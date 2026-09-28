Con bono oficial y aumento confirmado: este es el monto que cobran los jubilados de la Anses en octubre 2026
El último índice de inflación define el porcentaje de aumento de los haberes jubilatorios; además, quienes reciben la mínima tienen un extra de $70.000
- 2 minutos de lectura'
El Gobierno oficializó la entrega del bono previsional para los jubilados y pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social). Además, quienes reciben sus haberes a través de la entidad, en octubre tienen un incremento del 1,66%, por el reajuste automático que se realiza tomando el último índice inflacionario.
A través del decreto 1108 el Gobierno confirmó la entrega del bono extraordinario. El mismo sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.
Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$435.748,51
$70.000
$505.748,51
Jubilación máxima
$2.932.174,86
-
$2.932.174,86
PUAM
$348.598,80
$70.000
$418.598,8
PNC (Invalidez/Vejez)
$305.023,95
$70.000
$375.023,95
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.