Cómo ven a la Argentina en los centros de poder tras el triunfo libertario

El 26 de octubre marcó un momento crucial en el futuro de la economía argentina, en particular, desde el punto de vista de los inversores globales y los expertos. El triunfo de Javier Milei puso en evidencia que la mayoría de argentinos apoyan las medidas fiscales, pero permanece una cuestión clave: si estos cambios son atractivos a los inversores globales.

El triunfo de La Libertad Avanza, principalmente, le otorga un mandato político más sólido y reforzará la probabilidad de que se produzcan más reformas. Según Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, estas reformas fiscales son vitales por el futuro de la economía argentina, porque el mercado se va a encargar de sí mismo y tendrá confianza en las políticas de Milei.

Según Dr. Lee Peterson el apoyo de Estados Unidos a las reformas de Milei ha reforzado la confianza en los mercados argentinos. Mark Schiefelbein - AP

El lunes después del triunfo de Milei, el S&P MERVAL subió un 22%. Este optimismo del mercado sugiere que Argentina parece una oportunidad de inversión más atractiva para los jugadores globales, especialmente junto con el hecho de que la Argentina de Milei tiene el apoyo de Trump.

Cuando se le preguntó si cree que la victoria de Milei hace que la Argentina sea un destino de inversión más atractivo, el profesor de economía Miguel Leon-Ledesma, de la Universidad británica de Exeter, respondió: “Sí, sin duda. La razón es que a los mercados no les gusta la incertidumbre. En particular, en el caso de la Argentina, a los mercados no les gusta la incertidumbre, ni un gobierno de tipo kirchnerista. Esto no es un respaldo a Milei en sí, sino un rechazo a estas alternativas”.

Según el Banco Mundial, 2023 marcó la segunda mayor entrada neta de inversión extranjera directa registrada. Ahn Young-joon - AP

Según Doctor Lee Peterson, comentarista político estadounidense, los mercados argentinos siempre han sido atractivos para los inversionistas por los recursos que tiene el país. No obstante, la falta de estabilidad del gobierno, junto con la política económica peronista, han restringido enormemente la inversión extranjera.

Peterson señaló que el triunfo de Milei es muy importante porque estabilizó al Gobierno. Junto con la intención de liberalizar sectores como la minería, es vital para mantener la confianza de los inversionistas.

Además, según Edward Knight, antiguo director de ventas de European One Delta Equity en Goldman Sachs, la Argentina también está experimentando un aumento en inversión en sectores tecnológicos, como la “enorme” inversión prevista de US$25.000 millones por parte de Open AI, a través de su programa argentino Stargate.

Sin embargo, aunque el triunfo de Milei ha aumentado la confianza en los mercados argentinos por los inversores globales, hay dudas que permanecen todavía. Como señaló Peterson, las bajas del Banco Central siguen representando un punto peligroso desde el punto de vista. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de estudios estadounidense, Milei solo tiene acceso a menos de $10 billones de reservas extranjeras utilizables, subrayando la inseguridad del peso que permanece todavía, por la falta de recursos que tiene en caso de una emergencia o recesión.