodarlo en un texto prolijo. Inclusive te va a dejar traducirlo o convertir en emojis algunas expresiones; vos solo tenés que darle el ok.

Autorelleno más coherente

Uno de los problemas que hay en el Android actual es que en un mundo donde todo pide usuario/contraseña, no todos los sistemas, webs y apps están configurados para trabajar de manera sólida con los administradores de contraseñas. Dentro de los anuncios se explicó que ahora vamos a poder rellenar formularios, passwords y datos de una manera inteligente, sin depender de cómo esté configurado el sitio o la app que visitamos.

Seguramente te pasó que no siempre te deja “rellenar los campos” el sistema automático actual, y esto pasa porque hoy se lo detecta por código, y si esto no funciona como corresponde o no está pensado para esto, jamás te va a dar la opción para usar el “autorelleno”. Ahora, como lo contextualizará la IA, no tendría que pasar más: es la IA la que analizará lo que vemos en pantalla y entenderá que se trata de una instancia donde corresponde ingresar un usuario y contraseña.

Android 17 viene con todo

El próximo update del sistema operativo más popular del mundo va a tener muchísimas mejoras, quizás la mayor cantidad de cambios y agregados en toda su evolución. Además de cambios estructurales y de seguridad, Google promete tener varias mejoras para quienes les gusta crear contenido: una de ellas es la posibilidad de grabar el típico formato de “reaccionar en pantalla a algo que corre detrás”, como se ve siempre en TikTok, donde el creador de contenido aparece recortado hablando por sobre una web o un video que corre detrás. Esto, que antes se tenía que hacer con apps como Capcut o Edits, estará integrado directamente en las funciones de la cámara de Android.

También prometieron una mejora sustancial a la hora de subir contenido. En una alianza con Meta, se espera que se termine el gran rumor dentro de los content creators de que “si lo subís de un iPhone se ve mejor y reacciona mejor”. Ahora en esta nueva alianza, Android tendrá soporte Ultra HDR y estabilización de imagen dentro de la misma app y van a tener funciones extra en Instagram para mejorar cómo se comprimen y se publican los videos.

Emojis en 3D y Pause Point

Otra de las mejoras, que si bien no es necesaria, es bienvenida, es el rediseño en 3D de los 4000 emojis que se verán más dinámicos y coloridos. Pero no todo es para compartir más; también se integrará el “Pause Point”, que es algo así como una función que ayuda a calmar esa ansiedad digital de la que, nos animamos a decir, casi todos los que leen esta nota tienen.

El nuevo diseño para los emojis que llega con Android 17

La idea es poder poner unos segundos de freno previo a abrir y empezar a chequear o scrollear sin parar una app que nosotros definamos. El sistema te va a decir “esperemos diez segundos antes de entrar”: quizás esos 10 segundos te hacen cambiar de idea y podés seguir con otras actividades sin caer en el “doomscrolling”.

Pause Point es una pausa autoimpuesta de 10 segundos antes de usar una app que consideramos adictiva

El nuevo Android Auto con Gemini ya funciona en Argentina

Android Auto, el sistema que se integra con las pantallas de los autos para darnos las funciones de Google y mapas, se actualizó para correr con Gemini en vez de Google Assistant, y con mejoras visuales y de calidad de vida. Ahora, al pulsar o decir OK Google vamos a poder hablar con Gemini, que nos dará respuestas con mayor contexto y entendimiento de lo que le pedimos. Además, sumará widgets personalizables, y en los autos que lo tienen integrado en su sistema, vas a poder inclusive tener mejor detección del camino, ya que el sistema va a poder entender mediante cámaras en qué carril vas para mejorar Google Maps.

El nuevo diseño de Android Auto que presentó Google

Otra de las mejoras es que ahora vamos a poder correr YouTube en calidad 1080p (con el auto frenado). En el momento en que el auto se mueva, se va a minimizar y va a pasar a ser “solo audio”, convirtiendo inteligentemente todos los videos en algo así como podcasts si tenés YouTube Premium).

El nuevo diseño de Android Auto que presentó Google

Todos estos cambios irán llegando de manera gradual a los teléfonos, sin una fecha exacta para recibirlos, pero ya de por sí marca el camino a la llegada de los agentes de IA en el día a día y a una mejora importante en cómo podemos interactuar con nuestros smartphones.