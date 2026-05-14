OpenAI analiza demandar a Apple por el rol de ChatGPT dentro de Apple Intelligence

La alianza de dos años entre Apple y OpenAI se ha deteriorado, ya que la startup de IA no ha obtenido los beneficios esperados del acuerdo y ahora prepara posibles acciones legales, según informó Bloomberg News el jueves.

Los abogados de OpenAI están trabajando activamente con un bufete externo en diversas opciones, incluyendo la posibilidad de enviar a Apple una notificación por incumplimiento de contrato sin necesidad de presentar una demanda formal desde el principio, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Apple y OpenAI no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Reuters no pudo verificar el informe de forma independiente.

En 2024, Apple anunció la integración de su tecnología Apple Intelligence en todas sus aplicaciones, incluyendo Siri, y la incorporación del chatbot ChatGPT de OpenAI a sus dispositivos.

Esta alianza permite a los usuarios acceder a los resultados de ChatGPT a través de Siri, y los usuarios de iPhone también pueden suscribirse a ChatGPT directamente desde el menú de configuración de iOS.

OpenAI creía que el acuerdo impulsaría las suscripciones a ChatGPT y propiciaría una mayor integración de la plataforma de IA de OpenAI dentro de las aplicaciones de Apple, pero ninguna de esas dos cosas sucedió, y la relación se ha deteriorado, según el informe, que añade que los intentos de OpenAI por renegociar el acuerdo se han estancado.

Bloomberg News informó a principios de este mes que Apple permitirá a los usuarios seleccionar modelos de IA de terceros y que OpenAI podría perder su papel exclusivo dentro del software de Apple.

Apple está probando integraciones con Claude de Anthropic y Google Gemini como parte de esta iniciativa, según el informe.

El informe de Bloomberg citó a un ejecutivo de OpenAI que afirmó que la adopción por parte de Apple de otros proveedores de IA no es el motivo de la acción legal de la compañía, ya que la asociación no se concibió como exclusiva desde el principio.

La integración de ChatGPT es independiente del esfuerzo por modernizar los modelos de IA subyacentes de Apple con tecnología del equipo Gemini de Google, según el informe. Se espera que el motor Gemini de Google impulse la renovada Siri de Apple, que llegará este año. Apple tiene previsto celebrar su conferencia anual de desarrolladores de software en junio, donde se espera que revele más detalles sobre sus planes de inteligencia artificial.

Reuters