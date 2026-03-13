El Gobierno completó una colocación en dólares y alcanzó más de US$500 millones

El Gobierno asignó hoy entre inversores, como estaba previsto, otros US$101,10 millones del Bonar 2027 (AO27). Se trata del papel con el que busca asegurarse de acá a antes de que cierre la primera quincena de junio el 48% de los US$4200 millones que deberá pagar el 9 de julio a los bonistas que mantienen en cartera papeles de la deuda reestructurada por última vez a fines de 2020.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de USD 101,20 millones habiendo recibido ofertas por un total de USD 217,82 millones.

Esto significa un factor de prorrateo de 46.46% sobre el total de ofertas recibidas.



✅ Hard Dólar a:

➡️… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 13, 2026

Lo hizo tras haber recibido ofertas de suscripción en la condiciones de colocación determinadas ya ayer -un precio de venta de US$1011,98 por cada lámina de US$1000 del que surge una tasa de rendimiento efectivo del 5,59% anual- por un total de US$217,82 millones. Eso obligó a aplicar un factor de prorrateo del 46,46% para la asignación.

Esto podría indicar que el 76% del total potencial de compra que había presentado ofertas ayer -y que quedara fuera de la adjudicación- volvió a insistir hoy en la segunda vuelta para lograrlo, tal y como se descontaba.

Con la cuarta oferta secuenciada del AO27, el Tesoro ya captó US$501 millones con vistas a asegurar el pago antes mencionado, es decir, poco más de un cuarto de lo que tiene previsto conseguir con este bono mediante este mecanismo de colocaciones en cuotas secuenciadas quincenalmente.

Federico Furiase, secretario de Finanzas Gentileza Maizar

El papel, confiesan en el mercado, es muy buscado por inversores chicos y ahorristas comunes por sus características: ofrece un cupón fijo del 6% anual en dólares (0,5% mensual) que se pagará mensualmente desde el 31 del corriente.

Además devuelve el total del capital invertido a su vencimiento, 29 de octubre de 2027, fecha que si bien se ubica luego de las próximas primarias presidenciales está antes de una hipotética segunda vuelta y a 42 días antes de un hipotético cambio de Gobierno.

“Es un esquema que genera flujo en dólares sostenido razón que lo hace atractivo para inversores que buscan renta periódica, similar a un depósito en moneda dura, pero con mayor rendimiento potencial”, explican los colocadores, que apuntan a la vez que hoy encuentran pocas alternativas de este tipo para invertir dólares en el país.

El papel, si se cumple el cronograma previsto, volverá a ser ofrecido al mercado el próximo viernes 27, cuando el Ministerio de Economía desarrolle la subasta con la que buscará refinanciar la deuda en pesos que le vence.